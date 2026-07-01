Neftchi Baku hạ Dinamo Minsk, giành lợi thế ở vòng loại Conference League Neftchi Baku vượt qua Dinamo Minsk 0-1 tại vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League trên sân Beroe Stadium, Stara Zagora, nhờ bàn thắng của Almeida ở phút 12. Chiến thắng giúp Neftchi Baku chiếm ưu thế, còn Dinamo Minsk chịu bất lợi sau trận thua.

Dinamo Minsk 0 - 1 Neftchi Baku Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Minsk tiếp đón Neftchi Baku.

12' Breno Almeida đưa Neftchi Baku vượt lên Phút 12', Breno Almeida lập công, giúp Neftchi Baku mở tỷ số 0-1. Đội khách sớm tạo được lợi thế trên sân Stadion Beroe.

24' A. Sokolovskiy nhận thẻ vàng Phút 24', A. Sokolovskiy của Dinamo Minsk nhận thẻ vàng. Trong thế đang bị dẫn trước, Dinamo Minsk cần giữ sự tỉnh táo để tránh gặp thêm bất lợi.

30' A. Gravillon nhận thẻ vàng Phút 30, A. Gravillon của Neftchi Baku nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đội khách cần giữ sự tỉnh táo khi đang dẫn trước Dinamo Minsk.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

58' B. Sambou vào sân cho Neftchi Baku Phút 58', Neftchi Baku thay người: B. Sambou vào sân, thế chỗ L. Tupta. Sự điều chỉnh diễn ra khi Neftchi Baku đang dẫn 0-1.

66' Dinamo Minsk thay người ở phút 66 Phút 66, Dinamo Minsk thay người: L. Gweth vào sân, K. Vardanyan rời sân. Đây có thể là điều chỉnh nhằm tạo thêm sức sống cho đội chủ nhà.

66' Dinamo Minsk thay người ở phút 66 Phút 66, A. Zhechko vào sân thay A. Sokolovskiy bên phía Dinamo Minsk. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Dinamo Minsk đang bị Neftchi Baku dẫn trước.

74' Neftchi Baku thay người ở phút 74 Phút 74, S. D'Almeida vào sân thay I. Mathew bên phía Neftchi Baku. Đội bóng này có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn trước, nhằm làm mới đội hình trong phần còn lại.

74' Neftchi Baku điều chỉnh nhân sự Phút 74, Neftchi Baku thay người: E. Safarov vào sân, Breno Almeida rời sân. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Neftchi Baku đang dẫn trước Dinamo Minsk.

83' Dinamo Minsk thay người ở phút 83 Phút 83, Dinamo Minsk thay người: G. Alykulov vào sân, M. Djimet rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Dinamo Minsk đang bị Neftchi Baku dẫn 0-1.

83' Dinamo Minsk thay người ở phút 83 Phút 83', Dinamo Minsk đưa M. Shvetsov vào sân thay G. Gurban. Sự điều chỉnh này mang đến thêm sức tươi mới cho đội chủ nhà trong những phút cuối.

86' Igor Ribeiro vào sân ở phút 86 Phút 86, Neftchi Baku đưa Igor Ribeiro vào sân thay E. Mahmudov. Trong thế dẫn 0-1, sự thay đổi này có thể giúp đội khách duy trì lợi thế ở những phút cuối.

88' L. Gweth nhận thẻ vàng ở phút 88 Phút 88, L. Gweth của Dinamo Minsk nhận thẻ vàng trong lúc đội nhà đang bị Neftchi Baku dẫn 0-1.

90+1' Dinamo Minsk thay người phút bù giờ Phút 90+1', Dinamo Minsk đưa R. Begunov vào sân thay E. Malashevich. Đây là sự điều chỉnh muộn trong những phút cuối trận.

90+4' Neftchi Baku mất người ở phút bù giờ Phút 90+4, F. Sacko của Neftchi Baku nhận thẻ đỏ, khiến đội bóng này phải chơi thiếu người trong những phút cuối. Dinamo Minsk đang bị dẫn 0-1, và thẻ đỏ khiến thế trận càng thêm căng thẳng.

