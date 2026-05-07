Kinh tế Mùa hải sản tươi ngon Từ tháng 6 - 10, dân vùng biển hay gọi là mùa cá Nam, thời điểm này, các loài cá, ốc, sò có giá trị kinh tế cao theo con nước vào gần bờ để ăn thức ăn từ nguồn sông, suối đổ ra biển. Từ đây, ngư dân đánh bắt được nhiều cá, tôm, ốc, ghẹ mập ngọt, tươi ngon...

Hải sản khu vực phía Đông Nam tỉnh vào mùa tươi ngon nhất năm. Ảnh: N.Lân

Tháng 7, nhiều cơn mưa lớn xuất hiện đều trên vùng đất Lâm Đồng, đây cũng là thời điểm các sông, suối đón nhận nguồn nước từ thượng nguồn đổ ra biển, kéo theo nguồn thức ăn phong phú từ phù du, cây trái… làm thức ăn cho các loại cá, ốc. Ở vùng biển phía Đông Nam tỉnh, nói đến hải sản là nói La Gi, Phan Rí Cửa, nhất là vùng Phan Thiết, trong đó có các phường Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành...

Theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân, tùy “con nước” - dòng hải lưu để từng vùng biển có các loài hải sản sinh sống nhiều hay ít và độ ngon khác nhau. Ví như nói đến biển Phan Rí Cửa kéo dài đến Liên Hương thì đây là vùng chuyên về các loại ốc, sò như: điệp bay, vú nàng, bàn mai, ốc vôi, ốc giác, sò lông, ốc hương... Còn ở Phan Thiết đến La Gi, Sơn Mỹ thì ngon nhất là các loại như: thu, ngừ, kẽm, đục, bạc má, cá cơm và các loại ghẹ...

Ở vùng biển Mũi Né và Phan Thiết, 5 giờ sáng không chỉ các cảng cá, chợ hải sản đã nhộn nhịp mà nhiều bãi biển ngư dân đánh bắt gần bờ cũng sôi động không kém. Bãi Đá Ông Địa, nơi lượng khách du lịch tập trung khá đông để check-in và ngắm bình minh, khách đến xem còn đông hơn ngư dân kéo lưới. Nơi đây từ 5 - 7 giờ sáng, một số ghe nhỏ, thuyền thúng thường kéo lưới gần bờ, tận dụng bãi biển để gỡ lưới. Vì vậy, vào canh giờ trên không chỉ những chị buôn bán nhỏ tới thu gom hải sản mà du khách cũng tranh thủ “kiếm” vài kg ghẹ, ốc mới gỡ lưới còn nhảy “đành đạch”.

Cạy sò điệp để cung cấp cho nhà hàng, các điểm du lịch ở Phan Rí Cửa

Đôi lúc, cảnh du khách tranh nhau một cách “dễ thương” khi xí phần mua những mớ ghẹ ngon khiến bãi biển rộn ràng vui nhộn. Chị Nguyễn Thị Hương Ly, ở TP Hồ Chí Minh vừa có chuyến du lịch hè từ “biển khơi đến đại ngàn” kể: “Ở nhà có mấy người nhưng chia phe, con gái thì thích lên vùng Đà Lạt ngắm hoa, còn con trai thì thích tắm biển. Vậy là làm tour lên rừng, xuống biển cho đều. Tôi thích vùng biển Phan Thiết hơn các tỉnh khác, bởi cảm giác được tận tay cùng ngư dân gỡ lưới chọn những con ghẹ, cá, ốc đang nhảy, xong nhờ ngư dân luộc ăn tại chỗ rất thú vị...”. Còn với anh Phan Đăng ở Tây Ninh thì vùng biển Đông Nam Lâm Đồng có nhiều loại ốc, sò ngon hơn các vùng biển khác nên mỗi lần đến du lịch, anh đều mua về làm quà cho người thân, họ hàng.

Đi du lịch vùng biển phía Đông Nam Lâm Đồng, nếu ở Mũi Né thì có Làng Chài, chợ Mũi Né. Đây là vùng biển tàu thuyền đánh bắt ra vào hằng ngày nên lượng hải sản khá phong phú. Ở nội ô phường Phan Thiết có chợ Cẩm Xìn, đây là chợ hải sản có từ lâu đời khá nổi tiếng với các loại hải sản được đánh bắt trong ngày nên rất tươi ngon.

Phong phú hải sản vùng biển Đông Nam tỉnh. Ảnh: N.Lân

Ngoài ra, ở Phan Thiết còn có cảng cá, các ghe tàu lớn đánh bắt xa bờ vào neo đậu nên dọc cảng cá có nhiều loại hải sản được nuôi rọng trong bể nước mặn có thể vận chuyển đi xa vài ngày. Bên cạnh những chợ, cảng hàng hóa phong phú, hầu hết các phường ở vùng Phan Thiết đều có những điểm bán lẻ hải sản ngư dân mới đánh bắt được trong ngày.

Đang là “chính vụ” nên lượng hải sản không chỉ nhiều mà còn tươi ngon, giá cả cũng phải chăng hơn mùa nắng hiếm hàng. Vậy nên du khách đến du lịch hè nhớ thưởng thức hải sản vùng Đông Nam Lâm Đồng nhé.