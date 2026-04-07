Thơ Nắng rụng mùa cau Thơ của Lê Hứa Huyền Trân

Tôi nhặt về một ngọn nắng hư hao

Nắng trườn qua kẽ tay

Hong tim mình nhạc thếch.

Quả cau nghiêng thân sần những vết

Lá cau non quệt nắng

Rơi rớt thềm.

Con tròn vo trong những giấc mơ mềm

Tiếng mẹ ru chảy sau hè

Thăm thẳm.

Bà quệt thêm vôi

Ông đong mớ rượu cau vừa ngâm gánh bán

Nắng hun trời hâm hấp dấu đồng sâu.

Cánh hoa rụng như luyến tiếc gốc cau

Rơi trong chiếc gáo bên lu

Xoay tròn trong nước.

Gió vờn thân cau nghe chiều lả lướt

Vọng trong trưa tiếng gà gáy

Giật mình.

Mẹ ướp mứt cau khi trái vẫn còn xanh

Nắng rơi trên tóc mẹ

Ngồi bó gối bên bờ thềm hè đổ lửa

Mẹ đẩy chiếc võng nan nằm bên khe cửa

Nắng rụng mùa cau

Đỏ mắt mẹ nhìn.