New York City thắng Chicago Fire, cuộc đua nhóm đầu vẫn chưa ngã ngũ New York City đánh bại Chicago Fire 3-1 tại Yankee Stadium, đứng thứ 5 với 25 điểm và áp sát đối thủ đang xếp thứ 4 với 26 điểm. Cả hai vẫn phải chờ khi bảng chưa đá xong và suất đi tiếp chưa được chốt.

New York City 3 - 1 Chicago Fire Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New York City tiếp đón Chicago Fire.

10' Nicolás Fernández Mercau mở tỷ số sớm Phút 10, Nicolás Fernández Mercau lập công, đưa New York City vượt lên dẫn Chicago Fire 1-0. New York City có khởi đầu thuận lợi khi mở tỷ số từ rất sớm.

12' New York City kiểm soát thế trận Phút 12, New York City đang dẫn 1-0 và kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 63 - 37. Chicago Fire phải lùi về chống đỡ, dù thế trận chưa tạo khác biệt ở khâu dứt điểm khi hai đội cùng có 1 - 1 lần, trong đó đều có 1 - 1 cú sút trúng đích.

21' Joel Waterman gỡ hòa cho Chicago Fire Phút 21, Joel Waterman lập công, đưa Chicago Fire gỡ hòa 1-1 trước New York City. Trận đấu nhanh chóng trở lại thế cân bằng sau hai bàn thắng.

24' New York City cầm bóng, Chicago Fire rình rập Phút 24', New York City nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 56% so với 44%, nhưng Chicago Fire lại dứt điểm nhiều hơn, 1-2 (trúng đích 1-2). Thế trận vẫn giằng co khi New York City cầm bóng, còn Chicago Fire chủ động phòng ngự và chờ cơ hội.

29' Agustín Ojeda đưa New York City vượt lên Phút 29, Agustín Ojeda lập công sau đường kiến tạo của Andrés Perea, đưa New York City vượt lên dẫn 2-1 trước Chicago Fire. Nếu giữ tỷ số này, New York City tạm đứng thứ 6 với 22 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

36' New York City nhỉnh thế trận trước giờ nghỉ Sau 36 phút, New York City đang dẫn 2-1 và nhỉnh hơn đôi chút với thời lượng cầm bóng 51-49. Tuy nhiên, thế trận chưa quá áp đảo khi hai đội cùng có 2-2 pha dứt điểm; Chicago Fire gặp khó trong tranh chấp, thể hiện qua 1-6 lỗi.

41' Malachi Jones nới rộng cách biệt cho New York City Phút 41', Malachi Jones lập công sau đường kiến tạo của Agustín Ojeda, giúp New York City nâng tỷ số lên 3-1 trước Chicago Fire. Nếu giữ tỷ số này, New York City tạm đứng thứ 6 với 22 điểm, nhưng cục diện vẫn phải chờ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Jonathan Dean vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Jonathan Dean vào sân thay Leonardo Barroso, ngay sau giờ nghỉ.

46' Lewandowski vào sân ngay đầu hiệp hai Phút 46', Robert Lewandowski vào sân thay Maren Haile-Selassie ngay sau giờ nghỉ. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh New York City đang dẫn 3-1.

48' New York City dẫn bàn, thế trận cân bằng Bước sang phút 48', New York City vẫn dẫn 3-1 nhưng chưa hoàn toàn áp đảo khi tỷ lệ cầm bóng là 50 - 50. Đội chủ nhà nhỉnh hơn ở khả năng tạo cơ hội với 5 - 4 pha dứt điểm, trong đó số lần trúng đích là 3 - 2, còn Chicago Fire phải chịu nhiều va chạm hơn với 2 - 8 lỗi.

51' Djé D'Avilla nhận thẻ vàng Phút 51, Djé D'Avilla nhận thẻ vàng. New York City đang dẫn 3-1, khiến mỗi tình huống tranh chấp từ đây càng cần được xử lý thận trọng.

60' New York City nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Bước sang phút 60', New York City vẫn nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 51 - 49 và dứt điểm 6 - 5 . Chicago Fire chưa tạo được sức ép rõ rệt, khi số lần dứt điểm trúng đích cũng nghiêng về đội chủ nhà 3 - 2 , dù nhịp độ nhìn chung vẫn khá cân bằng.

62' Nicolás Fernández Mercau nhận thẻ vàng Phút 62, Nicolás Fernández Mercau nhận thẻ vàng. Thẻ phạt đến khi New York City đang nắm lợi thế 3-1 trước Chicago Fire.

63' Mauricio Pineda vào sân ở phút 63 Phút 63', Mauricio Pineda được tung vào sân thay Djé D'Avilla. New York City có sự điều chỉnh khi đang dẫn trước, còn Djé D'Avilla rời sân sau khi đã nhận thẻ vàng.

69' New York City thay người ở phút 69 Phút 69, Bénie Traoré vào sân thay Malachi Jones. Trong thế dẫn 3-1, New York City có thêm điều chỉnh nhân sự để hướng tới việc bảo toàn lợi thế.

71' New York City thay người ở phút 71 Phút 71', Puso Dithejane vào sân thay Robin Lod, khi New York City đang dẫn Chicago Fire 3-1.

71' New York City thay đổi nhân sự Phút 71', Andrew Gutman vào sân thay Viktor Radojević. Trong thế dẫn 3-1, sự điều chỉnh này có thể nhằm giúp New York City duy trì lợi thế; nếu giữ tỷ số này, họ tạm đứng thứ 7 với 22 điểm và vẫn phải chờ suất đi tiếp được xác nhận.

72' Chicago nhỉnh bóng, New York City hiệu quả Bước sang phút 72', Chicago Fire nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 49 - 51, nhưng New York City vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 7 - 5, và đang dẫn 3 - 1. Thế trận vì vậy khá giằng co, với Chicago cầm bóng nhưng chưa tạo được sức ép đủ lớn để rút ngắn cách biệt.

77' Joel Waterman nhận thẻ vàng phút 77 Phút 77, Joel Waterman nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. New York City vẫn đang nắm lợi thế với tỷ số 3-1 trước Chicago Fire.

80' Puso Dithejane nhận thẻ vàng Phút 80, Puso Dithejane nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. New York City đang dẫn Chicago Fire 3-1, và chiếc thẻ này càng khiến những phút cuối thêm căng thẳng.

85' Arnau Farnós vào sân ở phút 85 Phút 85, Arnau Farnós được tung vào sân thay Jonathan Shore. New York City đang dẫn 3-1, nên sự thay đổi này có thể giúp đội chủ nhà duy trì lợi thế trong những phút cuối.

85' Hannes Wolf vào sân ở phút 85 Phút 85', Hannes Wolf vào sân thay Talles Magno, trong bối cảnh New York City đang dẫn Chicago Fire 3-1. Đây là sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận, khi New York City hướng tới việc bảo toàn lợi thế.

85' Chicago Fire nhỉnh bóng, New York City giữ lợi thế Bước sang phút 85, Chicago Fire nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 47-53, nhưng New York City vẫn duy trì lợi thế 3-1. Dù vậy, dứt điểm 9-8 cho thấy thế trận không quá chênh lệch, khi đội khách chưa chuyển ưu thế cầm bóng thành sức ép đủ rõ rệt.

90+2' New York City thay người ở phút bù giờ Phút 90+2', Mitja Ilenčič vào sân thay Agustín Ojeda. New York City có sự điều chỉnh ở những phút cuối khi đang dẫn 3-1, nhằm duy trì lợi thế trước Chicago Fire.

KT Kết thúc: New York City 3-1 Chicago Fire Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 08:38 26/07/2026

Đội hình chính thức New York City Sơ đồ 4-3-3 Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 49 Matt Freese 24 Tayvon Gray 13 Thiago Martins 6 James Sands 2 Nico Cavallo 32 Jonathan Shore 7 Nicolás Fernández Mercau 8 Andrés Perea 26 Agustín Ojeda 11 Talles Magno 88 Malachi Jones 1 Chris Brady 2 Leonardo Barroso 16 Joel Waterman 3 Jack Elliott 14 Viktor Radojević 6 Anton Salétros 42 Djé D'Avilla 17 Robin Lod 11 Philip Zinckernagel 7 Maren Haile-Selassie 19 Jonathan Bamba Dự bị New York City 9 Bénie Traoré 15 Kevin Pierre Jr. 17 Hannes Wolf 23 Max Murray 29 Máximo Carrizo 30 Tomás Romero 35 Mitja Ilenčič 87 Arnau Farnós 99 Seymour Reid Chicago Fire 5 Sam Rogers 9 Robert Lewandowski 12 Puso Dithejane 15 Andrew Gutman 20 Jason Shokalook 22 Mauricio Pineda 24 Jonathan Dean 35 Sergio Oregel 44 Josh Cohen Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026

New York City Thống kê Chicago Fire 47% Kiểm soát bóng 53% 10 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 5 1 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 16 5 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Agustín Ojeda New York City 1 bàn · 1 kiến tạo Nicolás Fernández Mercau New York City 1 bàn Joel Waterman Chicago Fire 1 bàn Malachi Jones New York City 1 bàn Andrés Perea New York City 1 kiến tạo · điểm 7.31

Thông tin trận đấu

Trận đấu: New York City vs Chicago Fire

Thời gian: 26/07/2026 06:30

Sân vận động: Yankee Stadium

New York City sẽ tiếp đón Chicago Fire tại Yankee Stadium trong trận đấu mà vị trí hiện tại của hai đội tạo ra sự cân bằng đáng chú ý. Chicago Fire đứng hạng 3 với 26 điểm, còn New York City xếp hạng 6 với 22 điểm. Khoảng cách không lớn, nhưng tương quan này cho thấy đội khách bước vào cuộc đối đầu với vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Ở chiều ngược lại, New York City có cơ sở để tự tin nhờ thành tích đối đầu gần đây. Trong 4 lần chạm trán gần nhất, New York City thắng 2 và hòa 2, trong khi Chicago Fire chưa có chiến thắng. Tuy nhiên, ưu thế lịch sử không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng, nhất là khi phong độ gần đây của hai đội đều có những điểm đáng chú ý.

New York City có nền tảng đối đầu thuận lợi

Chuỗi phong độ gần nhất của New York City là thắng, thắng, hòa, thua, thắng. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng ở trận gần nhất, qua đó tạo đà tinh thần tích cực trước khi bước vào cuộc tiếp đón Chicago Fire. Dù vẫn có một thất bại trong 5 trận gần đây, tổng thể kết quả cho thấy New York City duy trì được khả năng cạnh tranh ổn định.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách chuỗi kết quả này phản ánh sự hồi phục. Sau trận hòa và thất bại, New York City đã trở lại bằng một chiến thắng. Trên sân nhà, đội bóng này sẽ có thêm điều kiện để chủ động triển khai thế trận, đặc biệt khi đối thủ chưa từng thắng trong 4 lần đối đầu gần nhất.

Tuy nhiên, New York City không thể chỉ dựa vào ưu thế đối đầu. Với 22 điểm và vị trí thứ 6, đội chủ nhà đang đứng sau Chicago Fire trên bảng xếp hạng. Điều đó khiến cuộc đấu tại Yankee Stadium trở thành bài kiểm tra về khả năng biến lợi thế sân nhà và sự tự tin trong đối đầu thành kết quả thực tế.

Chicago Fire vẫn là thử thách đáng kể

Chicago Fire có chuỗi phong độ gần nhất là thua, thắng, thắng, thắng, thua. Đội khách vừa nhận thất bại ở trận gần nhất, nhưng trước đó đã có 3 chiến thắng liên tiếp. Mạch kết quả này cho thấy Chicago Fire có khả năng tạo ra giai đoạn thi đấu hiệu quả, dù sự ổn định chưa được duy trì xuyên suốt 5 trận.

