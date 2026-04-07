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    Nắng rụng mùa cau

    Lê Hứa Huyền Trân 04/07/2026 04:00

    Thơ của Lê Hứa Huyền Trân

    Tôi nhặt về một ngọn nắng hư hao

    Nắng trườn qua kẽ tay

    Hong tim mình nhạc thếch.

    Quả cau nghiêng thân sần những vết

    Lá cau non quệt nắng

    Rơi rớt thềm.

    Con tròn vo trong những giấc mơ mềm

    Tiếng mẹ ru chảy sau hè

    Thăm thẳm.

    Bà quệt thêm vôi

    Ông đong mớ rượu cau vừa ngâm gánh bán

    Nắng hun trời hâm hấp dấu đồng sâu.

    Cánh hoa rụng như luyến tiếc gốc cau

    Rơi trong chiếc gáo bên lu

    Xoay tròn trong nước.

    Gió vờn thân cau nghe chiều lả lướt

    Vọng trong trưa tiếng gà gáy

    Giật mình.

    Mẹ ướp mứt cau khi trái vẫn còn xanh

    Nắng rơi trên tóc mẹ

    Ngồi bó gối bên bờ thềm hè đổ lửa

    Mẹ đẩy chiếc võng nan nằm bên khe cửa

    Nắng rụng mùa cau

    Đỏ mắt mẹ nhìn.

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      Nắng rụng mùa cau
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