Kinh tế Ngư dân Lâm Đồng tấp nập đón "lộc biển" mùa gió Nam Hàng ngày, từ khoảng hơn 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, các bến sò ven biển xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) lại đông đúc, tấp nập người, phương tiện đón "lộc biển" đi muôn nơi.

Ngư dân đi thuyền thúng vào bờ sau chuyến đi biển

Thời điểm này, vùng ven biển tỉnh Lâm Đồng đang vào mùa cá nam (từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch). Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, gió mạnh trên biển nên nhiều tàu thuyền nằm bờ, không ra khơi. Riêng một số ghe tàu hoạt động gần bờ ra vào hàng ngày, khai thác các loại sò, ốc, do biển gió mạnh, sản lượng không nhiều nên giá bán tăng bình quân từ 20.000 - 30.000 đồng/kg so với khoảng 1 tuần trước đó.

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên tại bến sò xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng những ngày này:

Ngư dân đi biển từ 2 giờ sáng và vào bờ vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày

Mua bán ngay tại bến

Sò lông được bán sỉ và lẻ ngay tại chỗ với giá bán giá sỉ từ 35.000 đồng - 50.000 đồng/kg tùy size

Bạch tuộc tươi rói vừa được đưa lên bờ bán cho thương lái 120 - 150.000 đồng/kg

Dòm xanh, một trong các loại "lộc biển" vừa cập bờ có giá khoảng 40.000 - 50.000 đồng/kg

Sò mai xuất hiện nhiều những ngày qua tại xã Phan Rí Cửa, được bán với giá khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg nguyên vỏ

Sò lông nguyên vỏ được bán với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/kg tuỳ kích cỡ

Sò được tiêu thụ ngay khi lên bờ

Đóng hàng đi tiêu thụ

Nhiều loại sò, ốc vừa cập bến đã được bày bán

Người dân địa phương làm dịch vụ xẻ sò ngay tại bến

Cá tươi được bày bán tại chỗ với giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg

Ghe, thuyền thúng neo đậu gần bờ biển xã Phan Rí Cửa để chuyển hải sản lên bờ

Cảnh mua bán tấp nập tại bến sò

Sò được chở đi đến các chủ vựa trong vùng