Xây dựng Đảng Nắm chắc từ sớm, định hướng từ xa, xử lý ngay từ cơ sở Với phương châm “nắm chắc từ sớm, định hướng từ xa, xử lý ngay từ cơ sở”, tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH) theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả.

Phường Lang Biang - Đà Lạt xác định làm tốt công tác nắm bắt DLXH giúp phát hiện sớm những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở

Chủ động nắm bắt từ cơ sở

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt xác định làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội (DLXH) sẽ giúp cấp ủy, chính quyền phát hiện sớm những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho hay, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng tổ dân phố và phối hợp với chi bộ, trưởng thôn nắm chắc tình hình cơ sở. Đồng thời, thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, dự họp tổ dân phố, dự hội nghị của các hội, đoàn thể để nắm bắt các ý kiến của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Từ đó, trực tiếp giải quyết hoặc báo cáo Thường trực Đảng ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, để định hướng dư luận và phản bác các thông tin sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập Ban Công tác 35 phường và Tổ cộng tác viên DLXH. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH bao gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND và tổ chức chính trị - xã hội tham gia nên công tác tuyên truyền, vận động luôn mang lại hiệu quả cao.

Công tác điều tra xã hội học trên địa bàn tỉnh từng bước được quan tâm, trở thành công cụ quan trọng trong nắm bắt và định hướng tư tưởng, DLXH

Là thành viên Tổ cộng tác viên DLXH, anh Phạm Đức Tuyên - Bí thư Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt chia sẻ: “Để công tác nắm bắt, định hướng DLXH mang lại hiệu quả thiết thực, tôi luôn bám sát địa bàn và chủ động cập nhật thông tin từ đoàn viên, thanh niên, Nhân dân và các trang mạng xã hội để nắm bắt tình hình nhanh nhất, chính xác nhất. Công tác tuyên truyền về những việc làm hay, lối sống đẹp được Đoàn phường lan tỏa rộng rãi; những thông tin xấu độc được phản bác kịp thời, tạo niềm tin trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân”.

Xã Lạc Dương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp thôn, tổ dân phố

Củng cố niềm tin của Nhân dân

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác DLXH, sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 23/5/2025 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DLXH trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kịp thời cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 23/10/2025 triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; đồng thời giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tham mưu, hướng dẫn công tác nắm bắt, định hướng DLXH.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, công tác nắm tình hình Nhân dân, tư tưởng, DLXH 6 tháng đầu năm 2026 có nhiều chuyển biến tích cực nhờ ứng dụng công nghệ kết hợp với mạng lưới cộng tác viên. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm cộng tác viên DLXH (cấp tỉnh có 75 cộng tác viên DLXH, gồm cộng tác viên đơn tuyến (một số cộng tác viên hoạt động trong lĩnh vực báo chí, già làng, trưởng bản, hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo) và cộng tác viên trong hệ thống tuyên giáo và dân vận), được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm cơ cấu hợp lý theo địa bàn, lĩnh vực. Qua đó, thực hiện tốt việc điều tra DLXH để kịp thời nắm bắt thông tin dư luận ngay từ cấp cơ sở, không để bị động, góp phần giữ vững ổn định xã hội.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác DLXH trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030”; ban hành Quy trình tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin, định hướng DLXH của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao năng lực phân tích, dự báo, phản hồi thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Ban Chỉ đạo 35/Ban Công tác 35 các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, theo dõi, nắm chắc, đánh giá tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và dư luận Nhân dân sau 1 năm triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2026… Qua đó, góp phần định hướng nhận thức xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng DLXH theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, việc nắm bắt DLXH gắn với từng lĩnh vực cụ thể không chỉ nâng cao chất lượng tham mưu mà còn góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh.