Y tế - Sức khỏe Ngành Y tế chủ động không để bùng phát hoặc phát sinh mới các ổ dịch Chiều 15/7, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Sở Y tế Lâm Đồng

Hội nghị được truyền trực tuyến đến các điểm cầu của Sở Y tế Bình Thuận (cũ) và Đắk Nông (cũ).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (cũ) tình hình các bệnh có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, bệnh sởi ghi nhận 1.527 trường hợp mắc sởi, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; bệnh tay chân miệng ghi nhận 523 ca (tăng 113 ca); ghi nhận 1 trường hợp mắc viêm màng não do não mô cầu...

Tại Bình Thuận (cũ) ghi nhận 861 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2024), 1 ca tử vong, tỷ lệ ca nặng chiếm 3,5% tổng ca mắc, 87 ổ dịch đã xử lý. Bệnh tay chân miệng ghi nhận 754 trường hợp mắc (tăng 77,6% so với cùng kỳ năm 2024), không có trường hợp tử vong. Bệnh dại có 5 ca tử vong dại. Bệnh não mô cầu có 1 ca dương tính.

Tại Đắk Nông (cũ) ghi nhận 1.850 trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm, không có trường hợp tử vong, với 18 loại bệnh truyền nhiễm được ghi nhận. Các bệnh được ghi nhận nhiều gồm: Sởi 622 ca; sốt xuất huyết 324 ca; tiêu chảy 253 ca; 225 ca covid-19; thủy đậu 130 ca; tay chân miệng 129 ca; lao phổi 106 ca…

Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Để phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở y tế theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; chủ động phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay tại các cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế.

Các cơ sở triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát hoặc phát sinh mới các ổ dịch, nhất là các bệnh truyền nhiễm có số mắc, tử vong cao (dại, cúm A (H5N1), sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà, bạch hầu…).

Các cơ sở phối hợp chặt chẽ với các Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thường xuyên phân tích tình hình và đánh giá nguy cơ xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm, kịp thời tham mưu Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Toàn ngành Y tế chủ động, phối hợp với cơ quan truyền thông cung cấp, cập nhật thông tin về tỉnh hình dịch bệnh; khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi để bảo vệ sức khỏe; xây dựng các tài liệu, sản phẩm, thông điệp truyền thông về phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng bệnh phù hợp với phong tục, tập quán, ngôn ngữ địa phương...

Ngành Y tế Lâm Đồng cũng thành lập các đoàn kiểm tra giám sát và cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra, giám sát hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại các xã, phường, đặc khu và những nơi có ca bệnh tăng cao; bảo đảm thuốc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong trường hợp số ca bệnh tăng cao...