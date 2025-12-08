Kinh tế Mũi Né trúng mùa cá cơm Hơn tuần nay, ngư dân phường Mũi Né (Lâm Đồng) liên tiếp trúng luồng cá cơm. Nhiều tàu liên tục cập bến với khoang đầy ắp cá. Làng chài trở nên tấp nập, đầy sức sống.



Thuyền thúng trung chuyển cá cơm vào bãi sau Mũi Né

Sản lượng tăng, giá thu mua ổn định giúp ngư dân phường Mũi Né phấn khởi, có động lực tiếp tục vươn khơi bám biển. Người lao động có thêm thu nhập.

Bình minh ở bãi sau Mũi Né vừa ló dạng đã phảng phất không khí mua bán sôi động hơn ngày thường. Chủ vựa, người làm thuê, xe vận chuyển đầy ắp cả bãi biển.

Cá cơm được ngư dân Mũi Né đưa vào bờ

Cá cơm được phân theo từng ki nhỏ, vận chuyển trên những thuyền thúng vừa cập bến đã có hàng chục người chờ sẵn để thu mua. Những giỏ cá tươi rói nhanh chóng được bốc dỡ và phân loại ngay trên bãi cát trước khi được chuyển đi tiêu thụ hoặc đưa vào các cơ sở chế biến. Phụ nữ, đàn ông chộn rộn cả một góc làng chài.

Thương lái thu mua cá cơm

“ Giá cá cơm năm nay dao động từ 13 - 15.000 đồng/kg, tùy loại. Nhờ cá tươi, to và sản lượng dồi dào, thương lái sẵn sàng trả giá cao để gom hàng sớm. Cá cơm tươi nhất sẽ được các lò hấp thu mua để chế biến, xuất qua Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bà Lê Thị Mỹ - tiểu thương có 30 năm kinh nghiệm thu mua cá ở phường Mũi Né cho biết

Cá cơm tưới rói, con to với sản lượng lớn

Ông Trần Văn Chín, phường Mũi Né cho biết: “Cá cơm thường đi theo từng luồng. Do vậy, nếu ngư dân trúng vào luồng cá thì chuyến nào cũng đầy khoang. Nay đang là vụ cá Nam nên ngư dân ở đây thường trúng mùa lớn. Đặc biệt, các tàu đánh thường ở ngoài tỉnh. Họ ghé vào Mũi Né để bán cho các đầu nậu”.

“Cá cơm có thời điểm nhiều đến mức mỗi ngày cơ sở thu mua đến vài chục tấn, hoặc ít nhất thì cũng từ 5- 7 tấn/ngày”, bà Mỹ cho biết thêm.

Hàng chục xe tải xếp hàng chờ vận chuyển

Cá cơm được tiêu thụ mạnh dưới nhiều hình thức. Trong đó, cá tươi bán trực tiếp tại các chợ đầu mối. Cá cơm hấp phơi khô xuất khẩu. Hoặc làm nguyên liệu chế biến nước mắm.

Cá cơm rửa sạch chuẩn bị hấp, phơi khô

Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn ngư dân, cá cơm còn tạo việc làm cho nhiều lao động liên quan như: Bốc vác, vận chuyển, hấp cá, phơi khô…

Hấp cá cơm

Chị Lê Thị Đông, khu phố 14, phường Mũi Né cho biết: “Cá vào nhiều thì việc làm nhiều. Ngoài phụ cân cá, chị em chúng tôi còn về xưởng hấp cá thuê. Mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm ngàn, đủ trang trải cuộc sống”.

Phơi cá cơm

Theo Phòng Kinh tế, UBND phường Mũi Né, từ đầu năm 2025 đến nay, thời tiết và ngư trường tương đối ổn định. Nguồn lợi hải sản xuất hiện nhiều nên ngư dân các vùng ven biển Lâm Đồng vươn khơi bám biển khai thác hải sản thuận lợi. Sản lượng khai thác đạt khá.





Ngư dân Mũi Né thường tập trung đánh bắt ở nhiều ngành nghề khác nhau như: lưới rê, lưới vây, câu khơi… Trong đó, chủ yếu là các loại cá cơm, cá nục…

Ngư trường khai thác tập trung tại vùng biển ven bờ và vùng lộng trong tỉnh, nhất là khu vực phía Nam đảo Phú Quý, quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK-1…

Nội dung, ảnh: Quang Nhân

Trình bày: Nguyễn Hiền - Nguyệt Nga