Nghệ thuật đi bộ của Messi tại World Cup 2026: Khi bộ não thay thế đôi chân ở tuổi 39 Ghi 7 bàn sau 4 trận dù di chuyển ít nhất đội, Lionel Messi chứng minh đẳng cấp thiên tài tại World Cup 2026 nhờ khả năng đọc trận đấu và bùng nổ đúng thời điểm.

Tại World Cup 2026, Lionel Messi đang tạo nên một nghịch lý thú vị thách thức mọi quy chuẩn về thể lực trong bóng đá hiện đại. Ở tuổi 39, khi hầu hết các đồng nghiệp đã giải nghệ hoặc lùi về giải đấu ít cạnh tranh hơn, siêu sao người Argentina vẫn đang thống trị sân chơi lớn nhất hành tinh theo một cách rất riêng: đi bộ để chiến thắng.

Số liệu từ FIFA chỉ ra một sự thật ngỡ ngàng: Messi thường xuyên là cầu thủ di chuyển ít nhất trên sân. Trong trận mở màn gặp Algeria, anh chỉ chạy 6,81 km trong 80 phút. Ở cuộc đối đầu với Áo, con số này là 7,9 km. Ngay cả khi vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Jordan, anh cũng chỉ di chuyển vỏn vẹn 2,52 km trong nửa giờ thi đấu.

Messi đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở World Cup 2026 với 7 bàn sau 4 trận đã đấu.

Chiến thuật "vẽ bản đồ" và tư duy của một thiên tài

Đừng để những bước chân chậm rãi đánh lừa. Với Messi, đi bộ không phải là nghỉ ngơi, mà là một quá trình thu thập dữ liệu cường độ cao. Dữ liệu từ World Cup 2022 từng cho thấy hơn 60% thời gian thi đấu của anh là di chuyển dưới vận tốc 7 km/h. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, đôi mắt của Messi không ngừng hoạt động.

Như HLV Pep Guardiola từng phân tích, Messi dành những phút đầu trận để "vẽ bản đồ" hàng thủ đối phương. Anh quan sát vị trí của các hậu vệ, ghi nhớ các kẽ hở giữa các tuyến và tính toán xem đâu là điểm yếu nhất để khai thác. Khi đối phương bắt đầu lơ là vì tưởng anh đã đứng ngoài cuộc chơi, đó cũng là lúc Messi chuẩn bị tung ra đòn trừng phạt.

Thống kê về quãng đường di chuyển của Messi sau 4 trận đấu ở World Cup 2026.

Sự tương phản kỳ lạ giữa nỗ lực và hiệu quả

Sự khác biệt về phong cách chơi bóng của Messi càng trở nên rõ nét khi đặt cạnh các đồng đội trẻ khỏe tại Argentina. Trong trận thắng Cape Verde tại vòng 1/8 kéo dài 120 phút, Messi chỉ đạt quãng đường 10,36 km. Con số này thấp hơn đáng kể so với những "máy chạy" ở tuyến giữa như Enzo Fernandez hay Alexis Mac Allister.

Tuy nhiên, trong khi các đồng đội miệt mài bao sân để giành quyền kiểm soát, Messi lại là người chuyển hóa những nỗ lực đó thành bàn thắng. Với 7 pha lập công sau 4 trận, anh không chỉ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mà còn khẳng định một triết lý: Trong bóng đá đỉnh cao, việc hiểu trận đấu quan trọng hơn việc chạy bao nhiêu kilomet.

Quãng đường di chuyển của Messi ở trận gần nhất trước Cape Verde ít hơn nhiều so với các đồng đội ở Argentina.

Quản trị thể lực và những cú bứt tốc chết chóc

Bí quyết để Messi duy trì sự nguy hiểm ở tuổi 39 nằm ở khả năng quản trị thể lực thông minh. Anh không duy trì cường độ cao xuyên suốt mà lựa chọn thời điểm bùng nổ cực đại. Trận gặp Áo là minh chứng: dù chạy chưa đầy 8 km, anh vẫn đạt tốc độ tối đa 29,7 km/h và thực hiện tới 31 pha nước rút – nhiều nhất trong 4 trận đầu giải.

Chiến thuật này khiến hàng thủ đối phương rơi vào trạng thái chủ quan. Messi có thể đi bộ trong vài phút, khiến các hậu vệ mất cảnh giác, nhưng chỉ cần một khoảng trống nhỏ xuất hiện, anh sẽ thực hiện một cú bứt tốc ngắn từ 5-10 mét để đón bóng và dứt điểm. Khả năng tăng tốc tức thời này, kết hợp với kỹ thuật thượng thừa, vẫn là vũ khí không có lời giải tại World Cup năm nay.

Messi luôn biết tăng tốc đúng lúc để tung đòn kết liễu đối thủ.

Nhìn rộng hơn, Messi đang định nghĩa lại khái niệm về một cầu thủ vĩ đại ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Anh không chống lại quy luật thời gian bằng sức mạnh cơ bắp, mà bằng sự thông tuệ và kinh nghiệm tích lũy qua hai thập kỷ. Tại World Cup 2026, đi bộ đã trở thành một loại hình nghệ thuật, và Lionel Messi chính là nghệ sĩ bậc thầy đang biến những bước đi chậm rãi thành con đường dẫn đến vinh quang.