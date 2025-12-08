Tin mới

    Kinh tế

    Mũi Né trúng mùa cá cơm

    Quang Nhân

    Hơn tuần nay, ngư dân phường Mũi Né (Lâm Đồng) liên tiếp trúng luồng cá cơm. Nhiều tàu liên tục cập bến với khoang đầy ắp cá. Làng chài trở nên tấp nập, đầy sức sống.

    MAU MT (8)moi nhat

    Hơn tuần nay, ngư dân phường Mũi Né (Lâm Đồng) liên tiếp trúng luồng cá cơm. Nhiều tàu liên tục cập bến với khoang đầy ắp cá. Làng chài trở nên tấp nập, đầy sức sống.

    z6895785949198_9a7730beeaf9eba648138ae5256b3a86.jpg
    Thuyền thúng trung chuyển cá cơm vào bãi sau Mũi Né

    Sản lượng tăng, giá thu mua ổn định giúp ngư dân phường Mũi Né phấn khởi, có động lực tiếp tục vươn khơi bám biển. Người lao động có thêm thu nhập.

    Bình minh ở bãi sau Mũi Né vừa ló dạng đã phảng phất không khí mua bán sôi động hơn ngày thường. Chủ vựa, người làm thuê, xe vận chuyển đầy ắp cả bãi biển.

    44.jpg
    Cá cơm được ngư dân Mũi Né đưa vào bờ

    Cá cơm được phân theo từng ki nhỏ, vận chuyển trên những thuyền thúng vừa cập bến đã có hàng chục người chờ sẵn để thu mua. Những giỏ cá tươi rói nhanh chóng được bốc dỡ và phân loại ngay trên bãi cát trước khi được chuyển đi tiêu thụ hoặc đưa vào các cơ sở chế biến. Phụ nữ, đàn ông chộn rộn cả một góc làng chài.

    Thương lái thu mua cá cơm

    Giá cá cơm năm nay dao động từ 13 - 15.000 đồng/kg, tùy loại. Nhờ cá tươi, to và sản lượng dồi dào, thương lái sẵn sàng trả giá cao để gom hàng sớm. Cá cơm tươi nhất sẽ được các lò hấp thu mua để chế biến, xuất qua Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

    Bà Lê Thị Mỹ - tiểu thương có 30 năm kinh nghiệm thu mua cá ở phường Mũi Né cho biết

    46.jpg
    Cá cơm tưới rói, con to với sản lượng lớn

    Ông Trần Văn Chín, phường Mũi Né cho biết: “Cá cơm thường đi theo từng luồng. Do vậy, nếu ngư dân trúng vào luồng cá thì chuyến nào cũng đầy khoang. Nay đang là vụ cá Nam nên ngư dân ở đây thường trúng mùa lớn. Đặc biệt, các tàu đánh thường ở ngoài tỉnh. Họ ghé vào Mũi Né để bán cho các đầu nậu”.

    2a.jpg
    Thương lái thu mua cá cơm
    dsc07622.jpg
    Cá cơm tưới rói, con to với sản lượng lớn
    lua-ca.jpg
    Cá cơm tưới rói, con to với sản lượng lớn
    z6897787531825_7a3ef02b81513119b4fa5f1de41e6a2a.jpg
    Cá cơm tưới rói, con to với sản lượng lớn
    4a.jpg
    Niềm vui được mùa cá cơm của các ngư dân
    3.jpeg
    Thương lái thu mua cá cơm

    “Cá cơm có thời điểm nhiều đến mức mỗi ngày cơ sở thu mua đến vài chục tấn, hoặc ít nhất thì cũng từ 5- 7 tấn/ngày”, bà Mỹ cho biết thêm.

    45(1).jpg
    Hàng chục xe tải xếp hàng chờ vận chuyển

    Cá cơm được tiêu thụ mạnh dưới nhiều hình thức. Trong đó, cá tươi bán trực tiếp tại các chợ đầu mối. Cá cơm hấp phơi khô xuất khẩu. Hoặc làm nguyên liệu chế biến nước mắm.

    nguyen lieu che bien nuoc mam
    Cá cơm rửa sạch chuẩn bị hấp, phơi khô

    Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn ngư dân, cá cơm còn tạo việc làm cho nhiều lao động liên quan như: Bốc vác, vận chuyển, hấp cá, phơi khô…

    khau hap ca com
    Hấp cá cơm

    Chị Lê Thị Đông, khu phố 14, phường Mũi Né cho biết: “Cá vào nhiều thì việc làm nhiều. Ngoài phụ cân cá, chị em chúng tôi còn về xưởng hấp cá thuê. Mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm ngàn, đủ trang trải cuộc sống”.

    47.jpg
    Phơi cá cơm

    Theo Phòng Kinh tế, UBND phường Mũi Né, từ đầu năm 2025 đến nay, thời tiết và ngư trường tương đối ổn định. Nguồn lợi hải sản xuất hiện nhiều nên ngư dân các vùng ven biển Lâm Đồng vươn khơi bám biển khai thác hải sản thuận lợi. Sản lượng khai thác đạt khá.

    box m

    Ngư dân Mũi Né thường tập trung đánh bắt ở nhiều ngành nghề khác nhau như: lưới rê, lưới vây, câu khơi… Trong đó, chủ yếu là các loại cá cơm, cá nục…

    Ngư trường khai thác tập trung tại vùng biển ven bờ và vùng lộng trong tỉnh, nhất là khu vực phía Nam đảo Phú Quý, quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK-1…

    1a.jpg
    2a.jpg
    4a(1).jpg
    3a(1).jpg
    Niềm vui được mùa của ngư dân
    5a.jpg
    Hàng chục xe tải xếp hàng chờ vận chuyển
    6a.jpg
    Hấp cá cơm
    7a.jpg
    Phơi cá cơm
    8a.jpg
    Phơi cá cơm
    9a.jpg
    Phơi cá cơm

    Nội dung, ảnh: Quang Nhân
    Trình bày: Nguyễn Hiền - Nguyệt Nga

    Đọc tiếp

    Emagazine

        Nổi bật

            Mới nhất
              Xem thêm

              Đọc nhiều

                Kinh tế
                Mũi Né trúng mùa cá cơm
                • Mặc định

                Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

                Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

                Địa chỉ:

                Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

                Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

                Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

                Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

                Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

                Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

                Hotline: 0977885454

                POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO