Kinh tế Ngành tài chính quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "2 con số" Chiều 17/7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị tại trụ sở Bộ Tài chính (Ảnh: Đức Thanh)

Hội nghị do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính đồng chủ trì. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính cùng các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Tài chính tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ngành tài chính đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp điều hành đồng bộ, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Sở Tài chính tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP cả nước ước tăng 8,18%, mức cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2011; CPI bình quân tăng 4,38%, vẫn trong phạm vi mục tiêu kiểm soát.

Bà Trần Thị Tuyết Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) phát biểu tham luận (Ảnh: Đức Thanh)

Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 1.568,2 ngàn tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa chiếm trên 86% tổng thu. Chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp bách.

Đối với đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 1.004,6 ngàn tỷ đồng. Đến hết ngày 30/6, cả nước đã giải ngân 356,9 ngàn tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm trước cả về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ giải ngân.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, yêu cầu tăng trưởng cao đặt ra áp lực lớn đối với công tác điều hành tài chính, ngân sách và đầu tư.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Võ Ngọc Hiệp cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và đầu tư công trên địa bàn tỉnh



Trên cơ sở đó, Lâm Đồng kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn tăng tốc để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, ngành tài chính cần phát huy vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, chủ động tạo dư địa cho tăng trưởng và khơi thông các nguồn lực phát triển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa lớn; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Cùng với đó, ngành cần đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thu, chi ngân sách, quản lý thuế, hải quan và tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản trị.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn đặc biệt nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ không chỉ là nhiệm vụ của riêng một ngành hay một địa phương mà đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó ngành tài chính giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc điều hành chính sách tài khóa, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động dự báo, kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.