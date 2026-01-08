New York City giữ thứ 5, Toronto đứng thứ 12 sau trận hòa 1-1 New York City hòa Toronto 1-1 tại Yankee Stadium, qua đó đứng thứ 5 với 26 điểm sau 18 trận, còn Toronto xếp thứ 12 với 17 điểm. Bảng đấu chưa đá xong nên suất đi tiếp của cả hai đội vẫn chưa được chốt.

New York City 1 - 1 Toronto Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New York City tiếp đón Toronto.

6' Richie Laryea nhận thẻ vàng sớm Phút 6, Richie Laryea nhận thẻ vàng, trở thành cầu thủ đầu tiên bị cảnh cáo trong trận New York City 0-0 Toronto.

8' Nicolás Fernández Mercau mở tỷ số trên chấm phạt đền Phút 8, Nicolás Fernández Mercau thực hiện thành công quả phạt đền, đưa New York City vượt lên dẫn Toronto 1-0. Nếu giữ tỷ số này, New York City tạm đứng #5 với 25 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

11' Talles Magno nhận thẻ vàng Phút 11, Talles Magno nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. New York City vẫn đang dẫn Toronto 1-0.

12' Toronto kiểm soát bóng, New York City dẫn trước Phút 12 , Toronto đang kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 39-61, nhưng New York City mới là đội dẫn trước. Thế trận chưa quá chênh lệch về cơ hội khi hai bên cùng có 1-1 pha dứt điểm, trong đó New York City nhỉnh hơn với 1-0 cú sút trúng đích.

18' Nicolás Fernández Mercau nhận thẻ vàng Phút 18', Nicolás Fernández Mercau nhận thẻ vàng. New York City đang dẫn Toronto 1-0, nhưng thế trận vẫn cần được duy trì sự tập trung.

24' New York City dẫn trước nhưng thế trận cân bằng Phút 24, New York City đang dẫn 1-0 nhưng thế trận khá cân bằng khi Toronto nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 49-51. Đội chủ nhà tạo nhiều hơn một chút về cơ hội với dứt điểm 3-2, trong đó các pha trúng đích là 2-1, còn Toronto vẫn duy trì sức ép để tìm bàn gỡ.

36' New York City nhỉnh thế trận Sau 36 phút, New York City đang dẫn 1 - 0 và nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 55 - 45. Tuy nhiên, thế trận chưa quá một chiều khi hai đội cùng có 3 - 3 pha dứt điểm, trong đó New York City chỉ hơn nhẹ về số lần trúng đích: 2 - 1.

45+6' Mihailovic gỡ hòa cho Toronto trước giờ nghỉ Phút 45+6', Djordje Mihailovic dứt điểm chân phải ghi bàn, đưa Toronto gỡ hòa 1-1 trước New York City. Trận đấu trở về thế cân bằng ngay trước giờ nghỉ.

45+6' Jonathan Osorio nhận thẻ vàng ở phút 45+6 Phút 45+6', Jonathan Osorio nhận thẻ vàng. Đây là một trong những lần trọng tài phải rút thẻ trong hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Toronto nhỉnh bóng, New York City hiệu quả hơn Bước sang phút 48', Toronto nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 45 - 55 , nhưng New York City vẫn cho thấy sự hiệu quả khi dẫn 1-0 và có số lần dứt điểm trúng đích 2 - 1 . Thế trận vì thế nghiêng nhẹ về Toronto, còn đội chủ nhà chủ động phòng ngự để bảo toàn lợi thế.

56' Niklas Dorsch nhận thẻ vàng Phút 56', Niklas Dorsch nhận thẻ vàng khi New York City và Toronto đang hòa 1-1. Trận đấu tiếp tục diễn ra giằng co sau giờ nghỉ.

59' Malachi Jones vào sân ở phút 59 Phút 59, Malachi Jones vào sân thay Bénie Traoré. New York City và Toronto vẫn bất phân thắng bại, nên sự thay đổi này có thể tiếp thêm năng lượng cho đội chủ nhà.

