Chính trị Nghị quyết 57 và khát vọng hùng cường Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 1/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh phải nhận thức khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển và mô hình tăng trưởng mới.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại điểm cầu trực tiếp Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Điều đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây không còn là sự lựa chọn, mà là con đường bắt buộc phải thực hiện nếu Việt Nam muốn hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, năng lực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành thước đo sức mạnh quốc gia. Quốc gia nào làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu và làm chủ quá trình chuyển đổi số sẽ có lợi thế trong cạnh tranh, phát triển và bảo đảm an ninh quốc gia. Ngược lại, sự chậm trễ sẽ dẫn đến nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn.

Nghị quyết 57-NQ/TW thay đổi mô hình phát triển từ gia công sang sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Bởi vậy, Nghị quyết số 57 đặt khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển, coi đây là nền tảng để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị quốc gia.

Từ tinh thần đó, yêu cầu đặt ra là mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải coi thực hiện Nghị quyết số 57 là nhiệm vụ chính trị thường xuyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nhìn từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng, có thể thấy tinh thần của Nghị quyết số 57 đang từng bước được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Đến nay, 100% cơ quan Đảng từ tỉnh đến cấp xã đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng và triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử tích hợp chữ ký số. Hệ thống hội nghị trực tuyến được kết nối đến toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu, tạo điều kiện để thông tin chỉ đạo được truyền tải nhanh chóng, thông suốt và hiệu quả. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt kỹ thuật mà còn là bước chuyển quan trọng trong phương thức lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị.

Trong hoạt động của cơ quan dân cử, hệ thống “Kỳ họp không giấy - eCabinet” được vận hành hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều hành, tiết kiệm thời gian và chi phí. Các nền tảng số phục vụ công tác xây dựng Đảng như “Bình dân học vụ số”, sổ tay đảng viên điện tử iCPV-Book và hệ sinh thái iCPV tiếp tục được mở rộng, góp phần hình thành văn hóa số trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh nhà.

Đặc biệt, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đã mang lại những kết quả rõ nét. Việc cung cấp trực tuyến 100% thủ tục hành chính, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 93%, tỷ lệ khai thác lại dữ liệu đạt hơn 98% cho thấy những bước tiến quan trọng trong xây dựng chính quyền số. Hơn 170 ngàn hồ sơ được tiếp nhận trong 5 tháng đầu năm 2026 với trên 98% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của quá trình chuyển đổi số. Qua đây, khẳng định mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ đang từng bước trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Như chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57 của tỉnh, năm 2026 được xác định là năm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”. Điều đó đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh trách nhiệm hoặc triển khai mang tính hình thức.

Lâm Đồng đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để góp phần vào tăng trưởng "2 con số"

Trong thời đại số, sự phát triển không còn được đo bằng nguồn tài nguyên thiên nhiên hay lợi thế lao động giá rẻ, mà được quyết định bởi tri thức, công nghệ và khả năng đổi mới sáng tạo. Vì vậy, thực hiện thành công Nghị quyết số 57 chính là tạo dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước nói chung và của Lâm Đồng nói riêng trong những thập niên tới.