Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng không MRIC sử dụng công nghệ Vòm Sắt Thủy quân lục chiến Mỹ đã bắn hạ mục tiêu thành công bằng hệ thống MRIC tích hợp tên lửa Tamir, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ lực lượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) vừa đạt được bước tiến mới trong năng lực phòng thủ khi thử nghiệm thành công hệ thống phòng không cơ động tầm trung (MRIC). Điểm đáng chú ý của hệ thống này là việc tích hợp tên lửa đánh chặn Tamir – thành phần cốt lõi của hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) nổi tiếng từ Israel.

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Khả năng tác chiến và mục tiêu thử nghiệm

Trong cuộc diễn tập diễn ra tại Guam vào cuối tháng 6, hệ thống MRIC đã bắn hạ thành công một mục tiêu trên không. Thử nghiệm này là một phần trong lộ trình xây dựng năng lực phòng không mới của USMC nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng phức tạp tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và tên lửa tầm ngắn.

Trước đó, vào tháng 10/2024, các nguyên mẫu MRIC cũng đã được Bộ Quốc phòng Israel và Thủy quân lục chiến Mỹ thử nghiệm trực tiếp tại Israel. Trong các đợt vận hành này, binh sĩ Mỹ đã chứng minh khả năng làm chủ hệ thống, từ việc điều khiển radar đến việc kích hoạt bệ phóng cơ động sử dụng tên lửa Tamir.

Phân tích kỹ thuật: Sự kết hợp giữa Mỹ và Israel

Hệ thống MRIC không đơn thuần là một phiên bản của Vòm Sắt mà là sự kết hợp giữa công nghệ của hai quốc gia. Cụ thể:

Tên lửa đánh chặn: Sử dụng tên lửa Tamir do Tập đoàn Rafael (Israel) chế tạo.

Sử dụng tên lửa Tamir do Tập đoàn Rafael (Israel) chế tạo. Hệ thống điều khiển: Tích hợp radar và hệ thống chỉ huy - điều khiển do Mỹ phát triển.

Tích hợp radar và hệ thống chỉ huy - điều khiển do Mỹ phát triển. Nền tảng triển khai: Bệ phóng cơ động được thiết kế riêng để phù hợp với đặc thù tác chiến di động của Thủy quân lục chiến.

Bệ phóng cơ động được thiết kế riêng để phù hợp với đặc thù tác chiến di động của Thủy quân lục chiến. Hợp tác sản xuất: Công nghệ được tích hợp thông qua sự hợp tác giữa Rafael và hãng Raytheon của Mỹ.

Lấp đầy khoảng trống phòng thủ tầm trung

Việc đưa MRIC vào biên chế giúp USMC giải quyết bài toán thiếu hụt năng lực phòng không độc lập. Trước đây, lực lượng này chủ yếu dựa vào tên lửa vác vai Stinger cho các mục tiêu tầm ngắn, trong khi các nhiệm vụ phòng thủ tầm trung và tầm xa phải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống Patriot của Lục quân Mỹ.

Với MRIC, các đơn vị Thủy quân lục chiến có thể tự thiết lập mạng lưới phòng thủ cơ động, cho phép triển khai nhanh chóng cùng các lực lượng tác chiến tiền phương mà không cần sự hỗ trợ từ các đơn vị phòng không bên ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng trong chiến lược tác chiến phân tán tại các khu vực hải đảo.

Xu hướng quốc tế hóa công nghệ phòng thủ

Theo giới quan sát quân sự, sự thành công của MRIC cho thấy công nghệ Vòm Sắt đang từng bước được quốc tế hóa. Từ vai trò bảo vệ các khu vực dân cư tại Israel, công nghệ này hiện đang được điều chỉnh để bảo vệ các lực lượng quân sự triển khai ở nước ngoài.

Sự hợp tác này không chỉ phản ánh mối quan hệ công nghiệp quốc phòng chặt chẽ giữa Mỹ và Israel mà còn cho thấy xu hướng tích hợp các hệ thống vũ khí đã qua thực chiến vào mạng lưới chỉ huy hiện đại của Mỹ để rút ngắn thời gian phát triển và tăng cường hiệu quả tác chiến thực tế.