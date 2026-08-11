Pháp luật - Đời sống Nâng cao nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Ngày 11/8, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) cho cán bộ, công chức tham mưu, thực hiện nhiệm vụ tại 51 xã, phường và 22 sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tham dự lễ khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Thanh tra tỉnh cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ngày càng cao. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng lúng túng trong xử lý đơn, xác định nội dung, thẩm quyền để tiếp nhận, chuyển, hướng dẫn và giải quyết; chất lượng giải quyết KNTC ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Trần Mậu Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại hội nghị, báo cáo viên Phan Khắc Huy, Trưởng Phòng Tiếp công dân, Giải quyết KNTC thuộc Thanh tra tỉnh, phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời cập nhật các quy định về chế độ thông tin, báo cáo theo Thông tư số 06/2025/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Từ thực tiễn công tác tại cơ sở, các học viên tập trung trao đổi, đề nghị hướng dẫn một số vấn đề còn vướng mắc như: xử lý trường hợp người khiếu nại rút một phần nội dung; việc lập biên bản khi tiếp công dân; ban hành thông báo kết luận sau buổi tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp xã; quy chế phối hợp tiếp công dân giữa các cơ quan ở cấp xã.

Quang cảnh lớp tập huấn

Hội nghị cũng hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, giải quyết KNTC tổng hợp báo cáo và dành thời gian trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, thống nhất cách hiểu, áp dụng pháp luật và chất lượng tham mưu, thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh.