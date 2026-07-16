Pháp luật Mua, bán động vật hoang dã trái phép diễn biến phức tạp Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhiều hành vi săn bắt, mua bán trái phép động vật hoang dã đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái.

Đối tượng M.V.C cùng tang vật trong vụ săn bắt trái phép động vật hoang dã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ tại xã Đam Rông 4

Phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm

Đầu tháng 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Đam Rông 4 phát hiện 3 đối tượng T.S.P, T.S.D và V.A.T đang vận chuyển nhiều cá thể động vật hoang dã cùng các bộ phận của 3 khẩu súng nén hơi đã được tháo rời nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng nhiều lần vào khu vực rừng thuộc xã Đam Rông 4 sử dụng súng nén hơi săn bắn 7 cá thể sóc và 3 cá thể khỉ. Sau khi sơ chế ngay trong rừng, số động vật này được vận chuyển ra ngoài để tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, ngày 4/1, cũng tại khu vực rừng thuộc xã Đam Rông 4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã phát hiện M.V.P và M.V.C vận chuyển nhiều cá thể động vật hoang dã cùng các bộ phận của súng nén hơi. Hai đối tượng khai nhận đã săn bắn 3 cá thể sóc bay và 1 cá thể khỉ trong rừng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định.

Hai vụ việc liên tiếp xảy ra trên cùng địa bàn cho thấy tình trạng săn bắt động vật hoang dã vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng địa hình rừng sâu, xa khu dân cư để hoạt động vào ban đêm. Sử dụng súng nén hơi có độ chính xác cao, sau đó tháo rời các bộ phận khi vận chuyển nhằm che giấu hành vi vi phạm. Động vật sau khi bị săn bắt được sơ chế ngay tại hiện trường rồi nhanh chóng đưa ra ngoài tiêu thụ, gây khó khăn cho công tác phát hiện.

Triển khai đồng bộ để ngăn chặn

Nếu trước đây, việc mua bán động vật hoang dã chủ yếu diễn ra trực tiếp thì nay nhiều đối tượng đã chuyển sang lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, nhận đơn hàng, giao dịch và vận chuyển qua các đơn vị chuyển phát. Điều này đặt ra yêu cầu lực lượng chức năng không chỉ tuần tra, kiểm soát trong rừng mà còn phải mở rộng đấu tranh trên môi trường số.

Các đối tượng cùng tang vật trong vụ săn bắt trái phép động vật hoang dã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ tại xã Đam Rông 4 vào ngày 2/7

Theo Thiếu tá Trần Quang Hữu, Trưởng Công an xã Đam Rông 4, Công an xã cương quyết đấu tranh với các loại tội phạm để bảo vệ động vật hoang dã. Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát, Công an xã chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi vấn.

Bảo vệ động vật hoang dã không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, không sử dụng súng, không săn bắt, không mua bán, không sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Tang vật là các sản phẩm chim mồi giả được chế tạo từ chim hoang dã, bị lực lượng Công an thu giữ trong quá trình điều tra vụ án

Hiện nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và công an cơ sở để phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, vận chuyển, tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các tài khoản lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, giao dịch, tiêu thụ động vật hoang dã hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.