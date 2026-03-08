Đời sống Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường Lào Cai Dự báo tại Lào Cai mưa lớn còn có khả năng tiếp diễn trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Sạt lở đất trên diện rộng tại các xã ở Lào Cai. (Ảnh: TTXVN phát)

Trận mưa lớn trên diện rộng từ đêm 2/8 đến sáng 3/8 tại Lào Cai đã gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường và sạt lở ta luy dương tại một số nhà dân ở phường Lào Cai.

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống.

Điểm ngập úng nặng nhất tập trung tại tổ 2 và tổ 4 Duyên Hải, phường Lào Cai, có nơi ngập sâu tới 30cm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nước từ các khe suối dâng cao tràn qua mặt đường, kéo theo đất, đá và bùn từ taluy chảy xuống, gây cản trở lưu thông. Tại một số khu vực, nước còn tràn vào nhà dân.

Gia đình bà Đỗ Thị Hương, tổ 4 Duyên Hải, phường Lào Cai đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, kê đồ đạc lên cao khỏi nước lũ. Bà cho biết: "Từ 6h sáng khi gia đình thức dậy đã thấy nước tràn lênh láng khắp nhà. Cả gia đình phải vội vàng di chuyển đồ và chặn nước, bùn tràn vào nhà."

Lực lượng Công an lào Cai hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với đó, mưa lớn khiến ta luy âm tại một số hộ dân ở tổ 4 Duyên Hải bị sạt lở với lượng đất đá lên tới hàng chục m3. Hộ gia đình bà Vũ Thị Dương và bà Đỗ Thị Hương đều bị sạt ta luy dương phía sau nhà khiến đất bùn và nước tràn vào, gây nguy hiểm đe dọa đến tính mạng và tài sản gia đình. Bà Vũ Thị Dương cho biết, khoảng 9h sáng ngày 3/8, gia đình đang dọn dẹp kê cao đồ đạc phía trước nhà thì nghe tiếng "ầm" do đất đá phía sau nhà sạt nên rất lo lắng.

Ngay sau khi xảy ra ngập úng, Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; dọn dẹp đất, đá trên mặt đường, khơi thông hệ thống thoát nước, căng dây, cắm biển cảnh báo tại các vị trí ngập sâu, đồng thời bố trí lực lượng túc trực để hướng dẫn người và phương tiện lưu thông an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hiện mưa tại phường Lào Cai đã ngớt, người dân tại các điểm ngập lụt đang tiến hành dọn dẹp nhà cửa, khơi thông cống rãnh để nước rút nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Lào Cai đang xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo mưa lớn còn có khả năng tiếp diễn trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các lực lượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang tiếp tục duy trì chế độ ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra các tuyến giao thông xung yếu, chủ động xử lý các điểm sạt lở, ngập úng phát sinh; sẵn sàng phương án phân luồng, điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 4E.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở trong thời gian mưa lớn tiếp diễn.