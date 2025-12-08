Pháp luật Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị đánh nhau Chiều 12/8, Trung tá Nguyễn Văn Tỉnh, Trưởng Công an xã Cát Tiên 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, công an địa phương đã ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập chuẩn bị đánh nhau, gây mất trật tự công cộng.

Nhóm thanh, thiếu niên tại trụ sở Công an xã Cát Tiên 2

Do có mâu thuẫn từ trước, ngày 11/8/2025, nhóm thanh, thiếu niên tại các thôn Phước Trung, Cát Lâm 1, Cát An 1, Cát Điền, Sơn Hải thuộc xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng và Thôn 2, xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai đã lên mạng xã hội hẹn gặp nhau tại khu vực cầu Vĩnh Ninh (xã Cát Tiên 2) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi 2 nhóm vừa gặp nhau thì lực lượng Công an xã Cát Tiên 2 đã có mặt kịp thời để ngăn chặn vụ việc, tránh xảy ra tình huống phức tạp.

Sau đó, lực lượng công an đã đưa các thanh, thiếu niên cùng phương tiện về trụ sở để làm việc. Tại đây, Công an xã Cát Tiên 2 đã mời gia đình giám sát và tiến hành giáo dục, răn đe, yêu cầu các thanh, thiếu niên cam kết không tái phạm. Đồng thời, công an xã cũng đã phối hợp với gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương để quản lý, theo dõi, không để phát sinh hành vi vi phạm pháp luật tương tự trong thời gian tới.