Thời sự Lâm Đồng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 23/7, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại các phường phía Đông Nam tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu , Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh; ông Lý Khầu Nghĩa, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh kiêm Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Bình Thuận thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Từ Thị Đinh, phường Hàm Thắng

Tham gia đoàn có ông Lý Khầu Nghĩa, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh kiêm Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Bình Thuận.

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Từ Thị Đinh (phường Hàm Thắng), Mẹ Trần Thị Chiếu và Mẹ Lương Thị Con (phường Bình Thuận).

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Con, phường Bình Thuận

Tại các nơi đến thăm, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống hạnh phúc bên con cháu.

Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chiếu, phường Bình Thuận

Được biết, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng và các công đoàn bộ phận cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 52 gia đình chính sách, thương binh và người có công trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 72 triệu đồng.

Bà Võ Thị Minh Thảo - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà tri ân gia đình ông Nguyễn Văn Tân, phường Xuân Trường - Đà Lạt

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh còn thăm, động viên 39 gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động đang công tác tại đơn vị và cán bộ NHCSXH đã nghỉ hưu là thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ hoặc có thân nhân là thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, với tổng số tiền 39 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiến Hà, Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh thăm, tặng quà tri ân gia đình bà Nguyễn Thị Mai, thân nhân liệt sỹ tại phường Nam Gia Nghĩa

Ông Vũ Anh Đức, Phó GĐ chi nhánh NHCSXH tỉnh thăm, tặng quà tri ân gia đình thương binh Nguyễn Đức Trung, xã Đinh Văn Lâm Hà

Bà Trần Thị Ngọc Minh, Giám đốc PGD NHCSXH Hàm Thuận Nam thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, xã Hàm Kiệm

Hoạt động tri ân được chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng duy trì hằng năm, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện trách nhiệm và tình cảm của đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng chính sách đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.