Đời sống Ngày 25/7 khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa Sáng 16/7, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Lễ khánh thành công trình Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp: Bảo tàng - Thư viện - Công viên.

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp tập trung rà soát tiến độ các phần việc, phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả.

Theo kế hoạch, lễ khánh thành sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 25/7 tại Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa, phường Bắc Gia Nghĩa.

Sự kiện nhằm chào mừng việc hoàn thành công trình trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong năm 2026; đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi phục vụ Nhân dân.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 Hà Sỹ Sơn báo cáo tại cuộc họp

Chương trình lễ khánh thành sẽ gồm các nội dung: chương trình nghệ thuật chào mừng, báo cáo quá trình triển khai dự án, phát biểu của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và nghi thức cắt băng khánh thành; chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Đại diện các sở, ngành tham dự cuộc họp

Theo kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện toàn bộ công tác chuẩn bị, từ khánh tiết, hậu cần, đón tiếp đại biểu, truyền thông đến các điều kiện phục vụ nghi thức khánh thành.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện công trình và hồ sơ theo quy định trước khi tổ chức buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ cụ thể theo chức năng. Trong đó, Công an tỉnh chủ trì bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp bảo đảm an toàn, kiểm soát phương tiện bay không người lái. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật, thực hiện công tác truyền thông. Sở Y tế bố trí lực lượng y tế thường trực.

UBND các phường Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa và Đông Gia Nghĩa tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, hướng dẫn phương tiện và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Nhân dân tham dự sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, Lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp: Bảo tàng - Thư viện - Công viên là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu việc đưa vào sử dụng một công trình trọng điểm của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung được giao; tăng cường phối hợp chặt chẽ để bảo đảm chương trình được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu và Nhân dân.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm công trình đủ điều kiện phục vụ lễ khánh thành đúng tiến độ.