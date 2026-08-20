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    Ngày 20/08/2026, cảnh báo lũ sông Đồng Nai tại Tà Lài vượt báo động 1, cấp độ rủi ro thiên tai 1

    Đại Ngàn20/08/2026 19:49

    Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài lúc 19h ngày 20/08/2026 đạt 112,02m, cao hơn báo động 1 0,02m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt tại lưu vực này.

    Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang lên. Lúc 19h ngày 20/08/2026, mực nước đo được là 112,02m, cao hơn báo động 1 0,02m.

    Trong 24 giờ tới, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động trên mức báo động 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.

    Tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai

    Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai

    Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; đồng thời có thể xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai.

    Lũ trên sông có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

    Khuyến cáo

    • Chủ động đề phòng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị trên lưu vực sông Đồng Nai.
    • Lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, trung du.
    • Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp cần đề phòng tác động của lũ trên sông.

    Tin phát lúc 19h30 ngày 20/08/2026.

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      Nên biết
      Ngày 20/08/2026, cảnh báo lũ sông Đồng Nai tại Tà Lài vượt báo động 1, cấp độ rủi ro thiên tai 1
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