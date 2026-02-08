Nashville SC giữ ngôi đầu, DC United nín thở sau trận hòa 2-2 Hòa DC United 2-2 tại Audi Field, Nashville SC vẫn giữ ngôi đầu với 40 điểm và đã giành vé vào vòng 1/16. DC United đứng thứ 9 với 23 điểm sau 18 trận, nhưng chưa chốt suất đi tiếp.

DC United 2 - 2 Nashville SC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu DC United tiếp đón Nashville SC.

12' Nashville SC kiểm soát thế trận Phút 12, Nashville SC đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 27 - 73 , buộc DC United phải lùi sâu chống đỡ. Thế trận nghiêng rõ về đội khách, dù tỷ số vẫn là 0 - 0 .

24' Nashville SC kiểm soát thế trận Bước sang phút 24, Nashville SC kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 29 - 71 và buộc DC United lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, DC United vẫn tạo được nhiều pha dứt điểm hơn, 3 - 0, cùng ưu thế phạt góc 4 - 1, khiến thế trận chưa hoàn toàn một chiều.

32' Sam Surridge đưa Nashville SC vượt lên Phút 32, Sam Surridge lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, đưa Nashville SC mở tỷ số 0-1 trước DC United.

36' Nashville kiểm soát bóng, DC United tìm bàn gỡ Sau 36 phút, Nashville SC kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 28 - 72 và đang dẫn DC United 0-1 . Dù chịu sức ép về thời lượng kiểm soát, DC United vẫn dứt điểm nhiều hơn, 4 - 1 , đồng thời được hưởng phạt góc 4 - 1 trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

40' Shak Mohammed giúp Nashville SC nới rộng cách biệt Phút 40, Shak Mohammed lập công, giúp Nashville SC nhân đôi cách biệt trước DC United và nâng tỷ số lên 0-2. Nếu giữ tỷ số này, Nashville SC vẫn đứng đầu với 39 điểm và đã giành vé vào vòng 1/16, dù bảng chưa đá xong.

45+3' Tai Baribo nhận thẻ vàng Phút 45+3', Tai Baribo nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trận đấu chững lại. DC United khép lại hiệp một trong thế bị Nashville SC gây sức ép lớn.

45+3' Shak Mohammed nhận thẻ vàng Phút 45+3', Shak Mohammed nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi Nashville SC tạm dẫn trước DC United.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Nashville SC kiểm soát thế trận Ở phút 48', Nashville SC vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 28-72, trong bối cảnh đang dẫn DC United 0-2. Dù vậy, DC United chưa buông xuôi khi có nhiều pha dứt điểm hơn, 6-3, và hưởng 5-1 quả phạt góc.

56' VAR xác nhận bàn rút ngắn của DC United Phút 56', Silvan Hefti lập công cho DC United sau khi VAR xác nhận bàn thắng, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng thắp lại hy vọng cho DC United trong phần còn lại của trận đấu.

60' VAR xác nhận bàn thắng của Silvan Hefti Phút 60, VAR xác nhận bàn thắng của Silvan Hefti, khép lại quá trình kiểm tra với quyết định công nhận pha lập công.

61' Nashville SC kiểm soát thế trận Phút 61, Nashville SC đang dẫn 2-1 và kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 33 - 67. DC United vẫn nỗ lực gây sức ép qua 7 - 2 quả phạt góc, nhưng Nashville SC giữ được thế phòng ngự chắc chắn và chờ cơ hội phản công.

62' Warren Madrigal vào sân ở phút 62 Phút 62', Warren Madrigal vào sân thay Shak Mohammed. Nashville SC điều chỉnh nhân sự trong nỗ lực duy trì lợi thế trước DC United.

62' Elias Saad vào sân ở phút 62 Phút 62', Elias Saad được tung vào sân thay Ahmed Qasem. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho đội bóng của anh trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

64' Nathan Ordaz tiếp sức cho DC United Phút 64', Nathan Ordaz vào sân thay Jackson Hopkins, tiếp thêm nhân sự cho DC United. Đội chủ nhà đang bị dẫn 1-2, nên sự thay đổi này có thể giúp họ tăng sức ép trong phần còn lại.

64' Matti Peltola vào sân, DC United thay đổi nhân sự Phút 64, Matti Peltola vào sân thay Brandon Servania, khi DC United đang bị dẫn trước. Sự điều chỉnh đến sau khi DC United đã rút ngắn cách biệt ở phút 56, hứa hẹn tạo thêm sức ép trong phần còn lại.

