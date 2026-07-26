New York RB 0-2 Charlotte: Charlotte giành chiến thắng New York RB và Charlotte cùng có 22 điểm, lần lượt đứng thứ 8 và 7 trên bảng xếp hạng MLS. Trận đấu tại Sports Illustrated Stadium hứa hẹn giằng co khi phong độ gần đây của hai đội khá cân bằng.

New York RB 0 - 2 Charlotte Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New York RB tiếp đón Charlotte.

7' Pep Biel đưa Charlotte mở tỷ số Phút 7', Pep Biel lập công sau đường kiến tạo của Liel Abada, giúp Charlotte mở tỷ số trước New York RB.

12' Ashley Westwood nhân đôi cách biệt cho Charlotte Phút 12, Ashley Westwood lập công, giúp Charlotte nâng tỷ số lên 0-2 trước New York RB. Nếu giữ tỷ số này, Charlotte tạm đứng #7 còn New York RB ở #8, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

13' New York RB cầm bóng nhưng Charlotte hiệu quả Phút 13', New York RB kiểm soát bóng 64-36 nhưng chưa tạo được sức ép tương xứng, khi chỉ có 1-2 lần dứt điểm. Charlotte chủ động nhường thế trận, chờ cơ hội và đang tỏ ra hiệu quả hơn với 0-2 cú dứt điểm trúng đích.

25' New York RB kiểm soát bóng, Charlotte sắc bén Phút 25', New York RB chiếm ưu thế về kiểm soát bóng với 58-42, nhưng chưa tạo ra khác biệt ở số lần dứt điểm khi hai đội cùng có 2-2 cú sút. Charlotte đang dẫn 0-2 và sắc bén hơn với 2 cú sút trúng đích, trong khi đối thủ chưa có lần nào.

37' New York RB ép sân, Charlotte dẫn hai bàn Phút 37, New York RB đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59-41 và vượt trội về dứt điểm 11-2. Dù chịu sức ép, Charlotte vẫn bảo toàn lợi thế 0-2, với thủ môn đã có 3 pha cứu thua.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' Liel Abada nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 47', Liel Abada nhận thẻ vàng ngay đầu hiệp hai. Charlotte vẫn đang dẫn New York RB 0-2, nắm lợi thế rõ rệt sau giờ nghỉ.

50' New York RB ép sân dù Charlotte dẫn sâu Phút 50, New York RB đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62 - 38 và vượt trội về dứt điểm 12 - 2 . Charlotte chủ động lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua thống kê cứu thua 0 - 4 , nhưng vẫn bảo toàn lợi thế dẫn 0-2.

56' Jorge Ruvalcaba nhận thẻ vàng Phút 56, Jorge Ruvalcaba nhận thẻ vàng. Tiền vệ New York RB sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại, khi đội chủ nhà đang bị Charlotte dẫn 0-2.

61' Will Cleary được tung vào sân Phút 61, Will Cleary vào sân thay Harry Toffolo. Charlotte tiếp tục nắm lợi thế trước New York RB, trong khi nếu giữ tỷ số này, đội khách tạm đứng #7 còn New York RB đứng #8 với 22 điểm.

62' New York RB ép sân, Charlotte chịu trận Phút 62', New York RB kiểm soát bóng 61-39 và vượt trội về dứt điểm với 15-4, cho thấy sức ép rõ rệt lên Charlotte. Tuy nhiên, Charlotte vẫn phòng ngự kiên cường, thể hiện qua 4 pha cứu thua.

70' Mijahir Jiménez vào sân phút 70 Phút 70, Mijahir Jiménez được tung vào sân thay Emil Forsberg. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.

70' Jahkeele Marshall-Rutty vào sân Phút 70, Jahkeele Marshall-Rutty được tung vào sân thay Dylan Nealis. Sự thay đổi nhân sự này mang đến thêm một lựa chọn cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.

70' Sofo vào sân, Cowell rời trận Phút 70, Mohammed Sofo vào sân thay Cade Cowell. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý ở thời điểm trận đấu bước vào giai đoạn quyết liệt.

71' Djibril Diani vào sân phút 71 Phút 71, Djibril Diani vào sân thay Luca de la Torre. Charlotte có thêm sự điều chỉnh khi đang nắm lợi thế trước New York RB.

71' Tyger Smalls vào sân thay Liel Abada Phút 71, Tyger Smalls vào sân thay Liel Abada. New York RB đang bị Charlotte dẫn 0-2; nếu giữ tỷ số này, Charlotte tạm đứng #7 với 22 điểm, nhưng vẫn phải chờ bảng đấu hoàn tất.

