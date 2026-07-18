Nghi vấn PlayStation sử dụng bot để định hướng dư luận về lộ trình khai tử đĩa vật lý PS5 PlayStation đang đối mặt với cáo buộc sử dụng các tài khoản giả mạo để xoa dịu làn sóng phản đối việc ngừng sản xuất đĩa game. Các phân tích chỉ ra nhiều dấu hiệu bất thường từ những tài khoản bất ngờ ủng hộ tương lai kỹ thuật số.

PlayStation đang rơi vào một cuộc chiến truyền thông căng thẳng với những người ủng hộ trò chơi vật lý. Trong khi phần lớn cộng đồng game thủ bày tỏ sự phẫn nộ trước kế hoạch loại bỏ ổ đĩa trên PS5, một bộ phận nhỏ tài khoản mạng xã hội lại lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ kỷ nguyên kỹ thuật số. Tuy nhiên, các bằng chứng mới đây cho thấy những tài khoản này có thể là bot được thuê để thay đổi nhận thức công chúng.

Chiến dịch đối phó với làn sóng phản đối đĩa vật lý

Kể từ khi xuất hiện thông tin Sony sẽ cắt giảm sản xuất đĩa PS5 vào năm 2028, các nỗ lực tiếp thị của hãng và đối tác liên tục bị chỉ trích. Trước tình thế này, việc sử dụng các tài khoản tự động (bot) để tạo ra sự ủng hộ giả tạo được xem là một giải pháp nhằm cứu vãn hình ảnh thương hiệu.

Banner minh họa về bot mạng xã hội liên quan đến PlayStation

Kênh công nghệ Moore’s Law Is Dead (MLID) đã tiến hành điều tra các tài khoản hiếm hoi ủng hộ quyết định của Sony và phát hiện nhiều điểm nghi vấn. Một tài khoản trong số đó đã trích dẫn thông tin về việc đóng cửa cửa hàng PS3 và Vita nhưng lại đưa ra những lời khen ngợi khó hiểu, đồng thời có những tương tác bất thường ngay trước khi các đoạn giới thiệu game lớn được công bố.

Dấu hiệu nhận diện bot trong các chiến dịch PR

Các chuyên gia phân tích kỹ thuật đã chỉ ra ba đặc điểm chính để nhận diện các tài khoản nghi vấn này:

Trạng thái hoạt động bất thường: Nhiều tài khoản đã ngừng hoạt động trong 3-6 năm nhưng đột ngột trở lại để ca ngợi các dự án của Sony hoặc Rockstar Games bằng ngôn ngữ đậm chất doanh nghiệp.

Nhiều tài khoản đã ngừng hoạt động trong 3-6 năm nhưng đột ngột trở lại để ca ngợi các dự án của Sony hoặc Rockstar Games bằng ngôn ngữ đậm chất doanh nghiệp. Tương tác chéo: Các tài khoản này thường theo dõi lẫn nhau, chia sẻ các hình ảnh có dấu hiệu được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và thích các bài viết của những bot rõ ràng khác.

Các tài khoản này thường theo dõi lẫn nhau, chia sẻ các hình ảnh có dấu hiệu được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và thích các bài viết của những bot rõ ràng khác. Nội dung mâu thuẫn: Một số tài khoản xen kẽ giữa các chủ đề tôn giáo, chính trị và trò chơi, sau đó đưa ra những tuyên bố kỳ lạ về việc từ bỏ quyền sở hữu mọi loại trò chơi, dù là kỹ thuật số hay vật lý.

Thách thức trong việc xác định nguồn gốc

Mặc dù các dấu hiệu về sự tồn tại của bot là khá rõ ràng, nhưng việc chứng minh liệu Sony trực tiếp thuê các dịch vụ này hay thông qua một bên thứ ba là điều cực kỳ khó khăn. Các trang web bán tương tác giả vẫn đang tồn tại nhờ vào nhu cầu của các tập đoàn lớn muốn thúc đẩy sản phẩm hoặc định hướng ý kiến dư luận trên không gian mạng.

Nhìn chung, sự xuất hiện của các bot mạng xã hội trong cuộc tranh luận về đĩa vật lý PS5 cho thấy sự thay đổi trong cách thức các hãng công nghệ xử lý khủng hoảng truyền thông. Thay vì đối thoại trực tiếp với người dùng, việc sử dụng thuật toán để tạo ra một thực tế ảo đang trở thành một công cụ gây tranh cãi nhưng hiệu quả trong ngắn hạn.