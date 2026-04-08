Việc tử tế “Ngôi nhà nhân ái” chắp cánh ước mơ đến trường Với em Cao Thái Ngọc Hảo, học sinh lớp 8A4, Trường TH&THCS Hàm Cường (xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng), “Ngôi nhà nhân ái” được trao tặng trước thềm năm học mới không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mở ra hi vọng về tương lai tươi sáng. Vì ở đó không chỉ là nơi che mưa, che nắng cho gia đình mà còn là điểm tựa để em yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ vượt lên hoàn cảnh.

Nghi thức khánh thành “Ngôi nhà nhân ái” đánh dấu việc hoàn thành và bàn giao mái ấm cho gia đình em Cao Thái Ngọc Hảo

Mái ấm được dựng xây từ sự sẻ chia

Trong niềm vui của gia đình, bà con lối xóm và các đơn vị đồng hành, căn nhà mới của em Cao Thái Ngọc Hảo chính thức được khánh thành, bàn giao sau thời gian xây dựng. Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc những tràng pháo tay, những lời chúc mừng và nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp sân nhà. Không khí ấm áp của buổi lễ khiến ai có mặt cũng cảm nhận rõ giá trị của sự sẻ chia khi một mái ấm mới được hình thành từ sự chung tay của cộng đồng.

Công trình do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với các hội thiện nguyện và tịnh xá trên địa bàn tỉnh vận động kinh phí xây dựng, với tổng trị giá 165 triệu đồng. Ít ai biết rằng, phía sau niềm vui ngày nhận nhà là những tháng ngày tháng đầy nhọc nhằn của gia đình em Hảo. Cha em mắc bệnh sỏi thận nặng, mất khả năng lao động, gánh nặng kinh tế dồn lên vai người mẹ là chị Thái Thị Mỹ Hạnh. Cuộc sống vốn đã chật vật lại càng thêm khó khăn khi cả gia đình chỉ trông chờ vào những công việc làm thuê bấp bênh.

Đứng trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, chị Thái Thị Mỹ Hạnh không giấu được niềm xúc động. Chị gửi lời cảm ơn chân thành đến Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, các hội thiện nguyện, các tịnh xá cùng những nhà hảo tâm đã dành cho gia đình món quà vô cùng ý nghĩa. Theo chị, căn nhà không chỉ giúp gia đình ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để em Hảo tiếp tục học tập, vững tin vượt qua những khó khăn phía trước.

Những phần quà ý nghĩa được trao tặng tiếp thêm động lực để gia đình em Cao Thái Ngọc Hảo ổn định cuộc sống

Tiếp sức học sinh vững bước tới trường

Một mái nhà kiên cố không thể xóa hết những khó khăn của một gia đình nghèo, nhưng có thể mang lại sự bình yên để các em học sinh yên tâm đến lớp. Khi nỗi lo về chỗ ở dần được san sẻ, cha mẹ có thêm động lực vươn lên, còn các em có thêm một góc học tập ổn định để tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ của tuổi học trò.

Đó cũng là mục tiêu mà chương trình “Ngôi nhà nhân ái” hướng đến. Không chỉ hỗ trợ về nơi ở, chương trình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi căn nhà được trao là kết tinh của sự sẻ chia, của trách nhiệm cộng đồng và tình yêu thương dành cho thế hệ trẻ.

Theo anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã vận động xây dựng 2 căn nhà với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ giúp các gia đình ổn định nơi ở mà còn tiếp thêm động lực để các em học sinh tiếp tục hành trình chinh phục tri thức, không vì hoàn cảnh mà phải dang dở việc học.

Thực tế cho thấy, bên cạnh những suất học bổng, phần quà hay dụng cụ học tập, một ngôi nhà kiên cố luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là nền tảng để mỗi gia đình an cư, là điểm tựa để cha mẹ yên tâm lao động, là nơi các em nhỏ có thể lớn lên trong sự chở che và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Buổi lễ bàn giao khép lại, nhưng niềm vui vẫn còn đọng lại trên gương mặt của những người tham dự. Em Hảo lặng lẽ đứng trước hiên nhà mới, ánh mắt ánh lên niềm hi vọng về một năm học sắp tới và sẽ là điểm tựa để em vững bước trên con đường học tập. Đó cũng là giá trị đẹp mà chương trình “Ngôi nhà nhân ái” gieo mầm cho những ước mơ của ngày mai.