Văn hóa - Giải trí Ngả mũ trước tài năng của HLV Kim Sang Sik Lịch sử gọi tên HLV Kim Sang Sik khi cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Sự ngọt ngào đến từ tài năng, sự khẳng khái, tự tin của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Duyên nợ là một trong những yếu tố tạo nên vẻ đẹp của bóng đá. Từ duyên nợ đến kỵ giơ là khoảng cách vô hình, ở đó, một đội bóng có thể thua ngay cả trước khi trái bóng lăn hoặc luôn có những kết quả tốt.

HLV Kim Sang Sik tạo dấu ấn mạnh mẽ cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Thật khó để lý giải một cách chính xác nhưng những người hâm mộ bóng đá luôn chờ đợi để rồi thăng hoa hoặc buồn bã với những kết quả. Họ mong ngóng, đẩy lên cao trào các cuộc đối đầu này.

Trên thế giới, chúng ta nhắc về các trận derby như một trong những sự chờ đợi bậc nhất. Derby có thể đến từ hai đội bóng cùng thành phố như Manchester United vs Manchester City hay đến từ một vùng như Liverpool vs Everton (vùng Merseyside) hoặc là các trận kinh điển của một khu vực như Argentina vs Brazil.

Ở đó, người hâm mộ sẽ đắm chìm không chỉ diễn biến chuyên môn trên sân mà còn cả các tình huống va chạm nảy lửa ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

Thế nhưng, xét nhiều bình diện, yếu tố chuyên môn vẫn đặt lên hàng đầu. Thắng trong những trận cầu kịch tính, có tính ganh đua cao bao giờ cũng mang đến cảm xúc sung sướng đến tột độ.

Trở lại với câu chuyện bóng đá khu vực, bấy lâu nay, nhắc đến Đông Nam Á, nhiều người nghĩ ngay về Thái Lan. Đó là đội bóng hàng đầu khu vực, dễ dàng xưng bá xưng hùng.

Có một thời gian dài, bóng đá Việt Nam lép vế hoàn toàn so với đối thủ đến từ xứ sở Chùa Vàng. Thậm chí, nhiều cầu thủ còn “cóng” ngay cả khi bóng chưa lăn. Việt Nam có thể thắng mọi đối thủ ở khu vực nhưng khi đối đầu với Thái Lan thì đều bị cái dớp tâm lý. Bởi vậy, câu chuyện tâm lý luôn là đề tài muôn thuở mỗi khi chúng ta chạm trán đối thủ này.

Ông hai lần lên ngôi vô địch cấp độ khu vực chỉ trong vòng 7 tháng. Ảnh: VFF

Còn đối với Indonesia, duyên nợ còn đến từ các trận đấu trên sân đội bóng này. Lật lại lịch sử để thấy rằng, đá trên các sân bóng của Indonesia chưa bao giờ dễ dàng với bóng đá Việt Nam.

Năm 2011, U23 Việt Nam gục ngã trước Myanmar ở bán kết SEA Games dù được đánh giá cao hơn đối thủ. Hai năm sau, U19 Việt Nam của lứa Công Phượng khuấy đảo cả châu Á lại thua U19 Indonesia trên loạt luân lưu tại chung kết giải Đông Nam Á. Gần nhất năm 2022, U16 Việt Nam bị loại sau trận thua 0-2 ở giải U16 Đông Nam Á.

Chưa hết, đội tuyển quốc gia còn thua ở trận đấu gần nhất thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Một chuỗi kết quả kéo dài đó mang đến cảm giác lo lắng.

Thế nhưng, bóng đá Việt Nam đã có một bậc thầy về tâm lý chiến. Không ai khác là HLV Kim Sang Sik. Chỉ trong vòng 7 tháng, ông đã làm một điều không tưởng. Đó là thắng Thái Lan và Indonesia ngay trên thánh địa đối phương để lên ngôi vô địch.

Cách ông tự tin mới thấy, đó không hề may mắn. Trước các trận đấu, ông tuyên bố sẽ vô địch và vô địch thật. Tại Rajamangala với sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi, cùng sự cuồng nhiệt đến nghẹt thở, đội tuyển Việt Nam oai phong đánh bại Thái Lan 3-2 để vô địch AFF Cup 2024. Trước đó, Việt Nam cũng hạ đối thủ 2-1 ở lượt đi trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu hai đội chưa bao giờ mang đến kết quả mỹ mãn cho Việt Nam như tại kỳ AFF Cup vừa qua. Ở cấp độ U23, trước hơn 7 vạn khán giả Indonesia tại Gelora Bung Karno, HLV Kim Sang Sik là thuyền trưởng để mang về chức vô địch thuyết phục với thắng lợi 1-0.

Hai lần lên ngôi với sự hào sảng, thuyết phục cho thấy giá trị của tài năng. Ông luôn biết cách khuất phục mọi đối thủ cho dù thi đấu trên thánh địa của họ.

Cả Đông Nam Á chưa từng có một HLV nào vừa vô địch AFF Cup vừa lên ngôi U23 như HLV Kim Sang Sik. Tài năng, sự tự tin giúp ông dần chinh phục NHM khó tính nhất của bóng đá nước nhà.

Chúng ta đang men say chiến thắng, hòa khúc ca tưng bừng với những chiến công liên tiếp ở cấp độ khu vực. Hãy ngả mũ để dành sự thán phục đến HLV Kim Sang Sik.

Nhưng, cũng cần thực tế rằng, thước đo chính xác cho sự phát triển của một nền bóng đá không phải là danh hiệu ở khu vực. Bóng đá Việt Nam cần vươn xa hơn mà đích đến phải là sân chơi châu lục và mục tiêu sau cùng là World Cup. Hy vọng, đây sẽ là cú hích cho sự bứt phá trong tương lai với một nhà cầm quân đầy bản lĩnh, có chuyên môn tốt như HLV Kim Sang Sik.