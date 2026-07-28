Đời sống Mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực của 7 tỉnh, thành Dự báo trong 6 giờ tới, nhiều xã, phường các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở trên sườn dốc.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, nhiều xã, phường thuộc các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong khi đó, thời tiết trên cả nước ngày hôm nay (28/7) tiếp tục diễn biến phức tạp với mưa vừa, mưa to đến rất to ở nhiều khu vực; trên biển, nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng lớn, biển động và nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trong mưa dông.

Cụ thể, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc ở nhiều xã, phường Phú Thọ gồm các xã, phường: An Bình, Lạc Lương, Ngọc Sơn, Tiền Phong, Yên Trị; Bao La, Bình Phú, Cao Sơn, Chân Mộng, Chí Đám, Đại Đồng, Dân Chủ, Đoan Hùng, Dũng Tiến, Hải Lựu, Hiền Quan, Hội Thịnh, Hợp Kim, Hy Cương, Khả Cửu, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lâm Thao, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mường Động, Nật Sơn, phường Nông Trang, phường Thanh Miếu, phường Vân Phú, phường Việt Trì, Pà Cò, Phú Mỹ, Phù Ninh, Quy Đức, Quyết Thắng, Sơn Đông, Sông Lô, Tân Mai, Tân Sơn, Tây Cốc, Thổ Tang, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Xuân Đài, Xuân Lũng, Yên Lãng, Yên Phú, Yên Thủy.

Tại Lào Cai gồm các xã: Khánh Hòa, Lâm Thượng, Mỏ Vàng, Nghĩa Đô, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Văn Chấn.

Tại Tuyên Quang gồm các xã, phường: Phú Lương, Trường Sinh; Bắc Mê, Bình Ca, Chiêm Hóa, Côn Lôn, Đông Thọ, Đồng Yên, Đường Hồng, Giáp Trung, Hồng Sơn, Hùng Đức, Kiên Đài, Lực Hành, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Thanh, Nà Hang, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, phường An Tường, phường Bình Thuận, phường Hà Giang 1, phường Minh Xuân, phường Mỹ Lâm, phường Nông Tiến, Quản Bạ, Sơn Dương, Sơn Thủy, Sủng Máng, Tân Long, Tân Mỹ, Tát Ngà, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Sơn, Thượng Lâm, Trung Sơn, Xuân Vân, Yên Cường, Yên Lập, Yên Sơn.

Tại Thái Nguyên gồm các xã, phường: Nam Cường; Bằng Thành, Bình Thành, Bình Yên, Cao Minh, Chợ Đồn, Cường Lợi, Đại Phúc, Định Hóa, Đồng Phúc, Kha Sơn, Na Rì, Nghĩa Tá, phường Bách Quang, phường Phổ Yên, phường Trung Thành, phường Vạn Xuân, Phú Đình, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Thượng Minh, Trung Hội, Văn Lang, Yên Phong.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại Quảng Ninh gồm: phường Đông Triều; Ba Chẽ, Bình Liêu, Điền Xá, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Lạng, Hoành Mô, Kỳ Thượng, Lục Hồn, Lương Minh, phường An Sinh, phường Bãi Cháy, phường Bình Khê, phường Hoành Bồ, phường Mạo Khê, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Việt Hưng, phường Yên Tử, Quảng Tân, Tiên Yên.

Tại Bắc Ninh gồm: Đồng Việt; Bảo Đài, phường Nếnh, phường Tân Tiến, Tân Yên; Bắc Lũng, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Lục Sơn, Mỹ Thái, Nam Dương, Nghĩa Phương, Ngọc Thiện, phường Bắc Giang, phường Cảnh Thụy, phường Đa Mai, phường Phượng Sơn, phường Tân An, phường Tiền Phong, phường Tự Lạn, phường Vân Hà, phường Việt Yên, phường Yên Dũng, Phúc Hòa, Tân Dĩnh, Trường Sơn, Xuân Cẩm.

Tại Thanh Hóa gồm các xã: Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân, Thạch Quảng; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Giao An, Hợp Tiến, Mậu Lâm, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Quý Lương, Tây Đô, Thạch Bình, Thắng Lộc, Thành Vinh, Vân Du, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Du, Yên Nhân.

Về thời tiết trên biển, trong ngày và đêm 28/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2,0-3,0m, biển động.

Phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2,0-3,0m, biển động.

Ngoài ra, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thời tiết trên cả nước hôm nay cụ thể như sau: Khu vực Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C. Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.