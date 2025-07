Ngày không Messi

6h ngày 27/7, Inter Miami tiếp đón Cincinnati trong khuôn khổ vòng 25 giải nhà nghề Mỹ khu vực Miền Đông (MLS) mà không có sự phục vụ của Messi. Đó là lý do Inter Miami không trả được món nợ với đội bóng mà họ bị đánh bại cách đây 2 tuần, nhưng may mắn cho Miami là họ không để bị đánh bại thêm lần nữa.

Cincinnati đang là đội bóng dẫn đầu bảng MLS. Họ chơi tốt khi thắng 4 trong 5 trận gần đây. Trong khi đó, Inter Miami cách đây một tuần đã để thua chính Cincinnati với tỉ số 0-3. Trận tái đấu này Inter Miami có lợi thế sân nhà, nơi họ đã thắng 4 trong 5 trận gần đây. Nhưng thiệt hại lớn nhất của đội bóng này là siêu sao Lionel Messi phải ngồi trên khán đài vì bị treo giò bởi lý do ‏“‏lảng xẹt”.

Đang dẫn đầu bảng xếp hạng nên Cincinnati cũng không ngại đối thủ nào. Kể cả khi phải làm khách Cincinnati cũng rất tự tin vì họ đã thắng 4 trong 5 chuyến hành quân xa nhà gần nhất. Không chỉ có lợi thế về mặt điểm số, thứ hạng, Cincinnati cũng được đánh giá cao hơn so với Inter Miami nhờ thành tích đối đầu. Trong 5 trận gần nhất gặp đội nhau nhau, Cincinnati đã thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1, một thành tích không nhiều đội bóng làm được trước Inter Miami. Cincinnati đang hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp, sau khi đánh bại Inter Miami và Real Salt Lake. Chuỗi phong độ ấn tượng này đã giúp họ vươn lên dẫn đầu cả bảng xếp hạng miền Đông lẫn bảng xếp hạng tổng, với 48 điểm sau 24 trận. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Cincinnati đã thực sự bị đe dọa bởi Inter Miami sau trận đấu này dù trận đấu kết thúc với tỉ số hòa.

Về phía Inter Miami, Messi và các đồng đội mới thất bại nặng nề trước Cincinnati cách đây hai tuần. Bàn mở tỉ số của Gerardo Valenzuela cùng cú đúp trong hiệp 2 của Evander đã giúp Cincinnati đánh bại Inter Miami với tỉ số 3-0, qua đó, chấm dứt chuỗi 6 trận bất bại của Miami tại giải đấu. Tuy nhiên, ngay sau đó Miami đã trở lại mạch thắng ngay lập tức khi đánh bại New York Red Bulls với tỉ số 5-1 ở trận đấu tiếp theo. Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng rực rỡ bằng cú đúp thứ sáu chỉ sau bảy lần ra sân tại MLS. Trước trận đấu này, Inter Miami mới chỉ thi đấu 21 trận tại MLS, so với 4 đội xếp trên tại bảng xếp hạng miền Đông, Messi và các đồng đội họ vẫn còn 3 trận chưa đấu. Ở vị trí thứ năm với 41 điểm, kém đội đầu bảng 7 điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Javier Mascherano giờ đây đang đặt mục tiêu thiết lập thêm một chuỗi chiến thắng mới, tận dụng tối đa số trận còn lại để chiếm đỉnh bảng xếp hạng mùa bóng này. Dù chỉ thắng Cincinnati một trong tám lần đối đầu gần nhất, nhưng chiến thắng duy nhất đó của Miami trước đối thủ lại diễn ra trên sân nhà. Do đó dù thiếu vắng Messi trong trận đấu này, Inter Miami mong rằng cái duyên sân nhà sẽ giúp cho họ kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra khi trận đấu kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng.

Những ai theo dõi trận đấu này, càng thấy vai trò cực kỳ quan trọng của Lionel Messi. Và trong một ngày không có Messi, Inter Miami chỉ còn là một cái tên trong một thể xác không hồn.