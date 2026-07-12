Na Uy 0-0 Anh: Màn đấu trí nghẹt thở tại tứ kết World Cup 2026 Trong một đêm Miami đầy toan tính, đội tuyển Anh và Na Uy đã tạo nên cuộc rượt đuổi chiến thuật căng thẳng, nơi những ngôi sao như Erling Haaland hay Harry Kane đều im hơi lặng tiếng.

Trận tứ kết World Cup 2026 tại sân vận động Hard Rock, Miami đã diễn ra theo một kịch bản không dành cho những người ưa thích sự vội vã. Giữa cái nóng của Miami, đội tuyển Anh của Thomas Tuchel và hiện tượng Na Uy đã cống hiến một màn đấu trí chiến thuật đỉnh cao, nơi sự an toàn được đặt lên hàng đầu.

Khoảnh khắc đáng tiếc nhất của trận đấu thuộc về Nico O'Reilly. Hậu vệ thuộc biên chế Manchester City đã có cơ hội ngàn vàng khi xâm nhập vòng cấm và đón đường chuyền thuận lợi, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để đánh bại hàng thủ đối phương.

Hậu vệ thuộc biên chế Manchester City, Nico O'Reilly có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm cho tuyển Anh nhưng đã không tận dụng được. Ảnh: Getty Images.

Bàn cờ chiến thuật tại Miami

Thomas Tuchel, với bản năng của một chiến lược gia ưa thích sự kiểm soát, đã chỉ đạo các học trò pressing tầm cao ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, sự thiếu vắng Jarell Quansah do án treo giò và Jordan Henderson vì chấn thương đã khiến cấu trúc phòng ngự của "Tam Sư" đôi chút chệch choạc. Djed Spence được tin dùng ở hành lang cánh nhằm tận dụng tốc độ để khắc chế các pha phản công của đối thủ.

Đội hình ra sân của tuyển Na Uy và tuyển Anh. Ảnh: Bongda.com.vn.

Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Stale Solbakken cho thấy lý do tại sao Na Uy lại là hiện tượng của giải đấu năm nay. Với sơ đồ 4-3-3 linh hoạt, Na Uy không ngần ngại lùi sâu, lấy Sander Berge làm chốt chặn và Martin Odegaard làm trạm trung chuyển bóng. Họ chấp nhận nhường thế trận để chờ đợi những sai lầm từ phía tuyển Anh.

Sự im lặng của những họng pháo hạng nặng

Tâm điểm của mọi ánh nhìn là cuộc đối đầu giữa Erling Haaland và cặp trung vệ Marc Guehi - Ezri Konsa. Haaland, người đang sở hữu hiệu suất chuyển hóa cơ hội kinh ngạc lên tới 39%, đã bị phong tỏa hoàn toàn. Declan Rice đóng vai trò quan trọng trong việc cắt đứt sợi dây liên lạc giữa Odegaard và tiền đạo của Manchester City.

Erling Haaland là ngòi nổ nguy hiểm của Na Uy tại World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Harry Kane và Jude Bellingham cũng không có nhiều khoảng trống để diễn diễn. Dù Anh chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng hệ thống phòng ngự có tổ chức của Na Uy, với sự trở lại quan trọng của David Moller Wolfe, đã hóa giải hầu hết các đợt hãm thành.

Thống kê đáng chú ý

Dù kết quả hòa 0-0 phản ánh sự bế tắc về mặt tỷ số, nhưng các thông số chuyên môn cho thấy sự căng thẳng dưới mặt cỏ:

Thông số Na Uy Anh Kiểm soát bóng 42% 58% Dứt điểm 8 12 Phạt góc 3 6

Lịch sử đối đầu vẫn đang nghiêng về phía tuyển Anh với 7 chiến thắng trong 9 lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên, sự vươn mình của Na Uy tại World Cup 2026 đã xóa nhòa khoảng cách về trình độ. Trận đấu buộc phải bước vào những hiệp phụ căng thẳng để phân định tấm vé vào bán kết, nơi bản lĩnh và thể lực sẽ là yếu tố quyết định cuối cùng.