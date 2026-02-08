New York RB 3-2 Orlando City: New York RB giành chiến thắng New York RB đứng trên Orlando City với khoảng cách 2 điểm, đồng thời bất bại trong 5 lần đối đầu gần nhất trước cuộc chạm trán tại MLS

New York RB 3 - 2 Orlando City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New York RB tiếp đón Orlando City.

12' New York RB chủ động kiểm soát thế trận Phút 12, New York RB đang nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 56 - 44 và dứt điểm 1 - 0. Orlando City chủ yếu phòng ngự, chờ cơ hội từ những tình huống cố định khi đang có 2 quả phạt góc.

23' Mijahir Jiménez đưa New York RB vượt lên Phút 23', Mijahir Jiménez lập công sau đường kiến tạo của Gustav Berggren, đưa New York RB dẫn Orlando City 1-0. Đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số và nắm lợi thế trong trận đấu.

24' New York RB duy trì thế ép sân Sau 24 phút, New York RB đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56 - 44 và dẫn 1-0. Đội chủ nhà cũng tạo sức ép rõ hơn qua số lần dứt điểm 6 - 3, trong khi Orlando City phải lùi sâu chống đỡ.

27' Dylan Nealis nhận thẻ vàng Phút 27, Dylan Nealis nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. New York RB cần thi đấu tỉnh táo hơn để bảo toàn lợi thế trước Orlando City.

37' New York RB sắc bén dù ít bóng hơn Đến phút 37, Orlando City cầm bóng nhỉnh hơn với 55 - 45 nhưng New York RB mới là đội tạo ra sức ép đáng kể hơn, thể hiện qua 7 - 3 cú dứt điểm và 2 - 0 lần trúng đích. Đội chủ nhà đang dẫn bàn và giữ thế chủ động, trong khi Orlando City phải tìm cách cải thiện sức tấn công.

43' Emil Forsberg nhân đôi cách biệt cho New York RB Phút 43', Emil Forsberg lập công sau đường kiến tạo của Cade Cowell, giúp New York RB nhân đôi cách biệt trước Orlando City. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế rõ rệt với tỷ số 2-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Bernardo Goncalves thay Adrián Marín Phút 46', Bernardo Goncalves vào sân thay Adrián Marín, ngay đầu hiệp hai. New York RB đang dẫn 2-0, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng duy trì lợi thế.

46' Tyrese Spicer vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Tyrese Spicer vào sân thay Tiago. New York RB bước vào hiệp hai với lợi thế 2-0 trước Orlando City, và sự điều chỉnh này mở đầu cho những toan tính tiếp theo của trận đấu.

50' New York RB giữ thế chủ động Bước sang phút 50, Orlando City nhỉnh hơn về cầm bóng (47 - 53), song New York RB mới là đội tạo sức ép hiệu quả với dứt điểm 11 - 6 và trúng đích 4 - 0. Dẫn 2-0, New York RB đang kiểm soát thế trận, còn Orlando City vẫn chưa gây đủ sức nặng lên khung thành đối thủ.

52' Orlando City rút ngắn cách biệt nhờ Tyrese Spicer Phút 52, Tyrese Spicer đánh đầu ghi bàn cho Orlando City sau đường kiến tạo của Braian Ojeda, rút ngắn tỷ số còn 2-1. Đội khách đã thắp lại hy vọng sau khi bị New York RB dẫn trước hai bàn.

59' Justin Che nhận thẻ vàng Phút 59, Justin Che nhận thẻ vàng khi New York RB đang dẫn 3-1. Orlando City cầm bóng nhiều hơn, nhưng New York RB vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn.

60' Mijahir Jiménez nới rộng cách biệt Phút 60, Mijahir Jiménez lập công sau đường kiến tạo của Cade Cowell, giúp New York RB nới rộng cách biệt lên 3-1. Nếu giữ tỷ số này, New York RB tạm đứng thứ 9 với 22 điểm, nhưng cục diện vẫn phải chờ.

62' Luis Otávio vào sân phút 62 Phút 62, Luis Otávio được tung vào sân thay Eduard Atuesta.

62' New York RB sắc bén hơn Bước sang phút 62 , Orlando City cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 45 - 55 nhưng New York RB mới là đội tạo sức ép rõ rệt. Đội chủ nhà vượt trội về dứt điểm 14 - 8 và đặc biệt là những cú sút trúng đích 6 - 1 , buộc Orlando City phải chơi phòng ngự nhiều hơn dù đang kiểm soát bóng.

63' Griffin Dorsey rút ngắn cách biệt cho Orlando City Phút 63, Griffin Dorsey lập công sau đường kiến tạo của Tyrese Spicer, giúp Orlando City rút ngắn tỷ số xuống 3-2. New York RB vẫn dẫn trước, nhưng trận đấu đã nóng lên khi Orlando City tiếp tục gây sức ép.

69' Iván Angulo nhận thẻ vàng trong thế trận căng thẳng Phút 69, Iván Angulo nhận thẻ vàng sau một pha bóng khiến trận đấu bị ngắt quãng. New York RB đang dẫn Orlando City 3-2, nên những phút cuối hứa hẹn tiếp tục rất nóng.

