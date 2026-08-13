Đời sống Nền tảng cho một cộng đồng khỏe mạnh Từ các giải đấu chuyên nghiệp đến sân chơi phong trào ở cơ sở, thể thao ngày càng hiện diện gần hơn trong đời sống người dân các xã, phường. Nhờ đó, góp phần khuyến khích mỗi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp với thể trạng, điều kiện và sở thích.

Trang bị kiến thức và kỹ năng bơi cho trẻ em qua các lớp dạy bơi tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Lâm Đồng (cơ sở 2)

Xây dựng lối sống khỏe mạnh qua tập luyện

Chiều muộn, khi công việc trong ngày khép lại, các sân thể thao, công viên và không gian công cộng tại phường Phan Thiết, Phú Thủy lại trở nên nhộn nhịp. Người đi bộ, chạy bộ, nhóm chơi cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, nhảy dân vũ… Mỗi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp với sức khỏe, thời gian và sở thích của mình.

Trong bầu không khí vui vẻ, chị Lê Thị Nga (khu phố 6, phường Phú Thủy) chia sẻ, trước đây công việc, gia đình và những áp lực cuộc sống khiến việc tập luyện thường bị gác lại. Chỉ đến khoảng 2 năm gần đây, khi nhận thấy sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, chị mới dành thời gian vận động thường xuyên. Từ những buổi đi bộ, tập luyện đơn giản, sức khỏe được cải thiện, tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn. Đặc biệt, không gian thể thao còn giúp chị kết nối với những người bạn ở ngoài khu vực mình sinh sống.

Là huấn luyện viên yoga tại phường Phan Thiết, chị Huỳnh Thị Hà Xuyên duy trì một nhóm tập luyện miễn phí ở công viên vào mỗi buổi sáng để chị em rèn luyện sức khỏe. Chị Hà Xuyên cho biết: “Việc tập luyện không nhất thiết phải bắt đầu bằng những bài nặng. Chỉ cần 30 phút vận động mỗi ngày, những hoạt động tưởng như rất nhỏ nhưng khi duy trì được thường xuyên sẽ tạo nên thay đổi tích cực đối với sức khỏe”.

Đưa thể thao trở thành thói quen mỗi ngày

Những năm gần đây, các giải thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở ngày càng phát triển đa dạng. Mỗi giải đấu tuy có quy mô khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là thúc đẩy người dân bước ra khỏi không gian sinh hoạt thường ngày để vận động, thi đấu và giao lưu.

Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ thể dục thể thao (tdtt) từ nguồn xã hội hóa cũng phát triển mạnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 700 cơ sở kinh doanh hoạt động tdtt, trong đó có 190 doanh nghiệp trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực này. Các câu lạc bộ, phòng tập với nhiều loại hình như bể bơi, sân quần vợt, sân bóng đá mini, gym, yoga, võ thuật… ngày càng tăng.

Những bước chạy khỏe khoắn của học sinh và Nhân dân trong lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Đây là nền tảng để tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Mỗi người dân tập luyện một môn thể thao”, nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, trí tuệ, chất lượng nguồn nhân lực và gìn giữ các môn thể thao dân tộc, truyền thống.

Ngoài ra, công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TDTT luôn được tỉnh quan tâm, đẩy mạnh. Hằng năm, Lâm Đồng đăng cai nhiều giải đấu quốc tế mở rộng. Các công ty lữ hành cũng khai thác hiệu quả loại hình thể thao mạo hiểm, tạo điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước.

Theo ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Hiện tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên đạt 35%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 26%. Toàn tỉnh có 1.315 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên trong trường học. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội, các liên đoàn và hội thể thao cấp tỉnh cũng tích cực tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, khu dân cư. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về rèn luyện thể chất, cải thiện tầm vóc và sức khỏe người Việt Nam.

Người dân lựa chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện hằng ngày

Sự lan tỏa của phong trào TDTT cũng tạo đà cho thể thao thành tích cao phát triển, thể hiện qua kết quả tại các kỳ Đại hội TDTT tỉnh và những đóng góp của vận động viên ở các giải đấu quốc gia, quốc tế. Phong trào TDTT đang từng bước góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, nâng cao chất lượng con người và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.