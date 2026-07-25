Thể thao 360 Myanmar 1-2 Malaysia: Malaysia giành chiến thắng Myanmar sẽ chạm trán Malaysia trên sân Thuwanna YTC Stadium lúc 17h00 ngày 25/07/2026, trong khuôn khổ lượt trận mở màn ASEAN Cup, còn được biết đến với tên gọi AFF Championship.

Myanmar 1 - 2 Malaysia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Myanmar tiếp đón Malaysia.



Myanmar tiếp đón Malaysia. 10' Myat Kaung Khant giúp Myanmar mở tỷ số

Phút 10, Myat Kaung Khant lập công, đưa Myanmar vượt lên dẫn trước Malaysia 1-0. Myanmar đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc trong trận đấu.



Phút 10, Myat Kaung Khant lập công, đưa Myanmar vượt lên dẫn trước Malaysia 1-0. Myanmar đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc trong trận đấu. 13' Malaysia kiểm soát, Myanmar phòng ngự

Phút 13, Malaysia đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 41 - 59 và nhỉnh hơn về phạt góc 0 - 1. Myanmar chủ yếu lùi sâu bảo vệ lợi thế, thể hiện qua số lần cứu thua 2 - 0, dù thế trận dứt điểm vẫn cân bằng 3 - 3.



Phút 13, Malaysia đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 41 - 59 và nhỉnh hơn về phạt góc 0 - 1. Myanmar chủ yếu lùi sâu bảo vệ lợi thế, thể hiện qua số lần cứu thua 2 - 0, dù thế trận dứt điểm vẫn cân bằng 3 - 3. 14' Kyaw Min Oo nhận thẻ vàng

Phút 14, Kyaw Min Oo nhận thẻ vàng. Tiền vệ Myanmar sẽ phải chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu khi đội nhà đang dẫn 1-0.



Phút 14, Kyaw Min Oo nhận thẻ vàng. Tiền vệ Myanmar sẽ phải chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu khi đội nhà đang dẫn 1-0. 25' Malaysia kiểm soát, Myanmar vẫn dẫn trước

Phút 25', Myanmar vẫn dẫn Malaysia 1-0 dù lép vế về thời lượng kiểm soát bóng, chỉ 39-61. Malaysia đang cầm bóng nhiều hơn, nhưng Myanmar vẫn nhỉnh hơn về dứt điểm 4-3; thế trận cho thấy đội khách gây sức ép, còn Myanmar chủ yếu chống đỡ và chờ cơ hội.



Phút 25', Myanmar vẫn dẫn Malaysia 1-0 dù lép vế về thời lượng kiểm soát bóng, chỉ 39-61. Malaysia đang cầm bóng nhiều hơn, nhưng Myanmar vẫn nhỉnh hơn về dứt điểm 4-3; thế trận cho thấy đội khách gây sức ép, còn Myanmar chủ yếu chống đỡ và chờ cơ hội. 37' Malaysia kiểm soát, Myanmar phản công hiệu quả

Phút 37', Malaysia kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 42 - 58 , nhưng Myanmar mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 8 - 4 , và đang dẫn 1-0 . Thế trận cho thấy Malaysia ép bóng, còn Myanmar chủ động phòng ngự và chờ thời cơ.



Phút 37', Malaysia kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ , nhưng Myanmar mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, , và đang dẫn . Thế trận cho thấy Malaysia ép bóng, còn Myanmar chủ động phòng ngự và chờ thời cơ. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 50' Malaysia kiểm soát bóng, Myanmar rình rập

Phút 50', Malaysia kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 41 - 59 , nhưng Myanmar vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 10 - 6 . Đội chủ nhà đang thiên về phòng ngự và chờ cơ hội phản công, trong khi Malaysia gây sức ép nhưng mới có lợi thế 3 - 1 về số lần dứt điểm trúng đích.