70' Mohammed Sofo vào sân ở phút 70 Phút 70, Mohammed Sofo được tung vào sân thay Mijahir Jiménez. Sự điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh New York RB chỉ còn dẫn Orlando City 3-2, hứa hẹn những phút cuối đầy căng thẳng.

72' Zakaria Taifi vào sân ở phút 72 Phút 72, Zakaria Taifi vào sân thay Griffin Dorsey sau khi cú sút chân phải của cầu thủ này bị chặn. New York RB đang dẫn 3-2, nên sự thay đổi này diễn ra trong thời điểm Orlando City gây sức ép mạnh.

74' New York RB sắc bén dù ít cầm bóng Phút 74, Orlando City cầm bóng nhỉnh hơn với 44-56 nhưng New York RB mới là đội tạo sức ép rõ rệt, dẫn 3-2 và vượt trội về dứt điểm 15-11. Thế trận cho thấy Orlando phải thận trọng trước khả năng phản công của đội chủ nhà, khi số cú sút trúng đích là 6-3.

75' New York RB thay người ở phút 75 Phút 75, Tim Parker vào sân thay Dylan Nealis. New York RB thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn Orlando City 3-2, trong bối cảnh trận đấu vẫn rất căng thẳng.

75' Marshall-Rutty vào sân giữa thế trận căng thẳng Phút 75', Jahkeele Marshall-Rutty vào sân thay Matthew Dos Santos. New York RB đang dẫn 3-2, nhưng cách biệt mong manh khiến những phút cuối vẫn hứa hẹn căng thẳng.

85' Nehuén Benedetti vào sân phút 85 Phút 85, Nehuén Benedetti được tung vào sân thay Emil Forsberg. Sự điều chỉnh ở những phút cuối mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho đội bóng.

85' Cameron Harper vào sân ở phút 85 Phút 85', Cameron Harper vào sân thay Cade Cowell. New York RB thay đổi nhân sự trong những phút cuối để bảo toàn lợi thế trước Orlando City.

87' New York RB thay người ở phút 87 Phút 87, Harvey Sarajian vào sân thay Justin Ellis. New York RB có sự điều chỉnh trong những phút cuối, khi đang dẫn Orlando City 3-2.

87' Orlando kiểm soát bóng, New York RB vẫn gây sức ép Bước sang phút 87, Orlando City kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 40 - 60, nhưng thế trận không hoàn toàn một chiều khi hai đội cùng có 16 - 16 pha dứt điểm. New York RB vẫn bảo toàn lợi thế dẫn bàn và nhỉnh hơn ở phạt góc 5 - 3, cho thấy họ vẫn tạo được sức ép trong những phút cuối.

88' Harvey Sarajian nhận thẻ vàng Phút 88, Harvey Sarajian nhận thẻ vàng sau khi vào sân thay Justin Ellis. New York RB vẫn dẫn 3-2, nhưng những phút cuối đang diễn ra đầy căng thẳng.

90+6' Jahkeele Marshall-Rutty nhận thẻ vàng Phút 90+6', Jahkeele Marshall-Rutty nhận thẻ vàng. Những phút cuối trở nên căng thẳng khi New York RB vẫn chỉ dẫn Orlando City 3-2.

KT Kết thúc: New York RB 3-2 Orlando City Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 08:39 02/08/2026

Đội hình chính thức New York RB Sơ đồ 4-3-3 Orlando City Sơ đồ 4-4-2 34 Ethan Horvath 3 Jahkeele Marshall-Rutty 2 Justin Che 12 Dylan Nealis 56 Matthew Dos Santos 48 Ronald Donkor 4 Gustav Berggren 10 Emil Forsberg 7 Cade Cowell 16 Julian Hall 37 Mohammed Sofo 71 Maxime Crépeau 24 Griffin Dorsey 57 Iago Teodoro 6 Robin Jansson 44 Bernardo Goncalves 77 Iván Angulo 5 Luis Otávio 8 Braian Ojeda 11 Tiago 7 Antoine Griezmann 22 Justin Ellis Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

New York RB Thống kê Orlando City 40% Kiểm soát bóng 60% 18 Dứt điểm 19 8 Trúng đích 5 5 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Mijahir Jiménez New York RB 2 bàn Tyrese Spicer Orlando City 1 bàn Emil Forsberg New York RB 1 bàn Griffin Dorsey Orlando City 1 bàn Cade Cowell New York RB 2 kiến tạo · điểm 8.09 Braian Ojeda Orlando City 1 kiến tạo · điểm 8.24

Thông tin trận đấu

New York RB sẽ đối đầu Orlando City tại Sports Illustrated Stadium lúc 06:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là màn so tài đáng chú ý khi hai đội đang đứng liền kề trên bảng xếp hạng, với New York RB xếp hạng 9 và Orlando City đứng hạng 10.

