Đời sống Ngày hè vui của trẻ mầm non Những ngày này, nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhận trẻ trong dịp hè theo nhu cầu phụ huynh. Không dạy trước chương trình, hoạt động hè tập trung chăm sóc, vui chơi, rèn kỹ năng, giúp trẻ sẵn sàng cho năm học mới.

Trẻ ở Trường Mầm non 9 được vui chơi ngoài trời để tăng cường vận động

Rèn kỹ năng từ những ngày hè

Từ giữa tháng 6, sân Trường Mầm non 9 (phường Lâm Viên - Đà Lạt) lại rộn ràng tiếng cười trẻ nhỏ. Sau ít ngày nghỉ hè, nhiều em vui mừng gặp lại cô giáo, bạn bè; một số em lần đầu đến lớp vẫn còn bỡ ngỡ, nép sau vòng tay cha mẹ.

Theo cô giáo Phạm Thị Hòa, giáo viên phụ trách lớp lá 4, hoạt động hè tại trường không đặt nặng kiến thức mà chủ yếu giúp trẻ hình thành nền nếp sinh hoạt và các kỹ năng phù hợp lứa tuổi. Các em được làm quen với thơ, truyện, chữ cái thông qua trò chơi, hoạt động trải nghiệm; đồng thời rèn luyện kỹ năng tự phục vụ như: ăn uống, vệ sinh cá nhân, chào hỏi, giao tiếp với bạn bè. “Những trẻ tham gia hè thường thích nghi nhanh hơn khi bước vào năm học mới. Các em quen với môi trường lớp học, cô giáo và nền nếp sinh hoạt nên việc tiếp cận chương trình chính khóa cũng thuận lợi hơn”, cô Hòa cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non 9 cho biết, nhà trường hiện tiếp nhận hơn 220 trẻ ở các độ tuổi theo nhu cầu đăng ký tự nguyện của phụ huynh. Trong thời gian từ ngày 15/6 - 15/8, nhà trường bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi và giáo dục kỹ năng cho trẻ theo đúng quy định.

Trẻ được vui chơi, sinh hoạt ngoài trời với các trò chơi hấp dẫn

Theo kế hoạch hoạt động hè, trẻ được tham gia thể dục nhịp điệu, các hoạt động tạo hình, trải nghiệm, năng khiếu phù hợp với lứa tuổi. Nhà trường đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, thói quen sinh hoạt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian tham gia các hoạt động hè. “Nhà trường tuyệt đối không dạy trước chương trình. Mục tiêu chính là giúp trẻ có một mùa hè vui tươi, an toàn, đồng thời hình thành các kỹ năng cần thiết trước khi bước vào năm học mới”, bà Phương nhấn mạnh.

Đồng hành cùng phụ huynh

Không riêng Trường Mầm non 9, nhiều cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức nhận trẻ trong dịp hè.

Chị Nguyễn Thị Hân, phụ huynh có con đang theo học tại Trường Mầm non Hoa Bưởi (phường Bắc Gia Nghĩa) chia sẻ, vợ chồng chị đều đi làm nên mỗi khi con nghỉ hè thường gặp nhiều khó khăn trong việc trông nom. “Ông bà ở xa nên nhiều hôm phải đưa con theo đến nơi làm việc. Từ khi trường nhận trẻ hè, gia đình yên tâm hơn rất nhiều. Cháu được vui chơi với bạn bè, có nền nếp sinh hoạt tốt hơn thay vì ở nhà xem điện thoại hay tivi”, chị Hân nói.

Thực tế cho thấy, hoạt động nhận trẻ hè không chỉ đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh mà còn góp phần bảo đảm môi trường sinh hoạt an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè. Các trường đều xây dựng kế hoạch cụ thể, công khai nội dung hoạt động, tổ chức cho phụ huynh đăng ký trên tinh thần tự nguyện và thỏa thuận.

Giáo viên Trường Mầm non 9 (phường Lâm Viên - Đà Lạt) hướng dẫn trẻ kỹ năng gấp chăn mền

Để bảo đảm chất lượng chăm sóc, các trường bố trí đội ngũ giáo viên theo hình thức luân phiên, vừa đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, vừa bảo đảm chế độ nghỉ hè của giáo viên. Nội dung hoạt động cũng được xây dựng phù hợp với từng độ tuổi. Trẻ nhà trẻ và lớp mầm tập trung làm quen môi trường, rèn kỹ năng sinh hoạt; trẻ lớp chồi tăng cường các hoạt động vận động, trải nghiệm; trẻ lớp lá được chú trọng phát triển tính tự lập, kỹ năng giao tiếp và sự tự tin trước khi bước vào bậc tiểu học.

Theo định hướng của ngành giáo dục, các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn trường học, an toàn thực phẩm và phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ. Với sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường và sự đồng hành của phụ huynh, các lớp học hè giúp trẻ vừa vui chơi, vừa rèn kỹ năng, sẵn sàng bước vào năm học mới với tâm thế tự tin, hứng khởi.