59' Hannes Wolf vào sân ở phút 59 Phút 59, Hannes Wolf được tung vào sân thay Agustín Ojeda. New York City điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

61' Jackson Gilman nhận thẻ vàng ở phút 61 Phút 61, Jackson Gilman nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trận đấu phải tạm ngắt. New York City và Toronto vẫn đang giằng co trong thế cân bằng 1-1.

61' New York City nhỉnh hơn về sức ép Phút 61, Toronto nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 51 - 49, nhưng New York City lại tạo sức ép rõ hơn qua 11 - 7 cú dứt điểm và 3 - 1 quả phạt góc. Thế trận vẫn giằng co khi hai đội đang hòa, song Toronto phải lùi sâu chống đỡ nhiều hơn.

71' Alonso Coello vào sân thay Niklas Dorsch Phút 71', Alonso Coello vào sân thay Niklas Dorsch khi tỷ số đang là 1-1.

71' Deandre Kerr vào sân phút 71 Phút 71', Deandre Kerr vào sân thay Josh Sargent. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thế trận đang giằng co.

72' Máximo Carrizo vào sân Phút 72', Máximo Carrizo vào sân thay Talles Magno khi New York City và Toronto đang hòa 1-1. Trận đấu vẫn diễn ra cân bằng, và sự xuất hiện của Carrizo có thể tiếp thêm sức mới cho New York City trong thời gian còn lại.

72' Derrick Etienne Jr. vào sân Phút 72, Derrick Etienne Jr. vào sân thay Djordje Mihailovic. New York City và Toronto đang giằng co ở tỷ số 1-1, và sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho đội chủ nhà trong phần còn lại.

73' New York City nhỉnh hơn về sức ép Phút 73', New York City tạo ra nhiều sức ép hơn dù Toronto nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng (49 - 51). Đội chủ nhà dẫn dứt điểm (12 - 8) và phạt góc (3 - 1), cho thấy họ đang chủ động hơn trong thế trận giằng co.

85' Toronto nhỉnh bóng, New York City dứt điểm nhiều hơn Phút 85', Toronto nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 52-48, nhưng New York City mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 14-10, trong đó số pha trúng đích là 5-4. Thế trận giằng co khi hai đội chưa thể tạo khác biệt.

86' Mitja Ilenčič vào sân ở phút 86 Phút 86, Mitja Ilenčič vào sân thay Thiago Martins. Một sự điều chỉnh nhân sự ở thời điểm cuối trận.

86' Seymour Reid vào sân ở phút 86 Phút 86', Seymour Reid vào sân thay Nicolás Fernández Mercau. New York City và Toronto vẫn đang hòa 1-1, khiến những phút cuối hứa hẹn căng thẳng.

87' Malik Henry vào sân ở phút 87 Phút 87, Malik Henry vào sân thay Theo Corbeanu trong bối cảnh New York City đang hòa Toronto 1-1. Những phút cuối hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi hai đội vẫn tìm kiếm khác biệt.

KT Kết thúc: New York City 1-1 Toronto Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 08:39 01/08/2026

Đội hình chính thức New York City Sơ đồ 4-1-4-1 Toronto Sơ đồ 3-4-2-1 49 Matt Freese 24 Tayvon Gray 13 Thiago Martins 6 James Sands 2 Nico Cavallo 32 Jonathan Shore 26 Agustín Ojeda 7 Nicolás Fernández Mercau 8 Andrés Perea 9 Bénie Traoré 11 Talles Magno 1 Luka Gavran 19 Kobe Franklin 25 Walker Zimmerman 38 Jackson Gilman 10 Djordje Mihailovic 6 Niklas Dorsch 21 Jonathan Osorio 22 Richie Laryea 7 Theo Corbeanu 20 Dániel Sallói 9 Josh Sargent Dự bị New York City 15 Kevin Pierre Jr. 17 Hannes Wolf 23 Max Murray 27 Cooper Flax 29 Máximo Carrizo 30 Tomás Romero 35 Mitja Ilenčič 88 Malachi Jones 99 Seymour Reid Toronto 11 Derrick Etienne Jr. 13 Benjamín Kuscevic 14 Alonso Coello 17 Emilio Aristizábal 23 William Yarbrough 29 Deandre Kerr 44 Raheem Edwards 78 Malik Henry 99 Jules-Anthony Vilsaint Cập nhật đội hình lúc 05:53 01/08/2026

