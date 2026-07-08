Nghệ An kích hoạt quỹ đất 860ha mở đường cho siêu đô thị sinh thái ven sông Lam Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất đưa hơn 857ha đất tại phường Trường Vinh và Vinh Lộc vào danh mục đấu thầu. Dự án được kỳ vọng định hình không gian đô thị nghỉ dưỡng hiện đại phía Nam tỉnh Nghệ An.

Trong nỗ lực mở rộng không gian đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới, tỉnh Nghệ An vừa chính thức thống nhất chủ trương đưa quỹ đất quy mô lớn tại khu vực phía Nam vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Động thái này mở đường cho việc hình thành Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh, một siêu dự án được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo hạ tầng ven sông Lam.

Quy hoạch quỹ đất gần 860ha tại khu vực ven sông

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất đưa khu đất có tổng diện tích 857,47ha vào danh mục thực hiện đấu thầu. Toàn bộ quỹ đất này nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính là phường Trường Vinh và phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An. Đây là khu vực có địa thế đặc biệt quan trọng, đóng vai trò cửa ngõ kết nối không gian phát triển phía Nam của tỉnh.

Song song với đó, cơ quan chức năng cũng thống nhất điều chỉnh danh mục khu đất thực hiện đấu thầu đối với Dự án Khu đô thị ven hồ điều hòa 2, cũng tọa lạc tại địa bàn hai phường nêu trên. Việc tập trung quỹ đất lớn cho thấy chiến lược phát triển đô thị bài bản, ưu tiên khai thác các giá trị cảnh quan tự nhiên sẵn có của địa phương.

Cơ sở pháp lý và định hướng phát triển đô thị

Theo hồ sơ quy hoạch, khu đất này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở và đặc biệt là quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt trước đó. Việc đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đảm bảo tính nhất quán về pháp lý, giúp nhà đầu tư tương lai có lộ trình triển khai rõ ràng.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng/ Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Khu vực nghiên cứu sở hữu lợi thế lớn khi nằm dọc theo sông Lam, tạo điều kiện lý tưởng để phát triển các loại hình bất động sản sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp. Đây cũng là khu vực đang nhận được sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông kết nối, tạo sức hút lớn cho thị trường bất động sản khu vực miền Trung.

Đề xuất siêu dự án của Sun Group

Trước đó, Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đã chủ động gửi văn bản đề nghị bổ sung khu đất này vào danh mục đấu thầu. Theo đề xuất nghiên cứu từ phía doanh nghiệp, dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh dự kiến có quy mô khoảng 776ha.

Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh được nghiên cứu trên quy mô khoảng 776ha. Ảnh minh họa

Ranh giới nghiên cứu của dự án được xác định cụ thể: phía Bắc giáp phường Vinh Lộc; phía Đông và phía Nam giáp sông Lam; phía Tây tiếp giáp khu dân cư hiện hữu của phường Trường Vinh. Với ba mặt giáp nước và quỹ đất sạch dồi dào, dự án hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một khu đô thị kiểu mẫu, kết hợp hài hòa giữa không gian sống hiện đại và thiên nhiên.

Tầm nhìn phát triển tại "Việt Nam thu nhỏ"

Nghệ An thường được ví như một "Việt Nam thu nhỏ" nhờ địa hình đa dạng từ biển đảo, đồng bằng đến miền núi. Việc kích hoạt quỹ đất 860ha không chỉ nhằm mục đích phát triển nhà ở mà còn là chiến lược khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai ven sông, tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Dù việc đưa vào danh mục đấu thầu là bước đi khởi đầu, nhưng đây là tín hiệu quan trọng cho thấy sự quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc thu hút các nhà đầu tư lớn, có năng lực thực sự. Khi đi vào triển khai, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản, đồng thời nâng tầm vị thế đô thị của tỉnh Nghệ An trên bản đồ du lịch và nghỉ dưỡng quốc gia.

Cảnh báo: Thông tin dự án có thể thay đổi tùy theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết và kết quả đấu thầu chính thức. Nhà đầu tư và người dân cần theo dõi các văn bản pháp lý từ cơ quan chức năng để có thông tin chính xác nhất.