Vị trí hạng 3 cùng 26 điểm là cơ sở quan trọng để đánh giá sức cạnh tranh của Chicago Fire. Đội khách hơn New York City 4 điểm, vì vậy họ có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định từ vị trí hiện tại. Dẫu vậy, thất bại gần nhất và thành tích không thắng trong 4 lần đối đầu gần đây là những yếu tố khiến Chicago Fire cần thận trọng.

Trước một New York City có lợi thế sân nhà, Chicago Fire nhiều khả năng phải cân bằng giữa việc duy trì sự chủ động và hạn chế khoảng trống cho đối thủ khai thác. Nếu quá mạo hiểm, đội khách có thể trao thế trận cho New York City; nhưng nếu lùi sâu trong thời gian dài, họ sẽ đối mặt với sức ép ngày càng lớn.

Điểm then chốt ở khu vực giữa sân

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật hay danh sách cầu thủ, vì vậy chưa thể xác định cách bố trí cụ thể của hai đội. Dù vậy, tương quan phong độ và bảng xếp hạng cho thấy cuộc đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ.

New York City có thể tìm cách tận dụng lợi thế sân nhà để đẩy cao sức ép từ sớm. Nhiệm vụ của đội chủ nhà là duy trì sự cân bằng, bởi Chicago Fire đã từng thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Một thế trận quá cởi mở sẽ tạo cơ hội cho đội khách phát huy khả năng chuyển trạng thái sau chuỗi kết quả tích cực trước trận thua gần nhất.

Trong khi đó, Chicago Fire cần chứng minh vị trí hạng 3 bằng sự chắc chắn và khả năng phản ứng trước áp lực. Thành tích đối đầu không thuận lợi khiến đội khách không nên để New York City kiểm soát hoàn toàn diễn biến trận đấu. Việc giữ cự ly hợp lý và hạn chế những sai lầm ở các thời điểm quan trọng sẽ có ý nghĩa lớn.

Nhận định trước trận

New York City sở hữu hai lợi thế rõ ràng: sân nhà và thành tích đối đầu tích cực. Đội bóng này cũng vừa giành chiến thắng, trong khi Chicago Fire bước vào trận đấu sau một thất bại. Tuy nhiên, vị trí hạng 3 cùng 26 điểm cho thấy Chicago Fire vẫn là đối thủ có năng lực cạnh tranh đáng kể.

Cuộc đấu tại Yankee Stadium vì thế không nghiêng hẳn về một phía. New York City có thể nhập cuộc với sự tự tin từ lịch sử đối đầu, còn Chicago Fire sẽ phải đáp trả bằng vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng. Nhìn chung, đội kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng hiệu quả các thời điểm chuyển đổi sẽ nắm lợi thế trong một trận đấu được dự báo giằng co.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất New York City · 2 thắng 2 hòa Chicago Fire · 0 thắng Chicago Fire 1 - 3 New York City NYC New York City 3 - 1 Chicago Fire NYC New York City 2 - 2 Chicago Fire Hòa Chicago Fire 0 - 0 New York City Hòa

New York City 5 trận gần nhất T B H T T 16 Trận 6-4-6 T-H-B 27 Ghi (TB 1.7) 22 Thủng lưới Chicago Fire 5 trận gần nhất B T T T B 15 Trận 8-2-5 T-H-B 29 Ghi (TB 1.9) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B 4 New England 15 8 2 5 +4 26 T B T B H 5 Cincinnati 16 6 5 5 0 23 H B H T T 6 New York City 16 6 4 6 +5 22 T T H B T 7 Charlotte 16 6 4 6 +1 22 H B T T H …

Tình hình lực lượng New York City ✚ Maxi Moralez (Cruciate Ligament Tear) ✚ Drew Baiera (Cruciate Ligament Tear) ✚ Bénie Traoré (Ankle Sprain) ✚ Talles Magno (Calf Injury) ✚ Kevin O'Toole (Groin Surgery) ✚ James Sands (Ankle Injury) ✚ Mitja Ilenič (Leg Injury) ✚ Alonso Martínez (Cruciate Ligament Tear) Chicago Fire ✚ Leonardo Barroso (Unknown Injury) ✚ André Franco (Knee Injury) ✚ Chris Brady (Called Up To National Team)