74' New York RB ép sân, Charlotte phòng ngự kín Phút 74, New York RB vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 63 - 37 và áp đảo về dứt điểm 18 - 3. Charlotte chủ động lùi sâu chịu trận, nhưng hàng thủ cùng thủ môn đang giữ vững lợi thế 0-2.

76' Adri Mehmeti nhận thẻ vàng Phút 76, Adri Mehmeti nhận thẻ vàng trong bối cảnh Charlotte đang dẫn New York RB 0-2.

82' Brandt Bronico vào sân thay Pep Biel Phút 82, Brandt Bronico được tung vào sân thay Pep Biel. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý ở thời điểm cuối trận.

82' Archie Goodwin vào sân ở phút 82 Phút 82, Archie Goodwin được tung vào sân thay Idan Toklomati. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối trận.

84' Andy Rojas vào sân ở phút 84 Phút 84, Andy Rojas được tung vào sân thay Jorge Ruvalcaba, tạo ra sự điều chỉnh nhân sự cho những phút cuối.

84' Omar Valencia vào sân ở phút 84 Phút 84, Omar Valencia vào sân thay Matthew Dos Santos, trong lúc New York RB đang bị Charlotte dẫn 0-2. Nếu giữ tỷ số này, Charlotte tạm đứng #7 với 22 điểm, còn New York RB ở #8 với 22 điểm, nhưng bảng đấu vẫn chưa chốt suất đi tiếp.

85' Omar Valencia nhận thẻ vàng phút 85 Phút 85, Omar Valencia nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Thẻ phạt khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng khi Charlotte vẫn đang dẫn trước.

86' New York RB ép sân, Charlotte phòng ngự kín kẽ Phút 86', New York RB vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 64 - 36 và áp đảo về dứt điểm 22 - 3, nhưng Charlotte đang dẫn 0-2. Đội khách chịu sức ép lớn, thể hiện qua số pha cứu thua 1 - 6, song vẫn duy trì lợi thế trong những phút cuối.

90+1' Justin Che nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1, Justin Che nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ. New York RB đang bị Charlotte dẫn 0-2, và nếu giữ tỷ số này, Charlotte tạm đứng #7 với 22 điểm nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

90+3' Adri Mehmeti nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ Phút 90+3', Adri Mehmeti nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Với tỷ số hiện tại 0-2, những phút cuối càng trở nên bất lợi cho đội phải chơi thiếu người.

KT Kết thúc: New York RB 0-2 Charlotte Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 07:36 26/07/2026

Đội hình chính thức New York RB Sơ đồ 4-3-3 Charlotte Sơ đồ 4-3-3 34 Ethan Horvath 3 Jahkeele Marshall-Rutty 2 Justin Che 12 Dylan Nealis 56 Matthew Dos Santos 48 Ronald Donkor 15 Adri Mehmeti 10 Emil Forsberg 7 Cade Cowell 16 Julian Hall 11 Jorge Ruvalcaba 1 Kristijan Kahlina 35 Will Cleary 44 Agyemang Morrison 3 Tim Ream 15 Harry Toffolo 8 Ashley Westwood 17 Luca de la Torre 16 Pep Biel 18 Kerwin Vargas 7 Archie Goodwin 11 Liel Abada Dự bị New York RB 4 Gustav Berggren 5 Omar Valencia 14 Julián Bazán 26 Tim Parker 37 Mohammed Sofo 70 Andy Rojas 77 John McCarthy 80 Nate Worth 91 Mijahir Jiménez Charlotte 4 Andrew Privett 9 Idan Toklomati 13 Brandt Bronico 14 Nathan Byrne 21 Tyler Miller 22 Henry Kessler 25 Tyger Smalls 28 Djibril Diani 37 Rodolfo Aloko Cập nhật đội hình lúc 04:50 26/07/2026

New York RB Thống kê Charlotte 65% Kiểm soát bóng 35% 24 Dứt điểm 3 6 Trúng đích 3 6 Phạt góc 1 14 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Ashley Westwood Charlotte 1 bàn Pep Biel Charlotte 1 bàn Kerwin Vargas Charlotte 1 kiến tạo · điểm 7.22 Liel Abada Charlotte 1 kiến tạo · điểm 6.74 Kristijan Kahlina Charlotte Điểm 8.02 Matthew Dos Santos New York RB Điểm 7.51

Thông tin trận đấu

New York RB sẽ đối đầu Charlotte tại Sports Illustrated Stadium trong khuôn khổ MLS. Trận đấu diễn ra lúc 05h30 ngày 26/07/2026.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng. Charlotte xếp hạng 7 với 22 điểm, trong khi New York RB đứng thứ 8 và cũng có 22 điểm. Khoảng cách về vị trí không đi kèm chênh lệch điểm số, vì vậy cuộc đối đầu này có tính cân bằng rõ rệt.