KT Kết thúc: Dinamo Minsk 0-1 Neftchi Baku Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:55 31/07/2026

Dinamo Minsk sẽ đối đầu Neftchi Baku tại UEFA Europa Conference League vào 00:00 ngày 31/07/2026 trên sân Stadion Beroe. Đội bóng Belarus bước vào trận đấu với phong độ gần đây đan xen, còn lịch sử đối đầu trong 2 lần gần nhất cho thấy thế cân bằng khi mỗi bên có 1 chiến thắng.

Dinamo Minsk cần duy trì sự ổn định

Trong 3 trận gần nhất, Dinamo Minsk thắng 2 và thua 1. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng có khả năng tạo ra những màn trình diễn tích cực, nhưng chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt giai đoạn gần đây.

Với một trận đấu ở đấu trường châu Âu, sự khác biệt có thể đến từ cách Dinamo Minsk kiểm soát những thời điểm quan trọng. Sau các kết quả trái chiều, đội bóng cần hạn chế những khoảng trống trong vận hành và duy trì sự tập trung khi thế trận thay đổi.

Neftchi Baku không có lợi thế rõ ràng từ đối đầu

Hai lần chạm trán gần nhất giữa Dinamo Minsk và Neftchi Baku đem lại kết quả cân bằng: Dinamo Minsk thắng 1 trận, trong khi Neftchi Baku cũng có 1 chiến thắng. Không bên nào giành ưu thế về số trận thắng trong xu hướng đối đầu được cung cấp.

Điều đó khiến cuộc so tài sắp tới khó được định đoạt chỉ bằng yếu tố lịch sử. Neftchi Baku có cơ sở để tự tin, nhưng Dinamo Minsk cũng không bước vào trận đấu với bất lợi rõ rệt về thành tích đối đầu gần đây.

Cuộc đấu ở khả năng kiểm soát nhịp độ

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể cách mỗi bên bố trí nhân sự trên sân. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát nhịp độ và giảm thiểu sai sót trong các thời điểm chuyển trạng thái.

Dinamo Minsk có thể muốn tận dụng sự tự tin từ 2 chiến thắng trong 3 trận gần nhất để chủ động hơn trong cách tiếp cận. Dù vậy, thất bại còn lại trong chuỗi này là lời nhắc rằng đội bóng cần cân bằng giữa khả năng gây sức ép và sự an toàn trong phòng ngự.

Ở phía đối diện, Neftchi Baku có thể chọn cách nhập cuộc thận trọng trước đối thủ từng đánh bại mình trong một lần đối đầu gần nhất. Khi thành tích hai bên đang cân bằng, việc không để đối phương tạo lợi thế sớm sẽ là yếu tố quan trọng trong kế hoạch của đội bóng Azerbaijan.

Nhận định trước trận

Dinamo Minsk có phong độ gần đây nhỉnh hơn về số trận thắng, với 2 chiến thắng trong 3 trận, nhưng chưa tạo ra khoảng cách đủ lớn để được xem là đội chiếm ưu thế tuyệt đối. Neftchi Baku sở hữu lợi thế tâm lý nhất định từ việc từng giành chiến thắng trong một lần đối đầu gần nhất, song lịch sử chung vẫn đang cân bằng.

Nhìn chung, đây là trận đấu có thể được quyết định bởi sự ổn định và khả năng tận dụng thời cơ hơn là chênh lệch rõ ràng về phong độ. Dinamo Minsk cần biến những kết quả tích cực gần đây thành thế chủ động, trong khi Neftchi Baku phải duy trì tính kỷ luật để kéo trận đấu về thế giằng co.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Dinamo Minsk · 1 thắng 0 hòa Neftchi Baku · 1 thắng Dinamo Minsk 0 - 1 Neftchi Baku NB Neftchi Baku 2 - 4 Dinamo Minsk DM

Dinamo Minsk 5 trận gần nhất B T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Neftchi Baku 5 trận gần nhất T B B T B