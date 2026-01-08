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    Thống kê trận đấu New York City 1-1 Toronto: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn01/08/2026 08:39

    New York City và Toronto chia điểm với tỷ số 1-1. Nicolás Fernández Mercau là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.01. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    8'
    Nicolás Fernández Mercau(pen)
    New York City
    45+6'
    Djordje Mihailovic
    Toronto
    Thẻ phạt
    6'
    Richie Laryea
    Toronto
    11'
    Talles Magno
    New York City
    18'
    Nicolás Fernández Mercau
    New York City
    45+6'
    Jonathan Osorio
    Toronto
    56'
    Niklas Dorsch
    Toronto
    61'
    Jackson Gilman
    Toronto
    Đồ thị diễn biến
    New York CityHT 45'Toronto

    Thống kê trận đấu

    New York CityThống kêToronto
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    16
    Dứt điểm
    12
    5
    Trúng đích
    5
    3
    Phạt góc
    2
    11
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    2
    4
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Nicolás Fernández Mercau
    Nicolás Fernández Mercau
    New York City
    1 bàn
    Djordje Mihailovic
    Djordje Mihailovic
    Toronto
    1 bàn
    James Sands
    James Sands
    New York City
    Điểm 7.52
    Tayvon Gray
    Tayvon Gray
    New York City
    Điểm 7.31
    Luka Gavran
    Luka Gavran
    Toronto
    Điểm 7.25

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    New York City
    8.01
    Nicolás Fernández MercauMOTM1 bàn
    7.52
    James Sands
    7.31
    Tayvon Gray
    7.03
    Agustín Ojeda
    7.01
    Jonathan Shore
    6.97
    Nico Cavallo
    6.75
    Matt Freese
    6.66
    Malachi Jones
    6.6
    Seymour Reid
    6.47
    Máximo Carrizo
    6.38
    Andrés Perea
    6.36
    Bénie Traoré
    6.3
    Hannes Wolf
    6.25
    Talles Magno
    5.98
    Thiago Martins
    Toronto
    7.63
    Djordje Mihailovic1 bàn
    7.25
    Luka Gavran
    7.19
    Dániel Sallói
    7.07
    Alonso Coello
    7.03
    Kobe Franklin
    6.71
    Jonathan Osorio
    6.68
    Jackson Gilman
    6.62
    Niklas Dorsch
    6.59
    Malik Henry
    6.55
    Walker Zimmerman
    6.53
    Theo Corbeanu
    6.52
    Deandre Kerr
    6.41
    Derrick Etienne Jr.
    6.31
    Richie Laryea
    6.26
    Josh Sargent

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    New York City
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Toronto
    Sơ đồ 4-2-3-1
    49
    Matt Freese
    24
    Tayvon Gray
    13
    Thiago Martins
    6
    James Sands
    2
    Nico Cavallo
    32
    Jonathan Shore
    26
    Agustín Ojeda
    7
    Nicolás Fernández Mercau
    8
    Andrés Perea
    9
    Bénie Traoré
    11
    Talles Magno
    1
    Luka Gavran
    19
    Kobe Franklin
    25
    Walker Zimmerman
    38
    Jackson Gilman
    22
    Richie Laryea
    21
    Jonathan Osorio
    6
    Niklas Dorsch
    7
    Theo Corbeanu
    10
    Djordje Mihailovic
    20
    Dániel Sallói
    9
    Josh Sargent
    Dự bị
    New York City
    15 Kevin Pierre Jr.17 Hannes Wolf23 Max Murray27 Cooper Flax29 Máximo Carrizo30 Tomás Romero35 Mitja Ilenčič88 Malachi Jones99 Seymour Reid
    Toronto
    11 Derrick Etienne Jr.13 Benjamín Kuscevic14 Alonso Coello17 Emilio Aristizábal23 William Yarbrough29 Deandre Kerr44 Raheem Edwards78 Malik Henry99 Jules-Anthony Vilsaint

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 8: Nicolás Fernández Mercau ghi bàn trên chấm phạt đền cho New York City
    Phút 51: Djordje Mihailovic lập công cho Toronto

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    New York City · 4 thắng0 hòaToronto · 0 thắng
    04/07/2025
    New York City
    3 - 1
    Toronto
    NYC
    27/04/2025
    Toronto
    0 - 1
    New York City
    NYC
    12/05/2024
    Toronto
    2 - 3
    New York City
    NYC
    17/03/2024
    New York City
    2 - 1
    Toronto
    NYC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    New York City
    5 trận gần nhất
    HTTBH
    18
    Trận
    7-5-6
    T-H-B
    31
    Ghi (TB 1.7)
    24
    Thủng lưới
    Toronto
    5 trận gần nhất
    HBHHB
    18
    Trận
    3-8-7
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.3)
    32
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC171232+2139TTTTB
    2Inter Miami171142+1337TTTTT
    3New England16925+729BTBHT
    4Chicago Fire16826+826TTTBB
    5New York City18756+726HBTTH
    6Charlotte17746+325BTTHT
    11Columbus Crew17548-219BHTBT
    12Toronto18387-817BHHBH
    13CF Montréal174310-1115BHHBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5Preston JuddPreston JuddSJ Earthquakes11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    2EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    4Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
    5Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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