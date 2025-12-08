Tin mới

    Pháp luật

    Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị đánh nhau

    Hoàng Sa 12/08/2025 15:36

    Chiều 12/8, Trung tá Nguyễn Văn Tỉnh, Trưởng Công an xã Cát Tiên 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, công an địa phương đã ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập chuẩn bị đánh nhau, gây mất trật tự công cộng.

    z6899190882614_20cd8e09cd1bfa3be032a2921b4d4ed6(1).jpg
    Nhóm thanh, thiếu niên tại trụ sở Công an xã Cát Tiên 2

    Do có mâu thuẫn từ trước, ngày 11/8/2025, nhóm thanh, thiếu niên tại các thôn Phước Trung, Cát Lâm 1, Cát An 1, Cát Điền, Sơn Hải thuộc xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng và Thôn 2, xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai đã lên mạng xã hội hẹn gặp nhau tại khu vực cầu Vĩnh Ninh (xã Cát Tiên 2) để giải quyết mâu thuẫn.

    Khi 2 nhóm vừa gặp nhau thì lực lượng Công an xã Cát Tiên 2 đã có mặt kịp thời để ngăn chặn vụ việc, tránh xảy ra tình huống phức tạp.

    Sau đó, lực lượng công an đã đưa các thanh, thiếu niên cùng phương tiện về trụ sở để làm việc. Tại đây, Công an xã Cát Tiên 2 đã mời gia đình giám sát và tiến hành giáo dục, răn đe, yêu cầu các thanh, thiếu niên cam kết không tái phạm. Đồng thời, công an xã cũng đã phối hợp với gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương để quản lý, theo dõi, không để phát sinh hành vi vi phạm pháp luật tương tự trong thời gian tới.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Pháp luật
          Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị đánh nhau
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO