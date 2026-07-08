New York City FC đánh bại Santos Laguna ở Leagues Cup New York City FC thắng Santos Laguna 2-0 tại vòng bảng Leagues Cup trên sân Sports Illustrated Stadium, Harrison, với các bàn thắng của Gray và Cavallo.

New York City FC 2 - 0 Santos Laguna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New York City FC tiếp đón Santos Laguna.

14' New York City FC áp đảo thế trận Sau 14 phút, New York City FC kiểm soát bóng vượt trội với 74% so với 26% và hưởng phạt góc 2 so với 0, buộc Santos Laguna phải lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, sức ép vẫn chưa tạo ra cơ hội rõ rệt khi dứt điểm đang là 0 so với 0.

27' New York City FC kiểm soát thế trận Sau 27 phút, New York City FC đang chiếm ưu thế rõ rệt với tỷ lệ cầm bóng 69% - 31% và 2 - 0 quả phạt góc, buộc Santos Laguna phải lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, thế trận chưa tạo ra nhiều cơ hội khi số pha dứt điểm mới là 1 - 1 và đều chưa trúng đích.

39' New York City FC kiểm soát, thế trận bế tắc Phút 39', New York City FC đang chủ động kiểm soát với thời lượng cầm bóng 61% - 39% , nhưng sức ép chưa tạo ra khác biệt khi hai đội mới dứt điểm 1 - 1 , đều không trúng đích. Santos Laguna chịu trận nhiều hơn, song vẫn giữ được thế cân bằng trong một hiệp đấu khá khan hiếm cơ hội.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' New York City FC điều chỉnh nhân sự Phút 46', New York City FC đưa Luighi vào sân thay B. Traore. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, mở thêm lựa chọn cho New York City FC trong hiệp hai.

46' N. Mercau vào sân, New York City FC điều chỉnh Phút 46', N. Mercau vào sân thay K. O'Toole, khi New York City FC đang dẫn Santos Laguna. Sự điều chỉnh đầu hiệp hai có thể giúp đội bóng này làm mới thế trận.

46' New York City FC thay người đầu hiệp hai Phút 46', H. Wolf vào sân thay M. Jones bên phía New York City FC. Đội bóng này có thêm một điều chỉnh để tiếp tục bảo vệ lợi thế 1-0 trước Santos Laguna.

50' T. Gray đưa New York City FC vượt lên Phút 50', T. Gray lập công, giúp New York City FC mở tỷ số trước Santos Laguna. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 và nắm lợi thế trong thế trận có phần nhỉnh hơn.

52' New York City FC kiểm soát thế trận Phút 52', New York City FC vẫn nhỉnh hơn trong thế trận khi kiểm soát bóng 59% - 41% và hưởng phạt góc 2 - 0 . Santos Laguna đang phải lùi sâu chịu sức ép, dù cách biệt dứt điểm chỉ là 4 - 3 .

55' Santos Laguna thay người ở phút 55 Phút 55, K. Picon vào sân thay E. Echeverria bên phía Santos Laguna. Đội khách điều chỉnh nhân sự trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

55' E. Bullaude vào sân cho Santos Laguna Phút 55', Santos Laguna thay người: E. Bullaude vào sân, E. Aguirre rời sân. Đội bóng này có thêm điều chỉnh khi đang bị New York City FC dẫn 1-0.

64' New York City FC thay người phút 64 Phút 64', New York City FC đưa J. Loiola vào sân thay M. Murray. Sự điều chỉnh diễn ra khi New York City FC đang dẫn Santos Laguna 1-0 trong thế trận khá cân bằng.

64' New York City FC kiểm soát thế trận Bước sang phút 64, New York City FC vẫn nhỉnh hơn trong thế trận khi cầm bóng 59% - 41% và dẫn New York City FC 1-0. Đội chủ nhà tạo ra nhiều pha dứt điểm trúng đích hơn, với 3 - 1 , trong khi Santos Laguna vẫn cố gắng tìm cơ hội đáp trả.

66' N. Cavallo giúp New York City FC nới rộng cách biệt Phút 66, N. Cavallo lập công, giúp New York City FC nhân đôi cách biệt trước Santos Laguna. Bàn thắng tiếp tục đưa đội chủ nhà vào thế kiểm soát thuận lợi với tỷ số 2-0.

73' Santos Laguna điều chỉnh nhân sự phút 73 Phút 73', Santos Laguna đưa S. Mariscal Murra vào sân thay C. Gruezo khi New York City FC đang dẫn 2-0. Sự thay đổi này mang đến thêm phương án điều chỉnh cho Santos Laguna trong quãng thời gian còn lại.

74' Santos Laguna thay người ở phút 74 Phút 74', Santos Laguna đưa J. Abella vào sân thay M. Cuevas. Đội khách có thêm điều chỉnh khi đang bị New York City FC dẫn 2-0.

74' Santos Laguna thay người ở phút 74 Phút 74', Santos Laguna đưa K. Palacios vào sân thay F. Villalba . Sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách làm mới hàng công trong phần còn lại của trận đấu.

76' New York City FC kiểm soát thế trận Bước sang phút 76, New York City FC vẫn nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 59% - 41% và phạt góc 3 - 2. Santos Laguna chưa tạo được sức ép vượt trội khi hai đội cùng có 7 - 7 pha dứt điểm, trong đó New York City FC nhỉnh hơn ở số lần trúng đích 4 - 3.

