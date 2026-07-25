Thống kê trận đấu Myanmar 1-2 Malaysia: Malaysia ngược dòng ngoạn mục

Malaysia đã ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1. Paulo Josué là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.