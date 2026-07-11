Đời sống Nét đẹp đoàn viên và người lao động qua ảnh Nhằm lan tỏa những giá trị tích cực và tôn vinh hình ảnh người lao động trong thời kỳ mới, các công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc Cụm thi đua số 8, Liên đoàn Lao động tỉnh đang sôi nổi hưởng ứng cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2026. Mỗi bức ảnh là một lát cắt của cuộc sống lao động và khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng đoàn viên.

Ảnh dự thi của CĐCS Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết (phường Hàm Thắng)

Sân chơi cho đoàn viên công đoàn

Cụm thi đua số 8 gồm 82 công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc quản lý trực tiếp của công đoàn các phường, xã: Phú Thủy, Bình Thuận, Hàm Thắng, Hàm Liêm và các công đoàn cơ sở thuộc tổ địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS-THPT Lê Lợi, phụ trách cuộc thi cho biết: “Cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026). Đồng thời là sân chơi để mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động kể câu chuyện về nghề nghiệp, về tinh thần lao động, sản xuất, đổi mới, sáng tạo thông qua ngôn ngữ của hình ảnh”.

Trong đó, mỗi CĐCS được gửi tối đa 3 tác phẩm. Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1 - 15/7. Ngoài phần chấm điểm của Ban giám khảo dựa trên các tiêu chí về nội dung, ý tưởng, giá trị tuyên truyền và chất lượng nghệ thuật, cuộc thi còn tính điểm dựa vào bình chọn hợp lệ trên mạng xã hội facebook nhằm tăng tính lan tỏa. Dự kiến, lễ trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 7/2026.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, mỗi bức ảnh dự thi không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà là một câu chuyện nhỏ về tinh thần lao động sáng tạo, ý chí vượt khó và trách nhiệm với công việc. Qua góc máy của chính đoàn viên công đoàn, những hình ảnh bình dị sẽ góp phần tôn vinh giá trị của lao động, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ảnh dự thi của CĐCS Công ty Sea Links City (phường Phú Thủy).

Tôn vinh nét đẹp trong lao động

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” đang được các CĐCS tích cực hưởng ứng tham gia. Qua từng bức ảnh, hình ảnh người lao động hiện lên với sự cần cù và toát lên tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, niềm tự hào với nghề nghiệp.

Tại phường Bình Thuận, nơi hiện có 21 CĐCS với gần 3.500 đoàn viên, người lao động, việc triển khai cuộc thi diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Bà Lê Huỳnh Thị Hoa Phượng - Chủ tịch Công đoàn phường Bình Thuận cho biết: “Ngay khi phát động, các CĐCS đã chủ động lựa chọn những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp trong công việc hằng ngày. Từ hình ảnh người lao động miệt mài tại nơi làm việc, cán bộ công đoàn tận tâm với hoạt động phong trào, đến những giây phút đoàn viên tham gia các chương trình an sinh, văn hóa, thể thao. Những bức ảnh được lựa chọn không chỉ phản ánh vẻ đẹp của lao động mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó và niềm tự hào của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn”.

Là một trong những đơn vị gửi dự thi sớm, bà Nguyễn Thị Minh Hậu - Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý Công trình công cộng xã Hàm Thuận bày tỏ: “Cuộc thi rất gần gũi và ý nghĩa với đoàn viên, người lao động. Thông qua mỗi tác phẩm, hình ảnh người lao động được nhìn nhận chân thực và truyền cảm hứng nhiều hơn đến cộng đồng”.

Một bức ảnh chân thực có thể có sức lan tỏa mạnh hơn cả lời nói. Chính vì vậy, cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2026 của Cụm thi đua 8 không chỉ là sân chơi sáng tạo mà đang tạo động lực để các CĐCS tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, đổi mới và nhân văn.