Kết quả & diễn biến bàn thắng
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MyanmarHT 45'Malaysia
Thống kê trận đấu
Malaysia vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Paulo Josué
Malaysia
2 bàn
M
Myat Kaung Khant
Myanmar
1 bàn
Endrick
Malaysia
Điểm 7.4
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Myanmar
1 Sann Satt Naing8 Wai Lin Aung12 Min Maw Oo13 Khun Kyaw Zin Hein14 Aung Myo Khant15 Zwe Khant Min16 Shine Wunna Aung17 Phyo Pyae Sone18 Nay Lin Htet
Malaysia
6 Aysar Hadi7 Wan Kuzain9 Hadi Fayyadh11 Fazrul Amir12 Haiqal Lau14 Engku Shakir15 Ibrahim Manusi16 Haziq Aiman19 Haqimi Azim
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: Myat Kaung Khant lập công cho Myanmar
Phút 52: Paulo Josué lập công cho Malaysia
Phút 57: Paulo Josué ghi bàn trên chấm phạt đền cho Malaysia
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Myanmar · 1 thắng2 hòaMalaysia · 2 thắng
21/12/2022
Myanmar
0 - 1
Malaysia
MAL
24/11/2018
Malaysia
3 - 0
Myanmar
MAL
26/11/2016
Myanmar
1 - 0
Malaysia
MYA
23/11/2014
Malaysia
0 - 0
Myanmar
Hòa
14/01/2007
Malaysia
0 - 0
Myanmar
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Myanmar
5 trận gần nhất
BBBTT
Malaysia
5 trận gần nhất
TB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Malaysia
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|2
|Thái Lan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Philippines
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Lào
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Myanmar
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)