MU và Arsenal cùng đàm phán chiêu mộ trung vệ Jarell Quansah từ Bayer Leverkusen Cuộc khủng hoảng nhân sự hàng thủ buộc cả Man Utd lẫn Arsenal phải nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Anh 23 tuổi Jarell Quansah từ Leverkusen.

Tình cảnh thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở khu vực trung tuyến phòng ngự đã đẩy cả Manchester United và Arsenal vào một cuộc cạnh tranh trực tiếp trên thị trường chuyển nhượng. Mục tiêu được cả hai ông lớn Ngoại hạng Anh nhắm tới là Jarell Quansah, trung vệ 23 tuổi đang thể hiện phong độ thăng hoa trong màu áo Bayer Leverkusen tại Bundesliga.

Jarell Quansah ngày còn khoác áo Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Bài toán nhân sự cấp bách tại Old Trafford và Emirates

Đội chủ sân Old Trafford hiện rơi vào tình trạng báo động đỏ nơi hàng phòng ngự. Dù sở hữu danh sách trung vệ khá đông đảo trên lý thuyết, Manchester United lại đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi Matthijs de Ligt phải nghỉ thi đấu nhiều tháng do chấn thương. Trong khi đó, bản hợp đồng mới Leny Yoro vẫn chưa tìm lại được sự ổn định cần thiết.

Sự sa sút thể lực cùng vấn đề tuổi tác của Harry Maguire, kết hợp với tiền sử chấn thương dày đặc của Lisandro Martinez khiến HLV trưởng Man Utd không thể yên tâm. Việc tài năng trẻ Ayden Heaven cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm càng thúc đẩy Quỷ đỏ sớm liên hệ với người đại diện của Quansah để mở đường cho một thương vụ chuyển nhượng.

Ở bên kia chiến tuyến, Arsenal cũng rơi vào thế bị động sau chấn thương của trung vệ trụ cột William Saliba. HLV Mikel Arteta ban đầu nhắm tới Ezri Konsa của Aston Villa làm phương án thay thế, nhưng đã nhanh chóng rút lui do mức định giá quá cao từ đội bóng thành Birmingham. Pháo thủ lập tức chuyển hướng tiếp cận trực tiếp với Leverkusen để thảo luận về tương lai của Quansah.

Bài toán định giá và rào cản tâm lý từ quá khứ

Bayer Leverkusen từng bỏ ra 30 triệu bảng để đưa Quansah về từ Anh. Dù ưu tiên giữ chân trung vệ vừa giành suất cùng tuyển Anh tham dự World Cup, đại diện Bundesliga vẫn sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị có giá trị cao hơn con số 30 triệu bảng kể trên.

Arsenal đang sở hữu lợi thế nhất định nhờ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Leverkusen trong quá khứ. Dù vậy, khoảng cách giữa mức giá yêu cầu từ đại diện Đức và con số Arsenal sẵn sàng chi trả vẫn chưa thể san lấp. Việc đàm phán kéo dài từ phía Arsenal vô tình mở ra cơ hội lớn cho Manchester United.

Tuy nhiên, Manchester United cũng đối mặt với một rào cản tâm lý không nhỏ. Quansah vốn là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Liverpool - kình địch lớn nhất của Quỷ đỏ. Yếu tố này có thể tạo ra áp lực nhất định trong thương vụ. Sự chững chạc cùng tiềm năng phát triển lớn của cầu thủ 23 tuổi này hứa hẹn sẽ biến anh thành bản hợp đồng chiến lược cho bất kỳ đội bóng nào giành chiến thắng trong cuộc đua.