Khoảng cách giữa hai đội hiện là 2 điểm. Vì vậy, kết quả trận đấu có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai đội đang ở nhóm vị trí gần nhau.

New York RB có lợi thế đối đầu

New York RB đang chiếm ưu thế rõ rệt trong 5 lần chạm trán gần nhất. Đội bóng này giành 3 chiến thắng và hòa 2 trận, trong khi Orlando City chưa thắng lần nào trong chuỗi đối đầu đó.

Xu hướng này mang lại cho New York RB nền tảng tâm lý tích cực trước trận đấu. Tuy nhiên, lợi thế đối đầu không thể thay thế phong độ hiện tại, đặc biệt khi đội chủ nhà bước vào cuộc so tài với chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Phong độ hai đội cho thấy thế trận cân bằng

New York RB có thành tích thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng vẫn có khả năng giành điểm, nhưng chưa duy trì được sự ổn định cần thiết để tạo ra khoảng cách an toàn với các đối thủ xung quanh.

Đáng chú ý, New York RB khởi đầu chuỗi phong độ bằng những kết quả tích cực trước khi trải qua 2 thất bại ở 2 trận gần nhất. Điều đó đặt ra yêu cầu về khả năng phản ứng của đội bóng, nhất là khi họ được thi đấu tại Sports Illustrated Stadium.

Trong khi đó, Orlando City thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Thành tích này tốt hơn New York RB về số trận thắng, dù đội khách vẫn chưa tạo được sự ổn định hoàn toàn. Việc vừa có những kết quả tích cực vừa để thua trong cùng giai đoạn khiến màn trình diễn của Orlando City khó đoán định.

Với phong độ gần đây của hai đội, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm quan trọng. New York RB cần chấm dứt đà sa sút ở 2 trận gần nhất, còn Orlando City phải biến sự nhỉnh hơn về số trận thắng thành màn trình diễn hiệu quả trước đối thủ thường gây khó khăn cho họ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng không lớn

New York RB hiện có 22 điểm và đứng hạng 9, còn Orlando City có 20 điểm, xếp hạng 10. Chênh lệch 2 điểm cho thấy đây là cuộc đối đầu tương đối cân bằng về vị trí, đồng thời làm tăng ý nghĩa của từng tình huống trong trận.

New York RB có lợi thế về thứ hạng và lịch sử đối đầu, nhưng Orlando City lại sở hữu số trận thắng nhiều hơn trong 5 trận gần nhất. Hai yếu tố này tạo nên thế giằng co: một bên có sự tự tin từ những lần gặp nhau trước, bên còn lại có cơ sở để hướng đến một màn trình diễn tích cực hơn từ phong độ gần đây.

Điểm nhấn chiến thuật

Thông tin hiện có không nêu sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, trọng tâm chuyên môn trước trận nằm ở cách mỗi bên kiểm soát áp lực và xử lý các thời điểm chuyển trạng thái, thay vì dựa vào một phương án nhân sự cụ thể.

New York RB có thể muốn tận dụng lợi thế sân nhà và sự tự tin từ thành tích đối đầu để chủ động gây sức ép. Dù vậy, 2 thất bại gần nhất cho thấy đội bóng cần tránh để trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát khi không duy trì được sự ổn định.

Orlando City có lý do để nhập cuộc thận trọng nhưng không bị động. Thành tích thắng 2 trong 5 trận gần nhất cho thấy đội khách vẫn có khả năng tạo ra khác biệt. Thách thức lớn nhất của họ là phá vỡ xu hướng không thắng trước New York RB trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Nhận định trận đấu

New York RB bước vào trận đấu với lợi thế về điểm số, sân vận động và thành tích đối đầu. Orlando City lại có phong độ gần đây nhỉnh hơn về số trận thắng, đồng thời chỉ kém đối thủ 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài khó phân định nếu chỉ dựa trên phong độ hiện tại. New York RB cần chứng minh rằng lợi thế đối đầu vẫn có giá trị, trong khi Orlando City đứng trước cơ hội thay đổi xu hướng bất lợi trước đối thủ. Khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu có thể là yếu tố quyết định cục diện.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York RB · 3 thắng 2 hòa Orlando City · 0 thắng Orlando City 1 - 2 New York RB NYR Orlando City 0 - 0 New York RB Hòa New York RB 2 - 2 Orlando City Hòa Orlando City 0 - 1 New York RB NYR New York RB 1 - 0 Orlando City NYR

New York RB 5 trận gần nhất B B T H T 17 Trận 6-4-7 T-H-B 26 Ghi (TB 1.5) 37 Thủng lưới Orlando City 5 trận gần nhất T T B H T 17 Trận 6-2-9 T-H-B 28 Ghi (TB 1.6) 44 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 16 9 2 5 +7 29 B T B H T … 8 DC United 17 5 7 5 -3 22 B H H H T 9 New York RB 17 6 4 7 -11 22 T H T B B 10 Orlando City 17 6 2 9 -16 20 T H B T T 11 Columbus Crew 17 5 4 8 -2 19 B H T B T …

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