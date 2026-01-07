Chuyển đổi số Nghị quyết số 57 tạo chuyển biến tích cực sau 18 tháng triển khai Chiều 1/7, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Duy Ngọc.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội tới 3.662 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, với tổng số hơn 568.000 đại biểu tham dự.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm 6 tháng triển khai, Nghị quyết số 57 đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức, quyết tâm chính trị và phương thức tổ chức thực hiện; từng bước hình thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối tập trung, gắn trách nhiệm người đứng đầu với sản phẩm đầu ra.

Thể chế tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng cường tự chủ, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và huy động nguồn lực xã hội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Chuyển đổi số tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp và hoạt động của hệ thống chính trị. Hạ tầng số được mở rộng với tỷ lệ phủ sóng 5G đạt khoảng 91,9% dân số; hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các địa phương đạt 93,54%, góp phần tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các nhiệm vụ trọng tâm từng bước được định hình với việc xác định 10 nhóm công nghệ chiến lược, 30 nhóm sản phẩm chiến lược và 20 bài toán lớn của quốc gia. Cùng với đó, 2 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đã thiết lập cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở khâu tổ chức thực hiện. Chất lượng dữ liệu còn chưa đáp ứng yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống"; việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu còn hạn chế.

Quán triệt phương châm năm 2026 “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, các cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực, vận dụng đầy đủ cơ chế hiện hành để xử lý nhiệm vụ quá hạn, điểm nghẽn cấp bách. Đồng thời, tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ phải hoàn thành đến cuối năm 2026; bảo đảm nguyên tắc “6 rõ” - rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

“ Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sau 18 tháng triển khai, Nghị quyết đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện; nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư đồng bộ; các nền tảng số dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID phát huy hiệu quả, góp phần giảm mạnh thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, quản trị và phát triển kinh tế - xã hội, hình thành những mô hình sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, kết quả thực hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Nhiều chủ trương, cơ chế đã được ban hành nhưng việc tổ chức thực hiện còn chậm; tỷ lệ giải ngân cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số còn thấp; chưa tạo được nhiều sản phẩm công nghệ có giá trị gia tăng cao và đóng góp rõ nét vào tăng trưởng kinh tế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải ở chủ trương hay nguồn lực mà là khâu tổ chức thực hiện, trách nhiệm của người đứng đầu và năng lực triển khai ở từng cấp, từng ngành.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57, chuyển mạnh từ tư duy hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm, giá trị và hiệu quả thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tập trung phát triển các công nghệ chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và toàn xã hội, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 làm tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ và người đứng đầu.