82' D. Gonzalez nhận thẻ vàng ở phút 82 Phút 82, D. Gonzalez của Santos Laguna nhận thẻ vàng. Đội khách càng thêm khó khăn trong những phút cuối khi đang bị dẫn 2-0.

88' New York City FC giữ thế dẫn an toàn Phút 88', New York City FC vẫn nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 57% - 43%, nhưng Santos Laguna mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 8 - 11. Sức ép của Santos thể hiện qua số lần cứu thua 6 - 2, dù New York City FC vẫn bảo toàn lợi thế 2-0.

89' New York City FC thay người ở phút 89 Phút 89', C. Flax vào sân thay A. Perea bên phía New York City FC. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, khi New York City FC đang dẫn 2-0.

90' L. Di Yorio nhận thẻ vàng phút 90 Phút 90, L. Di Yorio (Santos Laguna) nhận thẻ vàng. Santos Laguna thêm một lần bị cảnh báo trong những phút cuối, khi New York City FC vẫn dẫn 2-0.

KT Kết thúc: New York City FC 2-0 Santos Laguna Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 08:38 07/08/2026

Đội hình chính thức New York City FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Pascal Jansen Santos Laguna Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paiva Renato 49 Matthew Freese 23 Max Murray 22 Kevin O'Toole 6 James Sands 2 Nico Cavallo 24 Tayvon Gray 32 Jonathan Shore 8 Andrés Perea 26 Agustin Ojeda 88 Malachi Jones 9 Bénie Traoré 1 Carlos Acevedo 3 Mauricio Cuevas 18 Franco Pardo 25 Felipe Sánchez 17 Emmanuel Echeverría 5 Aldo Lopez Vargas 11 Carlos Gruezo 9 Lucas Di Yorio 21 Fran Villalba 7 Diego González 19 Eduardo Aguirre Dự bị New York City FC 30 Tomás Romero 18 Gregory Ranjitsingh 35 Mitja Ilenič 44 João Loiola 7 Nicolás Fernández 27 Cooper Flax 17 Hannes Wolf 15 Kevin Pierre 29 Máximo Carrizo Santos Laguna 33 Hector Holguin 14 Efrain Orona 22 Kevin Picon 4 José Abella 8 Salvador Mariscal 10 Ezequiel Bullaude 6 Javier Güemez 24 Diego Medina 77 Kevin Palacios Cập nhật đội hình lúc 06:00 07/08/2026

New York City FC Thống kê Santos Laguna 55% Kiểm soát bóng 45% 8 Dứt điểm 12 5 Trúng đích 6 3 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 11 3 Việt vị 5 6 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Nico Cavallo New York City FC 1 bàn Tayvon Gray New York City FC 1 bàn Andrés Perea New York City FC 1 kiến tạo · điểm 6.9 Matthew Freese New York City FC Điểm 9 James Sands New York City FC Điểm 8.3 Max Murray New York City FC Điểm 7.9

Thông tin chính trước trận

New York City FC sẽ đối đầu Santos Laguna tại Leagues Cup. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 07/08/2026 trên sân Sports Illustrated Stadium, trong bối cảnh đại diện MLS gặp đội bóng đến từ Liga MX.

Đây là cuộc so tài thu hút sự chú ý bởi hai đội đến từ hai hệ thống bóng đá khác nhau. New York City FC có lợi thế sân nhà, trong khi Santos Laguna bước vào trận đấu với tư cách đại diện của Liga MX. Tuy nhiên, những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Lợi thế sân đấu của New York City FC

Sports Illustrated Stadium là địa điểm tổ chức trận đấu, qua đó New York City FC có điều kiện thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Lợi thế này có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định cách tiếp cận chiến thuật hay mức độ áp đảo của họ.

Ở chiều ngược lại, Santos Laguna sẽ phải thích nghi với không gian thi đấu tại sân khách. Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng của hai giải đấu.

Những điểm chưa thể xác định

Hiện chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình xuất phát, cầu thủ chấn thương hoặc những trường hợp vắng mặt của New York City FC và Santos Laguna. Vì vậy, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về các cặp đấu then chốt, cách triển khai bóng hay phương án thay người của hai huấn luyện viên.

Phong độ năm trận gần nhất và xu hướng đối đầu cũng chưa được cung cấp. Do đó, trận đấu cần được đánh giá thận trọng, không nên gắn với một tỷ số dự đoán cụ thể khi chưa có đủ dữ liệu hỗ trợ.

Nhận định trước giờ bóng lăn

New York City FC có lợi thế sân nhà, còn Santos Laguna mang đến màu sắc cạnh tranh của Liga MX. Đây là cơ sở để chờ đợi một trận đấu cân bằng về mặt bối cảnh, nhưng chưa đủ để xác định đội chiếm ưu thế rõ rệt.

Điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển trạng thái và duy trì sự tập trung trong khu vực phòng ngự. Nhìn chung, người hâm mộ có thể kỳ vọng một màn so tài đáng chú ý tại Leagues Cup, trong đó kết quả phụ thuộc lớn vào màn trình diễn thực tế của hai đội trên sân.

New York City FC 5 trận gần nhất H T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Santos Laguna 5 trận gần nhất B B B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới