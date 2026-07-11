Nghi vấn về GeForce RTX 5090 SE: Cấu hình 32GB VRAM có thực sự khả thi? Tin đồn về NVIDIA GeForce RTX 5090 SE gây chú ý với cấu hình 32GB GDDR7 trên bus 384-bit. Tuy nhiên, các rào cản kỹ thuật về bộ nhớ khiến tính khả thi bị bỏ ngỏ.

Thị trường card đồ họa đang xôn xao trước thông tin NVIDIA có thể đang phát triển một biến thể mới mang tên GeForce RTX 5090 SE. Theo nguồn tin từ GameGPU, mẫu card này được cho là sẽ lấp đầy khoảng trống giữa RTX 5080 và RTX 5090, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm cao cấp sắp ra mắt.

Cấu hình kỹ thuật đầy tham vọng của RTX 5090 SE

Dựa trên các dữ liệu rò rỉ, GeForce RTX 5090 SE sẽ sử dụng phiên bản cắt giảm của chip đồ họa GB202 (kiến trúc Blackwell). Đây là dòng chip cao cấp nhất của NVIDIA hiện nay, hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm.

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Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật được cho là của RTX 5090 SE so với các dự đoán về dòng sản phẩm Blackwell:

Thông số GeForce RTX 5090 SE (Tin đồn) Nhân đồ họa GB202 (Cắt giảm) Số nhân CUDA 14.080 Bộ nhớ VRAM 32 GB GDDR7 Giao diện bộ nhớ 384-bit Công suất (TGP) 500 W Giá bán lẻ đề xuất 1.500 USD

Mức giá 1.500 USD đặt RTX 5090 SE vào vị trí thay thế cho dòng RTX 5080 Ti vốn chưa xuất hiện trong lộ trình chính thức. Tuy nhiên, cấu hình này lại đặt ra nhiều dấu hỏi lớn đối với giới phân tích kỹ thuật về cách NVIDIA phân cấp sản phẩm.

Nghịch lý trong thiết kế bộ nhớ 32GB trên bus 384-bit

Điểm gây tranh cãi nhất trong tin đồn này chính là sự kết hợp giữa dung lượng 32GB VRAM và giao diện bus 384-bit. Về mặt kỹ thuật, một giao diện 384-bit yêu cầu 12 kênh bộ nhớ 32-bit. Nếu sử dụng các chip nhớ GDDR7 2GB tiêu chuẩn hiện nay, tổng dung lượng sẽ là 24GB. Ngược lại, nếu sử dụng các chip nhớ 3GB mới (dự kiến xuất hiện trên dòng RTX 50 Super), dung lượng sẽ lên tới 36GB.

Để đạt được con số 32GB chính xác trên bus 384-bit, NVIDIA sẽ phải sử dụng cấu trúc bộ nhớ hỗn hợp (mixed-density), ví dụ như kết hợp tám mô-đun 3GB với bốn mô-đun 2GB. Mặc dù NVIDIA từng áp dụng phương thức này trên dòng GTX 550 Ti trong quá khứ, nhưng việc triển khai trên một dòng card cao cấp hiện đại đòi hỏi sự phức tạp rất lớn trong thiết kế bảng mạch và trình điều khiển.

Vấn đề phân cấp sản phẩm

Bên cạnh rào cản kỹ thuật, việc tồn tại một mẫu card 36GB (nếu NVIDIA chọn phương án chip 3GB) sẽ tạo ra một tình huống trớ trêu: Một sản phẩm cấp thấp hơn lại có dung lượng VRAM lớn hơn cả flagship RTX 5090 (được cho là sở hữu 32GB). Đây là điều hiếm khi xảy ra trong lịch sử phân cấp sản phẩm của NVIDIA, nơi dung lượng bộ nhớ luôn là chỉ số quan trọng để định vị phân khúc giá.

Tên gọi SE và khả năng xuất hiện thực tế

Hậu tố "SE" thường hiếm khi xuất hiện trên các dòng card đồ họa cao cấp của NVIDIA. Thay vào đó, hãng thường ưu tiên các tên gọi như Ti hoặc Super. Tuy nhiên, chúng ta không thể loại trừ khả năng đây là một phiên bản dành riêng cho một số thị trường cụ thể, tương tự như mẫu RTX 5090D được thiết kế riêng để đáp ứng các quy định xuất khẩu tại thị trường Trung Quốc.

Nhìn chung, cấu hình rò rỉ của GeForce RTX 5090 SE mang lại nhiều kỳ vọng về một mẫu card đồ họa mạnh mẽ với mức giá dễ tiếp cận hơn flagship, nhưng những mâu thuẫn về thông số kỹ thuật bộ nhớ cho thấy người dùng cần tiếp nhận thông tin này một cách thận trọng. Nếu thực sự tồn tại, RTX 5090 SE có thể sẽ có những điều chỉnh về thông số để phù hợp hơn với kiến trúc Blackwell và hệ thống phân cấp hiện tại của hãng.