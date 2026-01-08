Thống kê trận đấu New York City 1-1 Toronto: Hai đội chia điểm

New York City và Toronto chia điểm với tỷ số 1-1. Nicolás Fernández Mercau là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.01. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.