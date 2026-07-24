Nghị quyết và cuộc sống Nghị quyết 57 tạo động lực phát triển mới Những chuyển biến rõ nét trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang giúp Lâm Đồng từng bước hoàn thiện nền tảng quản trị số, mở ra động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Nông dân Đà Lạt ứng dụng công nghệ IoT trong sản xuất nông nghiệp

Chuyển biến rõ nét

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực phát triển của Lâm Đồng. Quan trọng hơn những con số đạt được là sự chuyển biến về nhận thức và phương thức lãnh đạo, điều hành ở các cấp, các ngành. Nếu trước đây chuyển đổi số chủ yếu được xem là nhiệm vụ của ngành công nghệ thông tin thì nay đã trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà nước. Những chuyển biến ấy đã được cụ thể hóa ở cả đô thị và nông thôn. Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến toàn trình; 100% hộ kinh doanh tại Chợ Đà Lạt áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR, góp phần hình thành diện mạo đô thị số.

Ở xã Hiệp Thạnh, mô hình “Thứ tư phục vụ - Giải quyết kịp thời, đúng hạn” đã nâng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tại các thôn vùng xa từ khoảng 40% lên trên 80%, giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại của người dân. Trong khi đó, xã Đơn Dương phát huy hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Đến nay, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp thông minh của xã đạt 3.028 ha/3.320 ha, chiếm tỷ lệ ấn tượng 91,2%.

Cán bộ công an hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục hành chính

Ở tầm toàn tỉnh, những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định hiệu quả của quá trình chuyển đổi. Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với khoảng 107.306 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình đã ứng dụng IoT, AI và tự động hóa vào sản xuất, nâng cao giá trị nông sản. Đồng thời, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từng bước được hình thành, tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, khởi nghiệp và phát triển.

Hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, hội nghị truyền hình và nền tảng điều hành được triển khai đồng bộ đến cơ sở, giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đề án 06 tiếp tục tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 95%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn trên 97%; 100% thủ tục hành chính có nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến, góp phần hình thành chính quyền số và công dân số. Từ những kết quả đó có thể thấy chuyển đổi số không còn dừng ở ứng dụng công nghệ mà đang tạo chuyển biến trong phương thức quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh cấp căn cước, định danh điện tử cho trẻ em

Nền tảng dữ liệu

Nếu nhận thức tạo nền tảng thì dữ liệu đang trở thành trụ cột của quá trình chuyển đổi số ở Lâm Đồng. Công tác làm sạch dữ liệu đất đai đã hoàn thành rà soát toàn bộ dữ liệu cần xác minh; hơn 316 ngàn dữ liệu được làm sạch và trên 4,2 triệu dữ liệu được đối sánh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết quả này tạo nền tảng cho việc kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu, tạo điều kiện cắt giảm giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý.

Không chỉ dữ liệu đất đai, các cơ sở dữ liệu dân cư và chuyên ngành cũng được kết nối, chia sẻ, góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Sau khi đảm nhiệm vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Công an tỉnh đã tham mưu kiện toàn bộ máy; triển khai Bộ chỉ số KPI lượng hóa kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Đơn vị theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tạo nền tảng để việc điều hành chuyển từ theo dõi tiến độ sang quản trị bằng dữ liệu và kết quả. Phong trào “Bình dân học vụ số” thu hút hơn 216.000 lượt người tham gia, góp phần lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính trên kiosk dịch vụ công tự phục vụ

Theo Thượng tá Lê Thanh Sơn - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, sau khi tiếp nhận vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ của lực lượng công an không chỉ điều phối, đôn đốc mà còn kết nối các ngành, phát huy giá trị dữ liệu phục vụ phát triển. Ông Sơn nhấn mạnh: “Lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy chuyển đổi số làm động lực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” là định hướng xuyên suốt để đưa Nghị quyết 57 đi vào thực tiễn.

Định hướng đó cũng được cụ thể hóa trong chỉ đạo điều hành của tỉnh. Theo Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chuyển trọng tâm từ theo dõi tiến độ sang kiểm soát chất lượng, hiệu quả thực hiện; chủ động rà soát, phát hiện điểm nghẽn, tham mưu tháo gỡ, bảo đảm các nhiệm vụ mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Sự thay đổi trong phương thức điều hành Nghị quyết 57 lấy chất lượng và hiệu quả thực hiện làm thước đo thay cho việc hoàn thành đơn thuần các chỉ tiêu. Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn những khó khăn về hạ tầng số, chất lượng dữ liệu chuyên ngành và nguồn nhân lực. Khắc phục những hạn chế này sẽ là điều kiện để chuyển đổi số tạo thêm giá trị cho phát triển.