Phút 50', Malaysia kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ , nhưng Myanmar vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, . Đội chủ nhà đang thiên về phòng ngự và chờ cơ hội phản công, trong khi Malaysia gây sức ép nhưng mới có lợi thế về số lần dứt điểm trúng đích. 52' Malaysia gỡ hòa nhờ Paulo Josué

Phút 52, Paulo Josué lập công, đưa Malaysia gỡ hòa 1-1 trước Myanmar. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau bàn mở tỷ số của Myanmar.



Phút 52, Paulo Josué lập công, đưa Malaysia gỡ hòa 1-1 trước Myanmar. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau bàn mở tỷ số của Myanmar. 57' Malaysia vượt lên nhờ cú đá phạt đền của Paulo Josué

Phút 57, Paulo Josué lập công trên chấm phạt đền, đưa Malaysia vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-2. Malaysia đang tạo ra bước ngoặt đáng chú ý sau khi bị Myanmar dẫn trước.



Phút 57, Paulo Josué lập công trên chấm phạt đền, đưa Malaysia vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-2. Malaysia đang tạo ra bước ngoặt đáng chú ý sau khi bị Myanmar dẫn trước. 59' Paulo Josué nhận thẻ vàng

Phút 59, Paulo Josué nhận thẻ vàng. Trận đấu trở nên căng thẳng khi đây là thẻ vàng thứ hai xuất hiện trong phút này.



Phút 59, Paulo Josué nhận thẻ vàng. Trận đấu trở nên căng thẳng khi đây là thẻ vàng thứ hai xuất hiện trong phút này. 59' Soe Moe Kyaw nhận thẻ vàng

Phút 59', Soe Moe Kyaw nhận thẻ vàng. Trong lúc Myanmar đang bị Malaysia dẫn 1-2, chiếc thẻ này buộc đội chủ nhà phải thận trọng hơn ở những phút tiếp theo.



Phút 59', Soe Moe Kyaw nhận thẻ vàng. Trong lúc Myanmar đang bị Malaysia dẫn 1-2, chiếc thẻ này buộc đội chủ nhà phải thận trọng hơn ở những phút tiếp theo. 62' Malaysia kiểm soát thế trận

Bước sang phút 62, Malaysia đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 40 - 60 và ưu thế rõ rệt về những cú sút trúng đích, 1 - 7. Myanmar chịu sức ép và phải dựa nhiều vào phòng ngự, thể hiện qua số lần cứu thua 3 - 0.



Bước sang phút 62, Malaysia đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 40 - 60 và ưu thế rõ rệt về những cú sút trúng đích, 1 - 7. Myanmar chịu sức ép và phải dựa nhiều vào phòng ngự, thể hiện qua số lần cứu thua 3 - 0. 63' Malaysia điều chỉnh nhân sự sau khi vượt lên

Phút 63, Haqimi Rosli vào sân thay Mohamadou Sumareh. Malaysia thực hiện điều chỉnh nhân sự sau khi liên tiếp ghi hai bàn để dẫn trước Myanmar.



Phút 63, Haqimi Rosli vào sân thay Mohamadou Sumareh. Malaysia thực hiện điều chỉnh nhân sự sau khi liên tiếp ghi hai bàn để dẫn trước Myanmar. 74' Daryl Sham vào thay Endrick

Phút 74', Daryl Sham vào sân thay Endrick. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của Malaysia trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.



Phút 74', Daryl Sham vào sân thay Endrick. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của Malaysia trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng. 74' Malaysia kiểm soát thế trận

Phút 74', Malaysia kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 45 - 55 và tạo khác biệt rõ ở khả năng dứt điểm trúng đích 2 - 7. Myanmar vẫn nỗ lực đáp trả, nhưng nhìn chung đang phải chịu sức ép trong bối cảnh Malaysia dẫn 2-1.



Phút 74', Malaysia kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 45 - 55 và tạo khác biệt rõ ở khả năng dứt điểm trúng đích 2 - 7. Myanmar vẫn nỗ lực đáp trả, nhưng nhìn chung đang phải chịu sức ép trong bối cảnh Malaysia dẫn 2-1. 76' Khun Kyaw Zin Hein vào sân

Phút 76, Khun Kyaw Zin Hein vào sân thay Nanda Kyaw khi tỷ số đang là 1-2.



