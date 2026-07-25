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    Thống kê trận đấu Myanmar 1-2 Malaysia: Malaysia ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân25/07/2026 18:56

    Malaysia đã ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1. Paulo Josué là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    10'
    Myat Kaung Khant
    Myanmar
    52'
    Paulo Josué
    Malaysia
    57'
    Paulo Josué(pen)
    Malaysia
    Thẻ phạt
    14'
    Kyaw Min Oo
    Myanmar
    59'
    Paulo Josué
    Malaysia
    59'
    Soe Moe Kyaw
    Myanmar
    77'
    Hein Phyo Win
    Myanmar
    Đồ thị diễn biến
    MyanmarHT 45'Malaysia

    Thống kê trận đấu

    MyanmarThống kêMalaysia
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    14
    Dứt điểm
    10
    2
    Trúng đích
    7
    5
    Phạt góc
    5
    13
    Phạm lỗi
    10
    2
    Việt vị
    1
    5
    Thủ môn cứu thua
    1
    Malaysia vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Paulo Josué
    Paulo Josué
    Malaysia
    2 bàn
    M
    Myat Kaung Khant
    Myanmar
    1 bàn
    Endrick
    Endrick
    Malaysia
    Điểm 7.4

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Myanmar
    6.89
    Kyaw Min Oo
    6.27
    Hein Phyo Win
    Malaysia
    7.5
    Paulo JosuéMOTM2 bàn
    7.4
    Endrick
    6.28
    Azri Ab Ghani

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Myanmar
    Sơ đồ 4-3-3
    Malaysia
    Sơ đồ 4-3-3
    23
    Zin Nyi Nyi Aung
    2
    Hein Phyo Win
    4
    Soe Moe Kyaw
    3
    Hein Zeyar Lin
    5
    Nanda Kyaw
    20
    Myat Kaung Khant
    6
    Kyaw Min Oo
    11
    Maung Maung Lwin
    19
    Hein Htet Aung
    9
    Than Paing
    10
    Win Naing Tun
    1
    Azri Ab Ghani
    4
    Alif Ahmad
    5
    Rodney Celvin
    3
    Ubaidullah Shamsul
    24
    Ruventhiran Vengadesan
    10
    Endrick
    8
    Ezequiel Agüero
    20
    Syafiq Ahmad
    13
    Mohamadou Sumareh
    17
    Paulo Josué
    21
    Pavithran Gunalan
    Dự bị
    Myanmar
    1 Sann Satt Naing8 Wai Lin Aung12 Min Maw Oo13 Khun Kyaw Zin Hein14 Aung Myo Khant15 Zwe Khant Min16 Shine Wunna Aung17 Phyo Pyae Sone18 Nay Lin Htet
    Malaysia
    6 Aysar Hadi7 Wan Kuzain9 Hadi Fayyadh11 Fazrul Amir12 Haiqal Lau14 Engku Shakir15 Ibrahim Manusi16 Haziq Aiman19 Haqimi Azim

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: Myat Kaung Khant lập công cho Myanmar
    Phút 52: Paulo Josué lập công cho Malaysia
    Phút 57: Paulo Josué ghi bàn trên chấm phạt đền cho Malaysia

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Myanmar · 1 thắng2 hòaMalaysia · 2 thắng
    21/12/2022
    Myanmar
    0 - 1
    Malaysia
    MAL
    24/11/2018
    Malaysia
    3 - 0
    Myanmar
    MAL
    26/11/2016
    Myanmar
    1 - 0
    Malaysia
    MYA
    23/11/2014
    Malaysia
    0 - 0
    Myanmar
    Hòa
    14/01/2007
    Malaysia
    0 - 0
    Myanmar
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Myanmar
    5 trận gần nhất
    BBBTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    Malaysia
    5 trận gần nhất
    TB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Malaysia1100+13T
    2Thái Lan000000
    3Philippines000000
    4Lào000000
    5Myanmar1001-10B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia4 bàn
    2Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam3 bàn
    3Oatnasio Da Silva GuterresOatnasio Da Silva GuterresĐông Timor2 bàn
    4Đỗ Hoàng HênĐỗ Hoàng HênViệt Nam2 bàn
    5Myat Kaung KhantMyat Kaung KhantMyanmar2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Nguyễn Quang HảiNguyễn Quang HảiViệt Nam2 kiến tạo
    2Lionel TanLionel TanSingapore1 kiến tạo
    3Nguyễn Hoàng ĐứcNguyễn Hoàng ĐứcViệt Nam1 kiến tạo
    4Hoang Viet Anh BuiHoang Viet Anh BuiViệt Nam1 kiến tạo
    5Claudio OsorioClaudio OsorioĐông Timor1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Myanmar 1-2 Malaysia: Malaysia ngược dòng ngoạn mục
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