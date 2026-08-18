Giáo dục - Đào tạo Nghị quyết số 43 - Thêm điểm tựa cho ước mơ học tập của học sinh, sinh viên DTTS Lâm Đồng Từ năm học 2026 - 2027, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn Lâm Đồng được hỗ trợ chi phí sinh hoạt theo Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh. Chính sách không chỉ giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn tiếp thêm động lực để con em đồng bào DTTS yên tâm học tập, theo đuổi ước mơ.

Nữ sinh Rơ Ông K’My (thứ 2 từ phải qua) chia sẻ niềm vui khi trở thành tân sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Những ngày này, nữ sinh Rơ Ông K’My (thôn Liêng Hung, xã Đam Rông 2) tất bật chuẩn bị sách vở, đồ dùng cá nhân để bước vào giảng đường đại học.

Ước mơ theo đuổi ngành nghề yêu thích trở thành hiện thực khi K’My trúng tuyển Trường Đại học Yersin Đà Lạt. Trên hành trình mới, niềm vui càng trọn vẹn khi em được thụ hưởng chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết 43) của HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Ban hành ngày 27/7/2026, Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh Lâm Đồng quy định hỗ trợ 400.000 đồng/tháng (10 tháng/năm học) cho học sinh, sinh viên DTTS. Với K’My, khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng là sự tiếp sức thiết thực, giúp em có thêm điều kiện trang trải chi phí trong những năm học phía trước.

“ Em có thể dùng số tiền này để trang trải một phần chi phí sinh hoạt hoặc về thăm gia đình. Em cảm thấy rất vui vì tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để học sinh DTTS có cơ hội học tập, theo đuổi ước mơ. Em Rơ Ông K’My, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2031, hướng đến học sinh, sinh viên DTTS đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trong cả nước.

Tại xã vùng sâu Tuy Đức, ngay sau khi chính sách được ban hành, nhiều phụ huynh đã liên hệ UBND xã để được hướng dẫn thủ tục nhận hỗ trợ. Sự quan tâm này cho thấy chính sách được người dân mong đợi, nhất là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Triệu Thị Nhung, có con gái đang học năm thứ 3 tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk cho biết: “Điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất từ chính sách này đó chính là sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Lâm Đồng dành cho đồng bào DTTS”.

Nghị quyết số 43 sẽ tạo động lực để học sinh, sinh viên DTTS yên tâm học tập

Hiện nay, ngoài học phí, học sinh, sinh viên còn phải đối mặt với nhiều khoản chi phí khác như ăn ở, đi lại. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các khoản chi phí này trở thành một áp lực không nhỏ. Chính vì thế, chính sách hỗ trợ của tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên và cả gia đình các em.

Ông Vi Văn Thuộc, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa cho biết, chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt là sự động viên rất thiết thực đối với học sinh, sinh viên DTTS.

Theo ông Thuộc, đối với những em có hoàn cảnh khó khăn, khoản hỗ trợ này không chỉ giúp giảm bớt một phần chi phí mà còn tạo thêm động lực để các em yên tâm học tập, hoàn thành chương trình và có nghề nghiệp ổn định sau này.

Ông Vi Văn Thuộc, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa “ Chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để Nhân dân nắm bắt chính sách, từ đó chủ động thực hiện các thủ tục để học sinh, sinh viên được thụ hưởng, góp phần giảm bớt khó khăn và yên tâm học tập. Ông Vi Văn Thuộc, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa

Cùng với hỗ trợ chi phí sinh hoạt, Lâm Đồng đang triển khai nhiều chính sách liên quan đến giáo dục và phát triển vùng đồng bào DTTS. Những chính sách này góp phần tạo thêm điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp tục học tập, nâng cao trình độ và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp.

Với những học sinh như Rơ Ông K’My, sự hỗ trợ đúng lúc không chỉ là khoản kinh phí cho những ngày tháng học tập phía trước, mà còn là thêm một điểm tựa để các em tự tin bước vào giảng đường, nuôi dưỡng ước mơ và trở về đóng góp cho quê hương.