72' Lucas Bartlett nhận thẻ vàng ở phút 72 Phút 72, Lucas Bartlett nhận thẻ vàng. DC United vẫn phải bám đuổi Nashville SC với tỷ số 1-2.

73' Nashville SC đưa Bryan Acosta vào sân Phút 73', Bryan Acosta vào sân thay Hany Mukhtar. Nashville SC thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn DC United 2-1.

73' Nashville SC kiểm soát, DC United rình rập Phút 73, Nashville SC kiểm soát bóng vượt trội với 37 - 63 và chủ động làm chủ nhịp độ. Dù chịu lép vế về thời lượng cầm bóng, DC United vẫn rình rập khá nguy hiểm khi có 12 - 6 pha dứt điểm cùng 7 - 2 quả phạt góc.

77' Tai Baribo đưa DC United trở lại Phút 77, Tai Baribo ghi bàn giúp DC United gỡ hòa 2-2 trước Nashville SC. Đội chủ nhà đã kiên trì vùng lên và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

84' Elias Saad nhận thẻ vàng ở phút 84 Phút 84, Elias Saad nhận thẻ vàng trong bối cảnh DC United và Nashville SC đang hòa 2-2. Những phút cuối hứa hẹn tiếp tục căng thẳng khi thế trận vẫn chưa ngã ngũ.

84' Josh Bauer vào sân ở phút 84 Phút 84, Josh Bauer vào sân thay Edvard Tagseth, khi tỷ số đang là 2-2. Đây là điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối của thế trận vẫn rất căng thẳng.

84' Reed Baker-Whiting vào sân ở phút 84 Phút 84', Reed Baker-Whiting vào sân thay Andy Nájar. DC United và Nashville SC đang hòa 2-2, nên sự điều chỉnh này có thể mang thêm sức sống cho những phút cuối.

85' Nashville SC kiểm soát, DC United rình rập Phút 85, Nashville SC kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 38 - 62, buộc DC United lùi sâu chống đỡ. Dù vậy, DC United vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 15 - 7, và thế trận giữ nguyên sự giằng co khi hai đội đang hòa.

90+1' Nashville thay người ở phút bù giờ Phút 90+1', Jared Stroud vào sân thay Louis Munteanu. Nashville SC thực hiện sự điều chỉnh muộn khi tỷ số đang là 2-2; nếu giữ tỷ số này, đội vẫn chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

90+10' Matthew Corcoran nhận thẻ vàng muộn Phút 90+10', Matthew Corcoran nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ cuối. Trận đấu vẫn giằng co với tỷ số 2-2, khiến mọi diễn biến tiếp theo đều đáng chú ý.

97' Nashville kiểm soát, DC United uy hiếp Bước sang phút 97', Nashville SC vẫn kiểm soát bóng với tỷ lệ 38-62 , nhưng DC United mới là đội tạo sức ép rõ hơn qua số lần dứt điểm 17-10 và trúng đích 7-2 . Thế trận vì thế giằng co: Nashville chủ động cầm bóng, còn DC United liên tục tìm cơ hội uy hiếp.

KT Kết thúc: DC United 2-2 Nashville SC Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 08:43 02/08/2026

Đội hình chính thức DC United Sơ đồ 4-4-2 Nashville SC Sơ đồ 4-3-3 1 Sean Johnson 5 Silvan Hefti 3 Lucas Bartlett 15 Kye Rowles 6 Keisuke Kurokawa 25 Jackson Hopkins 23 Brandon Servania 21 Andre Dozzell 7 Peglow 11 Louis Munteanu 9 Tai Baribo 99 Brian Schwake 22 Josh Bauer 3 Maxwell Woledzi 5 Jack Maher 31 Andy Nájar 6 Bryan Acosta 16 Matthew Corcoran 20 Edvard Tagseth 14 Shak Mohammed 9 Sam Surridge 10 Hany Mukhtar Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

DC United Thống kê Nashville SC 39% Kiểm soát bóng 61% 17 Dứt điểm 10 7 Trúng đích 2 8 Phạt góc 3 14 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Tai Baribo DC United 1 bàn Sam Surridge Nashville SC 1 bàn Shak Mohammed Nashville SC 1 bàn Silvan Hefti DC United 1 bàn Louis Munteanu DC United 1 kiến tạo · điểm 7.29

Thông tin trận đấu

Trận đấu: DC United vs Nashville SC

Thời gian: 02/08/2026 06:30

Sân vận động: Audi Field

Cuộc đối đầu giữa DC United và Nashville SC tại giải Nhà nghề Mỹ đặt hai đội trong thế tương phản rõ rệt. Nashville SC đang đứng đầu bảng với 39 điểm, còn DC United xếp hạng 8 với 22 điểm. Khoảng cách này khiến đội khách được đánh giá cao hơn về sự ổn định, nhưng lợi thế sân Audi Field có thể tạo thêm điểm tựa cho DC United.

