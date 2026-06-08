Nabil Fekir gia nhập Abha Club: Bước đi chiến lược của tân binh Saudi Pro League Tân binh Abha Club hoàn tất thương vụ chiêu mộ Nabil Fekir theo dạng tự do. Nhà vô địch World Cup 2018 hứa hẹn mang tới làn gió mới cho Saudi Pro League.

Tân binh của giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League), Abha Club, vừa chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ nhà vô địch World Cup 2018 Nabil Fekir theo dạng chuyển nhượng tự do. Buổi lễ ra mắt tiền vệ 33 tuổi người Pháp đã diễn ra vào sáng nay, sau khi các điều khoản cá nhân được hai bên thống nhất nhanh chóng.

Nabil Fekir tiếp tục thi đấu ở vùng Vịnh. Ảnh: Abha.

Đẳng cấp và giá trị chuyên môn ở tuổi 33

Dù đã bước sang tuổi 33, Nabil Fekir vẫn duy trì nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng khả năng đạo diễn lối chơi ấn tượng. Ở mùa giải 2025/26 vừa qua trong màu áo Al-Jazira tại giải VĐQG UAE, tiền vệ người Pháp đã đóng góp 9 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống vận hành của đội bóng.

Trong suốt hai năm thi đấu tại vùng Vịnh cho Al-Jazira, Fekir ghi tổng cộng 19 bàn thắng sau 55 lần ra sân. Chuyển sang Saudi Pro League, kinh nghiệm và bản lĩnh của ngôi sao này được kỳ vọng sẽ giúp Abha Club nhanh chóng bắt nhịp với môi trường khắc nghiệt và tạo nên những bất ngờ lớn.

Hành trang kinh nghiệm từ đỉnh cao châu Âu

Kinh nghiệm chinh chiến phong phú tại các giải đấu hàng đầu châu Âu của Fekir chính là điểm tựa quan trọng cho một đội bóng mới thăng hạng. Trước khi chuyển sang thi đấu ở khu vực Trung Đông, tiền vệ này từng là biểu tượng của Olympique Lyonnais, nơi anh gắn bó từ lò đào tạo trẻ, trở thành thủ quân và ghi 69 bàn thắng sau 192 trận đấu.

Bên cạnh đó, Fekir cũng để lại dấu ấn đậm nét tại La Liga trong màu áo Real Betis với 165 lần ra sân, 29 bàn thắng và chức vô địch Copa del Rey danh giá vào năm 2022. Ở cấp độ quốc tế, anh có 25 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp và cùng đại diện châu Âu bước lên đỉnh thế giới tại World Cup 2018.

Tóm tắt hồ sơ sự nghiệp của Nabil Fekir