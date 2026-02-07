Ngành tuyên giáo và dân vận đẩy mạnh chuyển đổi số, nắm chắc dư luận xã hội
Chiều 2/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc.
Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Huy Thành cùng các đại biểu dự hội nghị.
6 tháng đầu năm, ngành tuyên giáo và dân vận đã chủ động tham mưu triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tổ chức hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương.
Ngành tăng cường công tác định hướng thông tin báo chí, đặc biệt là việc xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị quan trọng tạo nền tảng cho nhiệm kỳ mới. Tính đến ngày 30/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã hoàn thành 13 đề án và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 8 văn bản chỉ đạo quan trọng.
Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tập trung tham mưu ban hành 37 đề án trên các lĩnh vực nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng cũng như giải quyết các vấn đề cấp bách tại địa phương, đơn vị.
Công tác chỉ đạo, định hướng trên các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận bám sát thực tiễn, có nhiều đổi mới sáng tạo. Toàn ngành đã tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương ban hành 3.468 văn bản về các lĩnh vực công tác tuyên giáo, dân vận nhằm củng cố nền tảng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội và thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và công tác dân vận gắn với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Ngành đã tập trung nguồn lực nâng cấp toàn diện hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt yêu cầu xử lý công việc chuyên môn với cường độ cao.
“Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận” đã đăng tải gần 16.000 nội dung thông tin từ hơn 300 nguồn tin chính thống, đăng tải 2.075 bài viết và tài liệu có liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đến hết tháng 6/2026, đã có hơn 38 triệu lượt tương tác, trong đó có hơn 18.800 lượt hỏi đáp AI trên các nền tảng số của "Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận".
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành tuyên giáo và dân vận đạt được trong 6 tháng đầu năm.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội.
Ngành tuyên giáo và dân vận đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò "đi trước, mở đường", góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, nhất là việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng ngành tuyên giáo và dân vận đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.