Chính trị Nâng cao năng lực quản trị, điều hành cho cán bộ, công chức cấp xã Sáng 9/8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Đỗ Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kết luận số 183-KL/TW, ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau một tháng triển khai, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, thông suốt. Hầu hết các địa phương đã hoàn tất việc sắp xếp tổ chức chính quyền, bảo đảm duy trì hoạt động hành chính không gián đoạn.

Chính quyền các tỉnh mới hợp nhất và các xã mới thành lập nhanh chóng đi vào hoạt động, không để khoảng trống quản lý và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

“ Đến nay, tại 32/34 địa phương trong cả nước đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; 32/34 địa phương thành lập 3.127 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã nâng cấp, kết nối thông suốt với 34/34 hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và đóng giao diện Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh từ ngày 1/7/2025. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã đáp ứng yêu cầu 120.000 người dùng đồng thời (CCU).

Từ ngày 1/7/2025 đến đầu tháng 8, hệ thống ghi nhận số lượng người dùng cao nhất đạt khoảng 50.000 người dùng đồng thời, tương đương 41,6% công suất.

Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ đã tập trung trình bày 3 chuyên đề. Trong đó, Chuyên đề 1 bao gồm các vấn đề: Nội dung cơ bản, cốt lõi của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban của HĐND cấp xã; nhiệm vụ, quyền hạn, kỹ năng điều hành, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã và công chức cấp xã.

Chuyên đề 2 là các nội dung về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền thuộc lĩnh vực Nội vụ; hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính tại cấp xã thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Chuyên đề 3 là các nội dung về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã; tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã; định hướng xác định vị trí việc làm của công chức cấp xã.

Bộ Nội vụ cũng đã tiếp nhận và trả lời các phản ánh, kiến nghị, đề xuất nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện ngay tại hội nghị.

Việc tổ chức tập huấn đồng bộ, thống nhất trên quy mô toàn quốc là bước chuẩn bị quan trọng nhằm giúp cấp xã nâng cao năng lực quản trị, điều hành trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Qua đó, cấp cơ sở không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ hành chính thường xuyên mà còn chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong điều kiện mới. Từ đó, góp phần xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.