Phong độ nghiêng về Nashville SC

DC United có phong độ thiếu ổn định trong 5 trận gần nhất, với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì sự chắc chắn xuyên suốt, đặc biệt khi phải đối đầu với một đội đang có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Nashville SC thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Sự khác biệt nằm ở khả năng duy trì kết quả tích cực: đội khách giành chiến thắng trong phần lớn các trận gần đây, qua đó tạo được đà tâm lý tốt trước chuyến làm khách tại Audi Field. Tuy nhiên, thất bại gần nhất cũng cho thấy Nashville SC không hoàn toàn miễn nhiễm trước sức ép.

Thế đối đầu cân bằng tương đối

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, DC United thắng 1, hòa 2 và Nashville SC thắng 2. Các con số này cho thấy Nashville SC nhỉnh hơn đôi chút, nhưng chưa tạo ra khoảng cách đủ lớn để biến lịch sử đối đầu thành yếu tố quyết định.

Đáng chú ý, số trận hòa tương đối cao phản ánh sự giằng co giữa hai đội trong những lần chạm trán gần đây. Vì vậy, DC United vẫn có cơ sở để hướng tới một thế trận cạnh tranh, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Cuộc đấu giữa sự ổn định và lợi thế sân nhà

Với vị trí dẫn đầu và chuỗi phong độ gồm 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, Nashville SC nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự tự tin cao hơn. Đội khách có lý do để ưu tiên kiểm soát thế trận, hạn chế sai lầm và buộc DC United phải chủ động tìm cách phá vỡ hệ thống phòng ngự.

Ngược lại, DC United cần biến Audi Field thành yếu tố chiến thuật quan trọng. Khi phong độ chưa ổn định, đội chủ nhà không nên để trận đấu bị kéo theo nhịp độ của Nashville SC. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng những thời điểm đội khách mất cân bằng sẽ có ý nghĩa lớn.

Không có dữ liệu cụ thể về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai đội, vì vậy chưa thể xác định những cặp đấu cá nhân hay phương án triển khai bóng chính xác. Dù vậy, tương quan hiện tại cho thấy Nashville SC có nền tảng phong độ tốt hơn, còn DC United cần dựa vào sân nhà và sự chặt chẽ để cân bằng cuộc chơi.

Nhận định trước trận

Nashville SC bước vào trận đấu với lợi thế rõ ràng về vị trí và phong độ. DC United vẫn có khả năng gây khó khăn nhờ Audi Field cùng thành tích đối đầu không quá chênh lệch, nhưng đội chủ nhà cần cải thiện tính ổn định nếu muốn tạo ra thế trận ngang ngửa.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Nashville SC có cơ sở để được đánh giá cao hơn, trong khi DC United sẽ phải thể hiện sự kỷ luật và hiệu quả trong từng thời điểm. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội chủ nhà có hạn chế được sức ép từ đối thủ và tận dụng tốt lợi thế sân bãi hay không.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất DC United · 1 thắng 2 hòa Nashville SC · 2 thắng Nashville SC 2 - 2 DC United Hòa DC United 0 - 1 Nashville SC NS Nashville SC 0 - 0 DC United Hòa Nashville SC 4 - 1 DC United NS Nashville SC 3 - 4 DC United DU

DC United 5 trận gần nhất T H H H B 17 Trận 5-7-5 T-H-B 24 Ghi (TB 1.4) 27 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất B T T T T 17 Trận 12-3-2 T-H-B 33 Ghi (TB 1.9) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 16 9 2 5 +7 29 B T B H T … 7 Cincinnati 17 6 5 6 -1 23 B H T T B 8 DC United 17 5 7 5 -3 22 B H H H T 9 New York RB 17 6 4 7 -11 22 T H T B B …

Tình hình lực lượng DC United ✚ Gabriel Segal (Ankle Injury) Nashville SC ✚ Patrick Yazbek (Hamstring Injury) ✚ Xavier Valdez (Called Up To National Team)