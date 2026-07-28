Kinh tế Nam Dong hướng đến nền nông nghiệp an toàn, nâng cao giá trị nông sản Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh liên kết sản xuất với doanh nghiệp và ứng dụng khoa học kỹ thuật đang giúp xã Nam Dong nâng cao giá trị nông sản. Đây được xem là hướng đi quan trọng để phát triển nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với yêu cầu của thị trường và nâng cao thu nhập cho người dân.

Người dân được doanh nghiệp hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật, thường xuyên theo dõi đồng ruộng và bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thỏa thuận ngay từ đầu vụ

Đẩy mạnh liên kết sản xuất

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, chi phí đầu vào tăng cao và thị trường ngày càng khắt khe, nông dân xã Nam Dong đang chủ động thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ chạy theo sản lượng sang nâng cao giá trị nông sản.

Gia đình ông Đinh Văn Thường, ở thôn 6, xã Nam Dong hiện canh tác hơn 2 ha với nhiều loại cây trồng như: cà phê, sầu riêng, gừng, nghệ, các loại đậu và hơn 6 sào củ từ. Tùy đặc điểm sinh trưởng, các loại cây được bố trí xen canh hoặc trồng thành từng khu vực riêng nhằm thuận tiện chăm sóc, tận dụng tối đa diện tích đất và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Ông Thường cho biết, việc bố trí cây trồng hợp lý giúp gia đình vừa khai thác hiệu quả quỹ đất, vừa chủ động điều chỉnh cơ cấu cây trồng theo nhu cầu thị trường.

Nếu như đa dạng hóa cây trồng giúp phân tán rủi ro thì việc chuyển sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao lại mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân. Trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh, ở thôn 16, xã Nam Dong chủ yếu trồng bắp, đậu và hồ tiêu. Nhận thấy hiệu quả kinh tế không còn cao, ông mạnh dạn chuyển đổi sang trồng hơn 200 cây sầu riêng dona. Sau 7 năm chăm sóc, vườn sầu riêng đã cho thu hoạch ổn định, mang lại nguồn thu cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng trước đây.

Chuyển đổi sang cây trồng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng đang góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân xã Nam Dong



Bên cạnh sự chủ động của từng hộ dân, xã Nam Dong còn chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị nông sản và giảm rủi ro về thị trường. Nhiều năm qua, mô hình liên kết sản xuất đậu nành với Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã trở thành điểm sáng của địa phương. Thông qua Hợp tác xã Sản xuất đậu nành Nam Dong, hơn 100 hộ dân tham gia liên kết trên diện tích hơn 150 ha. Người dân được doanh nghiệp hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật, thường xuyên theo dõi đồng ruộng và bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thỏa thuận ngay từ đầu vụ.

Chị Lê Hồng Hạnh, ở bon U, xã Nam Dong cho biết, từ khi tham gia mô hình liên kết, bà con yên tâm hơn vì được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn chăm sóc cây trồng ngay trên đồng ruộng, đồng thời cam kết thu mua sản phẩm theo hợp đồng.

Theo ông Tô Hữu Minh - chuyên viên phát triển vùng nguyên liệu Công ty Vinasoy, nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, năng suất đậu nành của người dân Nam Dong ngày càng được nâng lên, nhiều diện tích đạt trên 2,5 tấn/ha. Việc doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với giá ổn định giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài, góp phần hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và người trồng.

Chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật

Không chỉ phát triển các mô hình liên kết, ngày càng nhiều nông dân trên địa bàn xã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hệ thống tưới tiết kiệm, giống cây trồng mới, quy trình canh tác tiên tiến từng bước được đưa vào áp dụng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Đồng hành cùng người dân, Hội Nông dân xã Nam Dong tích cực phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để hội viên tiếp cận Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm mở rộng đầu tư phát triển sản xuất.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển các vùng sản xuất tập trung đang tạo diện mạo mới cho nông nghiệp xã Nam Dong

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Dong Bùi Công Cường cho biết, những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân từng bước thay đổi tư duy, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển các vùng sản xuất tập trung, mở rộng liên kết với doanh nghiệp và khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.