New York City Thống kê Toronto 49% Kiểm soát bóng 51% 16 Dứt điểm 12 5 Trúng đích 5 3 Phạt góc 2 11 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Nicolás Fernández Mercau New York City 1 bàn Djordje Mihailovic Toronto 1 bàn James Sands New York City Điểm 7.52 Tayvon Gray New York City Điểm 7.31 Luka Gavran Toronto Điểm 7.25

Thông tin trận đấu

New York City sẽ đối đầu Toronto tại Yankee Stadium vào lúc 06:30 ngày 01/08/2026 trong khuôn khổ MLS Nhà nghề Mỹ. Tương quan trước trận đang nghiêng về đội chủ nhà khi New York City đứng hạng 5 với 25 điểm, còn Toronto xếp hạng 12 với 16 điểm.

Khoảng cách 9 điểm trên bảng xếp hạng tạo ra sự khác biệt rõ rệt về vị thế của hai đội. Tuy nhiên, trận đấu vẫn cần được nhìn nhận qua nhiều yếu tố, trong đó phong độ gần đây và xu hướng đối đầu là những cơ sở đáng chú ý nhất.

New York City có nền tảng ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, New York City thắng 3, hòa 1 và thua 1. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang duy trì sự ổn định tương đối cao, đặc biệt khi số trận thắng chiếm phần lớn. Việc chỉ nhận 1 thất bại trong cùng giai đoạn cũng giúp New York City bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin cần thiết.

Điểm đáng chú ý là phong độ của New York City không chỉ được thể hiện qua một kết quả đơn lẻ. Chuỗi gần nhất gồm thắng, hòa, thua, thắng và thắng, cho thấy đội chủ nhà đã khép lại giai đoạn này bằng 2 chiến thắng liên tiếp. Đây là tín hiệu tích cực trước một đối thủ đang gặp nhiều khó khăn hơn về kết quả.

Với vị trí hạng 5 và 25 điểm, New York City có lợi thế rõ ràng về điểm số so với Toronto. Dù vậy, thứ hạng không tự quyết định diễn biến trên sân. Đội chủ nhà vẫn cần biến lợi thế sân Yankee Stadium và sự ổn định gần đây thành khả năng kiểm soát trận đấu, thay vì chỉ dựa vào khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Toronto cần tìm cách chặn đà sa sút

Toronto bước vào trận đấu với phong độ đáng lo ngại hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 2 và thua 3, không có chiến thắng nào. Chuỗi kết quả gồm thua, thua, hòa, hòa và thua phản ánh sự thiếu ổn định, đồng thời cho thấy Toronto chưa tìm được cách tạo ra bước ngoặt cần thiết.

Hai trận hòa liên tiếp ở giữa chuỗi phong độ từng mở ra khả năng cải thiện, nhưng thất bại ở trận gần nhất khiến tín hiệu đó chưa thể trở thành xu hướng rõ ràng. Khi phải làm khách trước một đối thủ đang đứng cao hơn 7 bậc và có nhiều hơn 9 điểm, Toronto sẽ phải thể hiện sự chắc chắn hơn trong từng thời điểm của trận đấu.

Vấn đề lớn nhất của Toronto là khả năng duy trì sự cân bằng. Dữ liệu phong độ không cho thấy đội khách đang có sức bật đủ mạnh để tạo ra thế trận áp đảo. Vì vậy, sự tập trung trong phòng ngự và khả năng tận dụng những cơ hội có được sẽ đóng vai trò quan trọng nếu Toronto muốn gây khó khăn cho New York City.

Thế đối đầu nghiêng hoàn toàn về New York City

New York City đã thắng cả 4 lần đối đầu gần nhất với Toronto, trong khi đội bóng Canada không có chiến thắng nào và hai đội cũng chưa hòa trong chuỗi này. Đây là xu hướng đáng kể, dù không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế trong trận đấu sắp tới.

Thành tích đối đầu giúp New York City có thêm cơ sở tâm lý khi bước vào cuộc chạm trán tại Yankee Stadium. Ngược lại, Toronto phải vượt qua không chỉ sự chênh lệch về phong độ và vị trí, mà còn cả bất lợi từ chuỗi đối đầu gần đây. Cách đội khách phản ứng trước sức ép này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

New York City nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà để tạo thế chủ động ngay từ đầu. Phong độ tốt hơn, vị trí cao hơn và chuỗi đối đầu áp đảo cho phép đội chủ nhà nhập cuộc với sự tự tin. Tuy nhiên, điều quan trọng là New York City phải duy trì tính tổ chức, tránh để ưu thế ban đầu bị phá vỡ bởi những tình huống chuyển trạng thái thiếu kiểm soát.

Trong khi đó, Toronto cần ưu tiên sự chắc chắn trước khi nghĩ đến việc đẩy cao đội hình. Với 3 thất bại trong 5 trận gần nhất và chưa giành chiến thắng nào trong giai đoạn này, đội khách không nên để trận đấu trở thành cuộc giằng co cởi mở ngay từ những phút đầu. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến, hạn chế sai lầm và chờ thời điểm phản công sẽ là hướng tiếp cận hợp lý hơn.

Cuộc đấu cũng có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm chuyển tiếp. New York City có cơ sở để kiểm soát nhiều hơn, nhưng Toronto vẫn có thể gây áp lực nếu đội chủ nhà đánh mất sự tập trung. Ngược lại, đội khách cần tận dụng tốt những khoảng trống xuất hiện khi New York City dâng cao.

Nhận định trước trận

New York City đang sở hữu nhiều lợi thế rõ rệt: phong độ gần đây tốt hơn, vị trí cao hơn, nhiều hơn 9 điểm và thành tích thắng cả 4 lần đối đầu gần nhất. Toronto vẫn có thể tạo ra một trận đấu chặt chẽ nếu tổ chức phòng ngự tốt, nhưng chuỗi 5 trận không thắng khiến nhiệm vụ của đội khách trở nên khó khăn.

Nhìn chung, New York City là đội có nền tảng đáng tin cậy hơn trước giờ bóng lăn. Toronto cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để phá vỡ xu hướng bất lợi. Trận đấu tại Yankee Stadium vì thế sẽ là phép thử cho khả năng duy trì sự ổn định của đội chủ nhà, đồng thời đặt ra yêu cầu lớn về bản lĩnh cho đội khách.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất New York City · 4 thắng 0 hòa Toronto · 0 thắng New York City 3 - 1 Toronto NYC Toronto 0 - 1 New York City NYC Toronto 2 - 3 New York City NYC New York City 2 - 1 Toronto NYC

New York City 5 trận gần nhất T T B H T 17 Trận 7-4-6 T-H-B 30 Ghi (TB 1.8) 23 Thủng lưới Toronto 5 trận gần nhất B H H B B 17 Trận 3-7-7 T-H-B 23 Ghi (TB 1.4) 31 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 16 9 2 5 +7 29 B T B H T 4 Chicago Fire 16 8 2 6 +8 26 T T T B B 5 New York City 17 7 4 6 +7 25 T H B T T 6 Charlotte 17 7 4 6 +3 25 B T T H T … 11 Columbus Crew 17 5 4 8 -2 19 B H T B T 12 Toronto 17 3 7 7 -8 16 B B H H B 13 CF Montréal 17 4 3 10 -11 15 B H H B B …

Tình hình lực lượng New York City ✚ Maxi Moralez (Cruciate Ligament Tear) ✚ Drew Baiera (Cruciate Ligament Tear) ✚ Kai Trewin (Ankle Surgery) ✚ Bénie Traoré (Ankle Sprain) ✚ Raul Gustavo (Leg Injury) ✚ Kevin O'Toole (Groin Surgery) ✚ James Sands (Ankle Injury) ✚ Mitja Ilenič (Leg Injury) Toronto ✚ Henry Wingo (Hamstring Injury) ✚ Matheus Pereira (Groin Surgery)