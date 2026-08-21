Kinh tế Nâng ngưỡng thuế 10 tỷ đồng, mở dư địa cho hộ kinh doanh Lâm Đồng Đề xuất nâng ngưỡng tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng/năm đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng hộ kinh doanh tại Lâm Đồng. Bởi với những cơ sở có doanh thu lớn, việc tinh gọn thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí sổ sách kế toán còn mang lại giá trị thiết thực hơn cả việc giảm thuế.

Nhiều hộ kinh doanh Lâm Đồng kỳ vọng vào việc nâng ngưỡng chịu thuế mới

Mong muốn giảm gánh nặng tuân thủ

Mới đây, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu để hộ, cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản. Cách tính sẽ dựa theo tỷ lệ thuế suất nhân với doanh thu, từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng/năm.

Đề xuất nâng ngưỡng thuế lên 10 tỷ đồng/năm đang được nhiều hộ kinh doanh tại Lâm Đồng quan tâm. Bởi với nhiều hộ kinh doanh, áp lực hiện nay không chỉ đến từ tiền thuế, mà còn từ yêu cầu kế toán, hóa đơn, chứng từ và kê khai.

Đề xuất nâng ngưỡng tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng/năm đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng hộ kinh doanh tại Lâm Đồng

Chưa kể, có nhiều trường hợp, quy mô đã lớn hơn hộ kinh doanh nhỏ nhưng chưa chắc đủ nguồn lực để tổ chức một bộ máy kế toán chuyên nghiệp.

Bà Trần Thị Mỹ Phương, hộ kinh doanh tạp hóa tại phường Lâm Viên - Đà Lạt cho hay, nếu được áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ thuận lợi hơn.

“Doanh thu khoảng từ 3 - 5 tỷ đồng nếu được tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, tôi sẽ dễ thực hiện hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc bớt phải lo chuyện hồ sơ, chứng từ để báo cáo thuế”, bà Phương chia sẻ.

Thực tế, với những hộ kinh doanh trực tiếp đứng ra điều hành cửa hàng, việc phải theo dõi nhiều loại chứng từ, hóa đơn, sổ sách có thể trở thành một khoản chi phí không nhỏ. Không phải hộ nào có doanh thu vài tỷ đồng cũng có lợi nhuận đủ lớn để duy trì nhân sự kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán thường xuyên.

Hộ kinh doanh Lâm Đồng quan tâm không đơn thuần là thuế suất bao nhiêu, mà là tổng chi phí để tuân thủ chính sách thuế

Vì vậy, điều mà hộ kinh doanh quan tâm không đơn thuần là thuế suất bao nhiêu, mà là tổng chi phí để tuân thủ chính sách thuế. Đề xuất nâng ngưỡng lên 10 tỷ đồng được kỳ vọng giải quyết một phần vấn đề này.

Theo phương pháp tính thuế đơn giản được đề xuất, hộ kinh doanh chủ yếu xác định doanh thu bán ra để tính số thuế phải nộp theo tỷ lệ tương ứng, thay vì phải tổ chức hệ thống sổ sách và chứng minh đầy đủ chi phí như phương pháp tính thuế theo lợi nhuận.

Quan điểm này cũng phù hợp với phản ứng trên thị trường. Những thảo luận gần đây về chính sách thuế cho thấy nhiều hộ kinh doanh quan tâm đến sự đơn giản, dễ thực hiện của quy định hơn là chỉ nhìn vào mức thuế danh nghĩa.

"Tiếp sức" cho hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Theo Thuế tỉnh Lâm Đồng, vấn đề hiện nay nằm ở chỗ doanh thu và khả năng chịu chi phí tuân thủ không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Đơn cử như có một hộ có doanh thu 3 - 5 tỷ đồng và hộ có doanh thu 40 - 50 tỷ đồng cùng nằm trong một nhóm, nhưng có năng lực tài chính rất khác nhau.

Với hộ ở đầu nhóm, chi phí kế toán, hóa đơn và chứng từ có thể ăn vào phần lợi nhuận vốn đã không lớn. Trong khi đó, hộ có doanh thu hàng chục tỷ đồng có khả năng hấp thụ khoản chi phí này tốt hơn.

Do đó, nếu được áp dụng, hộ có doanh thu từ 1 - 10 tỷ đồng sẽ có thêm lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản. Điều này giúp giảm áp lực phải thuê nhân viên kế toán hoặc dịch vụ kế toán chỉ để theo dõi sổ sách.

Thuế cơ sở 11 (Thuế tỉnh Lâm Đồng) hỗ trợ thủ tục thuế cho hộ kinh doanh

Theo Thuế tỉnh Lâm Đồng, điểm đáng chú ý là ngưỡng 10 tỷ đồng có thể tạo ra một “vùng đệm” trong quá trình hộ kinh doanh mở rộng quy mô.

Một hộ có doanh thu 3 tỷ đồng có thể tăng lên 5 - 7 hay 9 tỷ đồng mà chưa phải ngay lập tức đối mặt với một bước nhảy lớn về yêu cầu tuân thủ. Đây có thể là yếu tố giúp giảm tâm lý e ngại mở rộng kinh doanh, vốn dễ xuất hiện khi mỗi lần vượt ngưỡng doanh thu lại kéo theo thêm thủ tục và chi phí.

Tuy nhiên, trong thực tế, không phải hộ có doanh thu cao đều có lợi nhuận cao. Trường hợp hộ anh Lê Xuân Thành, kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) là một ví dụ.

Anh Thành cho rằng, đặc thù ngành này là giá trị hàng hóa lớn nên doanh thu có thể tăng nhanh nhưng tỷ suất lợi nhuận không tương ứng. Trong khi, có những mặt hàng giá trị rất lớn nên doanh thu nhìn vào có thể cao, nhưng lợi nhuận thực tế không phải lúc nào cũng cao.

"Nếu nhóm trên 10 tỷ đồng tiếp tục phải áp dụng phương pháp tính thuế theo lợi nhuận và thực hiện các yêu cầu tuân thủ cao hơn thì chi phí kế toán, chứng từ, hóa đơn vẫn là áp lực”, anh Thành chia sẻ.

Thuế cơ sở 11 (Thuế tỉnh Lâm Đồng) nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn

Không chỉ riêng anh Thành mà đây cũng là vấn đề cần được tính đến khi hoàn thiện chính sách. Nâng ngưỡng thuế lên 10 tỷ đồng có thể giảm áp lực cho một bộ phận lớn hộ kinh doanh, nhưng vẫn cần bảo đảm quản lý được doanh thu thực tế.

Bởi vì, đơn giản hóa cách tính thuế không có nghĩa là nới lỏng quản lý thuế. Khi giảm yêu cầu chứng minh chi phí, việc xác định đúng doanh thu càng quan trọng.

Và khi đó, hóa đơn điện tử, dữ liệu thanh toán, dữ liệu từ các nền tảng thương mại điện tử và các nguồn dữ liệu kinh doanh sẽ ngày càng trở thành công cụ để cơ quan thuế đối chiếu doanh thu.