Phút 76, Khun Kyaw Zin Hein vào sân thay Nanda Kyaw khi tỷ số đang là 1-2. 77' Hein Phyo Win nhận thẻ vàng

Phút 77, Hein Phyo Win nhận thẻ vàng. Trong thế Myanmar đang bị Malaysia dẫn 1-2, tấm thẻ này càng khiến Myanmar phải thận trọng ở phần còn lại.



Phút 77, Hein Phyo Win nhận thẻ vàng. Trong thế Myanmar đang bị Malaysia dẫn 1-2, tấm thẻ này càng khiến Myanmar phải thận trọng ở phần còn lại. 85' Myanmar điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 85', Myat Phone Khant vào sân thay Myat Kaung Khant. Myanmar có thêm một lựa chọn cho những phút cuối trận.



Phút 85', Myat Phone Khant vào sân thay Myat Kaung Khant. Myanmar có thêm một lựa chọn cho những phút cuối trận. 85' Malaysia thay người ở phút 85

Phút 85, Engku Nur Shakir vào sân thay Alif Ahmad . Malaysia điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối khi đang dẫn Myanmar 2-1.



Phút 85, vào sân thay . Malaysia điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối khi đang dẫn Myanmar 2-1. 86' Malaysia kiểm soát thế trận cuối trận

Phút 86', Malaysia vẫn nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 47 - 53 và đặc biệt hiệu quả trong các pha kết thúc khi dứt điểm trúng đích 2 - 7. Myanmar có nhiều lần dứt điểm hơn, 14 - 10, nhưng chưa đủ sắc để gây sức ép thực sự lên Malaysia đang dẫn.



Phút 86', Malaysia vẫn nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 47 - 53 và đặc biệt hiệu quả trong các pha kết thúc khi dứt điểm trúng đích 2 - 7. Myanmar có nhiều lần dứt điểm hơn, 14 - 10, nhưng chưa đủ sắc để gây sức ép thực sự lên Malaysia đang dẫn. KT Kết thúc: Myanmar 1-2 Malaysia

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.



Cập nhật lúc 18:56 25/07/2026

Đội hình chính thức Myanmar Sơ đồ 4-3-3 Malaysia Sơ đồ 4-3-3 2 Hein Phyo Win 3 Hein Zeyar Lin 4 Soe Moe Kyaw 5 Nanda Kyaw 6 Kyaw Min Oo 9 Than Paing 10 Win Naing Tun 11 Maung Maung Lwin 19 Nyein Chan Aung 20 Myat Kaung Khant 23 Zin Nyi Nyi Aung 1 Azri Ab Ghani 3 Ubaidullah Shamsul 4 Alif Ahmad 5 Rodney Celvin Akwensivie 8 Sergio Aguero 10 Endrick 13 Mohamadou Sumareh 17 Paulo Josué 20 Muhd Syafiq Ahmad 21 Pavithran Gunalan 24 Ruventhiran Vengadesan Dự bị Myanmar 1 San Sat Naing 8 Wai Lin Aung 12 Min Maw Oo 13 Khun Kyaw Zin Hein 14 Aung Myo Khant 15 Zwe Khant Min 16 Shine Wanna Aung 17 Sone Phyo Pyae 18 Nay Lin Htet Malaysia 6 Aysar Hadi 7 Wan Kuzain 9 Hadi Fayyadh Abd Razak 11 Fazrul Amir Zaman 12 Aliff Haiqal 14 Engku Nur Shakir 15 Ibrahim Manusi 16 Haziq Aiman 19 Haqimi Rosli Cập nhật đội hình lúc 17:06 25/07/2026

Myanmar Thống kê Malaysia 47% Kiểm soát bóng 53% 14 Dứt điểm 10 2 Trúng đích 7 5 Phạt góc 5 13 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Paulo Josué Malaysia 2 bàn M Myat Kaung Khant Myanmar 1 bàn Endrick Malaysia Điểm 7.4

Thông tin trận đấu

Myanmar sẽ chạm trán Malaysia trên sân Thuwanna YTC Stadium lúc 17h00 ngày 25/07/2026, trong khuôn khổ lượt trận mở màn ASEAN Cup, còn được biết đến với tên gọi AFF Championship.

Đây là trận đấu đầu tiên của hai đội tại giải. Cả Myanmar và Malaysia đều hướng tới một khởi đầu thuận lợi nhằm tạo đà cho hành trình phía trước. Màn so tài này cũng đánh dấu lần đầu tiên hai đội gặp nhau, vì vậy cuộc đối đầu hứa hẹn có nhiều yếu tố khó đoán.

Lần đầu Myanmar đối đầu Malaysia

Do hai đội chưa từng chạm trán trước đây, không có dữ liệu đối đầu trực tiếp để làm cơ sở đánh giá tương quan. Trận đấu ngày 25/07/2026 sẽ trở thành cột mốc đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa Myanmar và Malaysia.

Việc chưa có kinh nghiệm thi đấu trực tiếp với nhau khiến khả năng thăm dò và thích nghi trong những phút đầu trở nên đặc biệt quan trọng. Hai đội cần nhanh chóng nhận diện cách triển khai bóng, tốc độ lên bóng và những khu vực đối phương thường xuyên khai thác.

Myanmar có lợi thế được thi đấu tại Thuwanna YTC Stadium và có thể tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà để tạo ra tinh thần hưng phấn. Malaysia được chờ đợi sẽ nhập cuộc chủ động, nhưng vẫn cần thận trọng trước một đối thủ chưa từng đối đầu.

Cuộc đấu được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận

Cách tiếp cận trận đấu sẽ đóng vai trò quan trọng khi hai đội bước vào màn so tài đầu tiên tại giải. Malaysia có thể chủ động kiểm soát bóng và tìm cách gây sức ép từ sớm. Myanmar nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn, giữ cự ly đội hình và chờ thời điểm tổ chức phản công.

Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và duy trì sự cân bằng giữa tấn công với phòng ngự. Nếu Malaysia đẩy đội hình lên cao nhưng không bảo đảm khoảng cách giữa các tuyến, Myanmar có thể khai thác khoảng trống phía sau bằng những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Ở chiều ngược lại, Myanmar cũng cần tránh lùi đội hình quá sâu. Việc chịu sức ép liên tục có thể khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong quá trình đưa bóng lên phía trên và tạo ra những tình huống tấn công đủ sức gây nguy hiểm.

Nhận định trước trận

Myanmar và Malaysia bước vào trận ra quân với cùng mục tiêu giành kết quả tích cực. Lợi thế sân nhà có thể giúp Myanmar thi đấu tự tin hơn, trong khi Malaysia được kỳ vọng tạo ra thế trận chủ động nhờ khả năng tổ chức và kiểm soát bóng.

Dù vậy, đây mới là lần đầu tiên hai đội gặp nhau nên chưa có cơ sở để khẳng định trận đấu sẽ diễn ra theo thế một chiều. Khả năng duy trì sự tập trung, hạn chế sai sót và tận dụng cơ hội có thể trở thành những yếu tố quyết định kết quả chung cuộc.

Myanmar cần giữ được sự chắc chắn và kiên nhẫn trong cách triển khai lối chơi. Với Malaysia, nhiệm vụ quan trọng là biến khả năng kiểm soát thành những cơ hội rõ ràng, đồng thời duy trì sự an toàn khi để mất bóng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Myanmar · 1 thắng 2 hòa Malaysia · 2 thắng Myanmar 0 - 1 Malaysia MAL Malaysia 3 - 0 Myanmar MAL Myanmar 1 - 0 Malaysia MYA Malaysia 0 - 0 Myanmar Hòa Malaysia 0 - 0 Myanmar Hòa

Myanmar 5 trận gần nhất B B T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Malaysia 5 trận gần nhất B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 2 Malaysia 0 0 0 0 0 0 3 Philippines 0 0 0 0 0 0 4 Myanmar 0 0 0 0 0 0 5 Lào 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Myanmar Không có thông tin Malaysia ✚ Gabriel Palmero (Suspension Through Sports Court) ✚ Imanol Machuca (Suspension Through Sports Court)