Ngoại hạng Anh thống trị tuyệt đối World Cup 2026: Khi tiền bạc chuyển hóa thành quyền lực sân cỏ Dữ liệu từ Transfermarkt cho thấy Ngoại hạng Anh chiếm tới 21% tổng số phút thi đấu và sở hữu giá trị đội hình gần 6 tỷ Euro, bỏ xa La Liga và Bundesliga tại kỳ World Cup vừa qua.

Trong khi Tây Ban Nha vừa chính thức đăng quang ngôi vô địch và Argentina khẳng định vị thế với lần thứ hai liên tiếp lọt vào chung kết World Cup, một thực tế không thể phủ nhận đã lộ diện: Ngoại hạng Anh (Premier League) mới là thế lực thực sự điều hành guồng quay của bóng đá thế giới. Không chỉ là giải đấu giàu có nhất, Premier League đã biến World Cup 2026 thành sân khấu riêng của mình, áp đảo hoàn toàn mọi giải đấu quốc nội khác về cả quân số lẫn tầm ảnh hưởng chuyên môn.

Sức mạnh áp đảo từ những con số tỷ Euro

Theo phân tích dữ liệu chuyên sâu từ Transfermarkt, Ngoại hạng Anh đã thiết lập một khoảng cách mênh mông với phần còn lại. Cụ thể, có tới 21% tổng số phút thi đấu của tất cả các cầu thủ tại World Cup 2026 thuộc về những ngôi sao đang biên chế tại các câu lạc bộ xứ sở sương mù. Đây là một tỷ lệ kinh ngạc, minh chứng cho việc các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia luôn ưu tiên những nhân tố được trui rèn trong môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh.

Sự thống trị này được củng cố bởi tiềm lực tài chính khủng khiếp. Tổng giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ Ngoại hạng Anh góp mặt tại giải đấu lên tới 5,94 tỷ Euro. Để dễ hình dung, con số này cao gấp hơn hai lần so với giải đấu xếp thứ hai là Bundesliga (2,16 tỷ Euro). Đỉnh điểm của sự áp đảo được thể hiện trong trận chung kết, nơi 8 trong số 22 cầu thủ đá chính là những đại diện đến từ Premier League.

Thống kê phút thi đấu của các giải. Ảnh: Transfermarkt.

La Liga và Bundesliga: Những nỗ lực bám đuổi

Xếp ngay sau về mức độ đóng góp là La Liga với 9,4% tổng số phút thi đấu. Tuy nhiên, con số này mang tính chất đặc thù hơn là sự dàn trải. Sự hiện diện của giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha chủ yếu được thúc đẩy bởi hành trình tiến sâu của đội tuyển quốc gia nước này. Trong trận chung kết, "La Roja" đã vận hành dựa trên bộ khung nội lực mạnh mẽ với 7 cầu thủ đá chính đang chơi bóng tại La Liga, cùng 2 nhân tố dự bị khác.

Bundesliga giữ vị trí thứ ba với 93 cầu thủ tham dự. Dù không chiếm ưu thế về số lượng như Premier League, giải đấu của Đức lại sở hữu những cá nhân có tác động lớn đến cục diện giải đấu. Những cái tên như Harry Kane, Michael Olise hay Dayot Upamecano đã đóng vai trò xương sống giúp đội tuyển của họ tiến vào tới vòng bán kết, khẳng định chất lượng đào tạo và tuyển dụng của các CLB Đức.

Bất ngờ từ MLS và sự trỗi dậy của các giải đấu mới

Một trong những điểm nhấn thú vị nhất của kỳ World Cup này chính là sự vươn lên của Major League Soccer (MLS). Giải nhà nghề Mỹ đã chính thức vượt mặt hàng loạt giải đấu lâu đời của châu Âu như Ligue 1 và Serie A (cùng chiếm 7,2%) để chiếm lĩnh vị trí thứ sáu toàn cầu.

MLS đóng góp 4% tổng số phút thi đấu với không dưới 45 cầu thủ tham dự. Thành tích này có dấu ấn không nhỏ từ sức hút của những siêu sao đang chơi bóng tại Bắc Mỹ, đặc biệt là Lionel Messi và Rodrigo De Paul trong màu áo đội tuyển Argentina. Việc MLS xếp trên cả Saudi Pro League (3,4%), Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ (2,8%) và Eredivisie của Hà Lan (2,7%) cho thấy bản đồ quyền lực bóng đá cấp câu lạc bộ đang có những sự dịch chuyển đáng kể sang phía Tây bán cầu.

Messi là đại diện của MLS ở World Cup 2026. Ảnh: Imago.

Kết quả từ World Cup 2026 đã vẽ nên một bức tranh tương phản rõ rệt: Trong khi danh hiệu thuộc về các đội tuyển quốc gia, thì quyền lực thực tế và chất lượng chuyên môn lại đang tập trung đậm đặc tại Premier League, tạo nên một khoảng cách mà các giải đấu khác sẽ phải mất rất nhiều thời gian và tiền bạc mới có thể thu hẹp.