Myanmar thắng đậm Lào trong trận cầu 9 bàn tại ASEAN Championship Myanmar thắng Lào 7-2 tại Thuwunna Youth Training Centre Stadium ở lượt trận thứ tư vòng bảng ASEAN Championship, với Win lập hat-trick. Lào hai lần gỡ hòa nhưng không thể tránh thất bại nặng nề trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.

Myanmar 7 - 2 Lào Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Myanmar tiếp đón Lào.

2' Aung Lwin Moe đưa Myanmar vượt lên Phút 2', Aung Lwin Moe lập công cho Myanmar sau đường kiến tạo của M. M. Lwin, mở tỷ số 1-0. Đội chủ nhà khởi đầu đầy hứng khởi khi nhanh chóng tạo lợi thế.

4' P. Siphanom nhận thẻ vàng sớm Phút 4', P. Siphanom của Lào nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi, khi Myanmar đang dẫn 1-0.

17' B. Chernvanglien giúp Lào gỡ hòa Phút 17', B. Chernvanglien lập công, đưa Lào trở lại thế cân bằng 1-1. Bàn thắng giúp Lào nhanh chóng đáp trả sau khi bị dẫn trước.

20' N. T. Win đưa Myanmar vượt lên Phút 20', N. T. Win dứt điểm ghi bàn cho Myanmar sau đường kiến tạo của M. M. Lwin, nâng tỷ số lên 2-1. Myanmar một lần nữa vượt lên dẫn trước trong thế trận rượt đuổi với Lào.

23' P. Sangvilay đưa Lào gỡ hòa 2-2 Phút 23', P. Sangvilay lập công cho Lào sau đường kiến tạo của B. Chernvanglien, đưa tỷ số về 2-2. Hai đội liên tục đáp trả trong những phút đầu trận.

25' Min Zwe Khant nhận thẻ vàng Phút 25', Min Zwe Khant (Myanmar) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra với nhịp độ rất cao khi hai đội liên tục ghi bàn.

41' N. T. Win đưa Myanmar vượt lên Phút 41, N. T. Win lập công cho Myanmar sau đường kiến tạo của M. M. Lwin, đưa đội bóng này vượt lên dẫn 3-2. Myanmar một lần nữa nắm lợi thế trong thế trận rượt đuổi hấp dẫn.

45+4' K. Phetsivilay nhận thẻ vàng cuối hiệp Phút 45+4', K. Phetsivilay (Lào) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là lời nhắc nhở để Lào chơi thận trọng hơn trong những phút cuối hiệp.

45+6' Myanmar nới rộng cách biệt 4-2 Phút 45+6', M. M. Lwin bình tĩnh lập công trên chấm phạt đền, giúp Myanmar nới rộng cách biệt lên 4-2. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, khép lại hiệp đấu giàu biến động.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Lào thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Lào đưa S. Sengvanny vào sân thay K. Keonuchanh. Sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai giúp Lào làm mới đội hình sau một hiệp đấu giàu biến động.

52' T. Paing giúp Myanmar nới rộng cách biệt Phút 52', T. Paing lập công sau đường kiến tạo của Aung Lwin Moe, đưa Myanmar vượt lên 5-2. Myanmar tiếp tục tạo cách biệt đáng kể trong một trận đấu giàu bàn thắng.

55' Lào điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ Phút 55, Lào thay người: K. Noophackde vào sân, C. Wenpaserth rời cuộc chơi. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Lào đang bị Myanmar dẫn 5-2.

55' Lào thay người sau khi bị dẫn 5-2 Phút 55, V. Chanthaleuxay vào sân thay P. Siphanom bên phía Lào. Đội bóng này thực hiện điều chỉnh nhân sự khi đang bị Myanmar dẫn 5-2.

62' V. Kulungsy nhận thẻ vàng Phút 62', V. Kulungsy (Lào) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo cho hàng thủ Lào trong những phút tiếp theo.

66' Lào điều chỉnh nhân sự ở phút 66 Phút 66, Lào thay người: S. Keohanam vào sân thay P. Sangvilay. Đây là điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của Lào trong thế trận nhiều biến động.

70' M. M. Lwin nhận thẻ đỏ Phút 70, M. M. Lwin (Myanmar) nhận thẻ đỏ vì hành vi phi thể thao. Myanmar sẽ phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

72' S. Keohanam nhận thẻ đỏ ở phút 72 Phút 72, S. Keohanam (Lào) nhận thẻ đỏ vì hành vi phi thể thao. Thẻ phạt này càng khiến Lào gặp thêm khó khăn khi Myanmar đang dẫn 5-2.

76' Myanmar thay người ở phút 76 Phút 76, Myanmar điều chỉnh nhân sự khi Aung Wai Lin vào sân thay K. Oo. Đội chủ nhà thực hiện thay đổi trong lúc đang dẫn Lào 5-2.

76' Myanmar điều chỉnh nhân sự phút 76 Phút 76', Myanmar đưa Khant Myat Phone vào sân thay Aung Lwin Moe. Một sự điều chỉnh nhân sự ở chặng cuối trận.

76' Myanmar thay người ở phút 76 Phút 76', Hein Htet Aung vào sân thay Min Zwe Khant cho Myanmar. Đội bóng này vẫn đang dẫn 5-2.

81' Hein Htet Aung giúp Myanmar nới rộng cách biệt Phút 81', Hein Htet Aung lập công cho Myanmar sau đường kiến tạo của N. T. Win, nâng tỷ số lên 6-2. Myanmar tiếp tục gia tăng cách biệt trong thế trận nhiều bàn thắng.

83' Myanmar nới rộng cách biệt lên 7-2 Phút 83, N. T. Win lập công sau đường kiến tạo của Khant Myat Phone, giúp Myanmar nới rộng cách biệt lên 7-2. Một pha lập công tiếp tục đẩy Lào vào thế khó.

84' Myanmar thay người sau cơn mưa bàn thắng Phút 84', Aung Shine Wanna vào sân thay S. M. Kyaw bên phía Myanmar. Động thái này diễn ra ngay sau khi Myanmar gia tăng cách biệt lên 7-2, trong thế trận gần như áp đảo.

84' Myanmar thay người ở phút 84 Phút 84, Myanmar đưa Sone Phyo Pyae vào sân thay Hein Zeyar Lin. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Lào 7-2.

KT Kết thúc: Myanmar 7-2 Lào Trận đấu khép lại với tỷ số 7 - 2.

Cập nhật lúc 19:31 04/08/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Myanmar vs Lào

Thời gian: 04/08/2026 17:00

Sân vận động: Thuwunna Youth Training Centre Stadium

Myanmar bước vào cuộc đối đầu với Lào với ưu thế rõ rệt trong lịch sử chạm trán gần đây, nhưng phong độ hiện tại cho thấy đội bóng này chưa duy trì được sự ổn định. Trong khi đó, Lào đang trải qua chuỗi kết quả không thuận lợi và cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu nếu muốn tạo ra thế cạnh tranh cân bằng.

Myanmar có điểm tựa từ đối đầu

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Myanmar thắng 3 trận và hòa 2 trận, còn Lào chưa có chiến thắng. Xu hướng này mang lại cho Myanmar sự tự tin nhất định, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu trở nên giằng co. Tuy nhiên, thành tích đối đầu không thể thay thế hoàn toàn phong độ hiện tại, bởi mỗi cuộc so tài vẫn phụ thuộc vào cách hai đội nhập cuộc và xử lý các thời điểm quan trọng.

Phong độ gần nhất của Myanmar là thua 1 trận và thắng 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng có khả năng giành kết quả tích cực, nhưng vẫn tồn tại sự thiếu ổn định. Myanmar sẽ cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế những khoảng trống khi chuyển trạng thái và tận dụng tốt lợi thế tinh thần từ các lần đối đầu trước.

Lào cần phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi

Lào đã thua cả 3 trận gần nhất. Đây là sức ép đáng kể trước một đối thủ thường tạo ra kết quả tốt hơn trong những lần chạm trán trực tiếp. Để thay đổi cục diện, Lào cần ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự, giữ quyền kiểm soát bóng ở mức hợp lý và tránh để Myanmar có cơ hội tạo sức ép liên tục.

Điểm quan trọng với Lào là khả năng giữ sự tập trung trong suốt trận đấu. Khi đang có chuỗi phong độ không tốt, những sai lầm ở khâu chuyền bóng hoặc tổ chức phòng ngự có thể khiến đội bóng mất thế chủ động. Một cách tiếp cận thận trọng, đi kèm khả năng phản công nhanh khi có khoảng trống, có thể giúp Lào giảm sức ép từ đối thủ.

Thế trận được quyết định ở khả năng kiểm soát

Myanmar nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng ưu thế tâm lý để chủ động hơn, nhưng phong độ chưa ổn định khiến đội bóng không thể xem nhẹ yêu cầu kiểm soát rủi ro. Lào, ngược lại, cần duy trì cấu trúc phòng ngự chặt chẽ trước khi tìm cách đưa bóng lên phía trước.

Do dữ liệu hiện có không bao gồm sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ hay thông tin vắng mặt, chưa thể xác định cụ thể đội hình xuất phát của hai bên. Vì vậy, trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng nằm ở cách mỗi đội tổ chức cự ly, chuyển đổi giữa phòng ngự và tấn công, cũng như tận dụng những cơ hội có được.

Nhận định trận đấu

Myanmar được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thành tích đối đầu tích cực trước Lào. Dẫu vậy, phong độ gần đây của Myanmar chưa đủ thuyết phục để trận đấu trở thành một chiều. Lào đang chịu sức ép từ chuỗi 3 trận thua, nhưng chính điều đó có thể khiến đội bóng nhập cuộc tập trung và ưu tiên sự an toàn.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà Myanmar có điểm tựa lịch sử, còn Lào phải chứng minh khả năng phản ứng trước nghịch cảnh. Kết quả sẽ phụ thuộc lớn vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn các thời điểm chuyển trạng thái và hạn chế sai lầm trong phòng ngự.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Myanmar · 3 thắng 2 hòa Lào · 0 thắng Myanmar 3 - 2 Lào MYA Myanmar 2 - 2 Lào Hòa Lào 1 - 3 Myanmar MYA Myanmar 3 - 1 Lào MYA Lào 2 - 2 Myanmar Hòa

Myanmar 5 trận gần nhất T B B B T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới Lào 5 trận gần nhất B B B T B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 13 Thủng lưới