Phong độ gần đây cân bằng

New York RB bước vào trận đấu với thành tích thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà có khả năng tạo ra những màn trình diễn tích cực, nhưng tính ổn định vẫn là vấn đề cần được cải thiện.

Charlotte có phong độ tương tự khi thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. So với New York RB, đội khách ít thất bại hơn trong cùng khoảng thời gian, đồng thời có nhiều trận hòa hơn. Điều đó cho thấy Charlotte có xu hướng duy trì thế trận chặt chẽ ngay cả khi chưa thể giành chiến thắng.

Vì hai đội đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng trong giai đoạn gần đây, khả năng kiểm soát nhịp độ sẽ đóng vai trò quan trọng. New York RB có lợi thế sân nhà, còn Charlotte sở hữu chuỗi kết quả ổn định hơn đôi chút.

Đối đầu chia đều

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, New York RB thắng 2 trận, hai đội hòa 1 trận và Charlotte thắng 2 trận. Cán cân này phản ánh sự giằng co trong cặp đấu, khi không bên nào tạo được ưu thế rõ ràng về kết quả tổng thể.

Vì thế, những chi tiết trong từng thời điểm của trận đấu có thể quyết định cục diện. Khả năng tận dụng cơ hội, duy trì sự tập trung và xử lý tốt các giai đoạn chuyển trạng thái sẽ là những yếu tố đáng chú ý.

Thế trận được chờ đợi

New York RB nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà để chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên, thành tích gần đây cho thấy đội bóng này cần tránh những khoảng thời gian mất kiểm soát, đặc biệt sau khi không duy trì được lợi thế về thế trận.

Ở phía đối diện, Charlotte có cơ sở để lựa chọn cách chơi thận trọng và chờ thời điểm thích hợp. Với thành tích thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, đội khách cho thấy khả năng hạn chế thất bại. Charlotte cũng có thể hướng tới việc kéo trận đấu vào thế giằng co, nơi sự kiên nhẫn và kỷ luật có thể tạo ra khác biệt.

Không có dữ liệu về đội hình dự kiến hay cầu thủ vắng mặt, vì vậy chưa thể xác định những điều chỉnh nhân sự cụ thể của hai bên. Trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng nằm ở cách mỗi đội cân bằng giữa việc tấn công và bảo vệ cấu trúc phòng ngự.

Nhận định New York RB vs Charlotte

New York RB có lợi thế sân nhà, nhưng Charlotte đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng và sở hữu phong độ gần đây ít thất bại hơn. Trong khi đó, lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất cho thấy hai đội hoàn toàn cân bằng với cùng 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó phân định ưu thế trước giờ bóng lăn. New York RB cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép đủ lớn, còn Charlotte sẽ hướng tới việc duy trì sự ổn định và tận dụng những thời điểm đối thủ sơ hở. Cục diện có thể phụ thuộc vào đội kiểm soát tốt hơn các tình huống then chốt thay vì chỉ dựa vào vị trí trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York RB · 2 thắng 1 hòa Charlotte · 2 thắng Charlotte 6 - 1 New York RB CHA Charlotte 1 - 0 New York RB CHA New York RB 4 - 2 Charlotte NYR Charlotte 1 - 1 New York RB Hòa New York RB 3 - 1 Charlotte NYR

New York RB 5 trận gần nhất B T H T T 16 Trận 6-4-6 T-H-B 26 Ghi (TB 1.6) 35 Thủng lưới Charlotte 5 trận gần nhất H T T B H 16 Trận 6-4-6 T-H-B 26 Ghi (TB 1.6) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B … 6 New York City 16 6 4 6 +5 22 T T H B T 7 Charlotte 16 6 4 6 +1 22 H B T T H 8 New York RB 16 6 4 6 -9 22 T T H T B 9 DC United 16 4 7 5 -4 19 H B H H H …

Tình hình lực lượng New York RB ✚ Matthew Dos Santos (Calf Injury) ✚ Emil Forsberg (Hip Injury) ✚ AJ Marcucci (Cruciate Ligament Tear) ✚ Eric-Maxim Choupo-Moting (Knee Problems) Charlotte ✚ Harry Toffolo (Muscle Injury) ✚ Tim Ream (Called Up To National Team) ✚ Nimfasha Berchimas (Foot Injury)