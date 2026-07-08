Nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng từ chất lượng đảng viên
Lâm Đồng xác định nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng.
Quan tâm phát triển đảng viên
Nhận thức rõ phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU/2026 về tăng cường công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, các cấp ủy trong toàn tỉnh chủ động giao chỉ tiêu kết nạp hằng năm; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại cơ sở được đẩy mạnh, tạo môi trường để đoàn viên, hội viên rèn luyện, phấn đấu.
Là địa phương vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số (DTTS), Đảng bộ xã Lạc Dương đã quan tâm và thực hiện nhiều giải pháp phát triển đảng viên mới nhằm tạo hạt nhân chính trị, lực lượng tiên phong trong các phong trào, hoạt động ở cơ sở. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Dương Ya Tiong, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/ĐU/2025 về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; phát triển đảng viên giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 52-KH/ĐU/2026 về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng phát triển đảng viên mới là đoàn viên, thanh niên, người có uy tín, lực lượng dân quân, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ xã đã kết nạp được 11/17 đảng viên mới, đạt 64% chỉ tiêu được giao năm 2026. “Vấn đề then chốt trong công tác phát triển đảng viên là đủ số lượng và bảo đảm chất lượng. Mỗi đảng viên mới phải thật sự ưu tú, trở thành hạt nhân, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu để dẫn dắt phát triển từ thôn, khu dân cư”, Bí thư Đảng ủy xã Lạc Dương Ya Tiong cho biết.
Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển đảng viên mới. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được quan tâm; thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện về kết nạp được thực hiện đúng quy trình. Đảng viên mới kết nạp đều là những quần chúng ưu tú trong các hoạt động phong trào, được rèn luyện, thử thách trong lao động, học tập và công tác. Chất lượng đảng viên mới từng bước được nâng lên, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị ngày càng cao. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến ngày 17/6/2026, toàn đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 2.200/3.850 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 57,14% so với chỉ tiêu giao.
Xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh từ gốc
Nhằm tiếp tục tăng cường tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 58-KL/TW/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng “hình mẫu người đảng viên trong kỷ nguyên mới”, thực hành “4 kiên định” giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng và lời thề với Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ, đoàn kết, kỷ cương, có tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Để nâng cao chất lượng đảng viên, Lâm Đồng đã đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đảng viên. Đây không chỉ là yêu cầu của công tác xây dựng Đảng mà còn là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong giai đoạn mới.